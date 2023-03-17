Tomris hatun tarihte kimdir? Tomris hatun tarihte gerçekten yaşamış biri isim mi, Türk mü yoksa Moğol mu soruları son dönemlerde aynı adlı filmi seyredenler tarafından merakla soruluyor.

Tomris filmi Kırgız yapımı ve Kırgız bir oyuncunun canlandırdığı karakterle hayli ilgi çeken yapıtlar arasında yer alıyor. Filmi izleyenler ister istemez, "Tomris hatun tarihte kimdir? Tomris Türk mü?" sorularını merakla soruyor.

Tomris hatun tarihte kimdir? Tomris Türk mü?

Güzelliği ve cesaretiyle tanınan Tomris, milattan önce 6. yüzyılda yaşamış ilk Türk kadın hükümdardır. İsmi 'demir' anlamına gelen Tomris Hatun, dünya tarihinde önemli bir yere sahip olan bir Saka kraliçesi ve Türk hükümdar Alp Er Tunga'nın torunudur. Eşinin ölmesinden sonra Sakaların kadın hükümdarı olarak geniş bir coğrafyada hüküm sürer.

Kiros'un sonu

Kiros'un teklifini reddettiği andan itibaren Tomris, savaş hazırlığını başlatır. Kiros ise red cevabını beklemiyordur. Öfkeyle Sakaların üzerine yürür. Kiros'u karşılamak için öncü birlik olarak Tomris'in oğlu Spargapises gider. Fakat Pers İmpratoru'nun bir planı vardır. Bu planı, Yücel detaylıca anlatır.

Kiros adamlarına:

"Asıl ordu geride kalsın, biz hepimiz bir kısım, öncü kuvvetimiz. Onlar geldiğinde kadınlar raks etsinler, eğlenilsin sanki biz savaşa hazır değilmişiz gibi yansıltsın, bunun izlenimini verelim" der.

Sakaların öncü birliği Perslerin yanına ulaştığında savaşa hazır olmayan ve eğlenen bir toplulukla karşılaşır. Tomris'in oğlu buradaki eğlenceye katılır kendinden geçer. Bir süre sonra vakit geçip kendine geldiğinde birlikteki askerlerin öldüğünü kendisini de esir ve zincirlenmiş olarak bulur.

Kiros'a kendisini serbest bırakması için yalvaran Spargapises'in isteği gerçekleşir. Fakat annesine böyle bir onursuzluğu yaşattığı için kahrolur. Fırsatını bulduğu anda ise yanındaki askerin hançerini alarak hayatına acı bir şekilde son verir.

Bu acı haber Tomris'e iletilir. Fakat hükümdarın halkına karşı görevleri vardır. Bu hakikati iyi bilen Tomris ona göre hareket eder. Bir taraftan halkının bağımsızlığı için savaşan bir hükümdar, diğer taraftan da acılı bir annenin feryadı şöyle duyulur:

"Kana doymayan kanlı katil Kiros! Bu başarınla övünme. Bu zaferi kazanınca aklın başından gitti. Unutma ki o içecek aslında bir zehirdir ve bu zehir seni hile ile oğlumun efendisi yaptı. Bak şimdi sana güzel bir öğüt vereyim; beni dinle, oğlumu bana geri ver. Saka(Massaget) ordusunun üçte biri üzerinde kazandığın bu kaba zaferle yetin ve bu topraklardan çekil. Eğer bu dediğimi yapmazsan, Sakaların hükümdarı olarak ant içerim ki, kan dökmeye doymayan adam olan seni ben kana doyuracağım."

Büyük savaş

M.Ö. 526 yılında Persliler ve Sakalar arasında büyük bir savaş gerçekleşir bu savaşta turan taktiği olarak bilinen savaş taktiği ilk kez uygulanır. Pers ordusu bu taktik sebebiyle Tomris'in ordusuna yenilir.

Tomris bizzat savaş meydanına iner ve mücadele eder. Savaş bitip galip olan Saka hükümdarı, Pers kralının getirilmesini emreder.

Türkler tarafından turan taktiğini ilk uygulayan kişi aslında Tomris'dir.

Kiros'un başını bedeninden ayırır ardından kan dolu fıçıya daldırır ve çıkarır. Ardından şu sözler dökülür dilinden: "Seni kana doyurdum işte şimdi rahatladım." Böylece oğlunun naaşını alarak ülkesine geri döner ve Türk töresine uygun olarak defneder.

Türk töresine göre defin nasıl olur?

Ölen kişi atı ve değerli eşyalarıyla bir odacık haline getirilen mezarlara gömülür.

Kurt Kapanı veya Turan Taktiği olarak bilinen, düşmanı çevreleyerek yok etmeyi amaçlayan, Türk devletlerinin kullandığı askeri bir taktiktir.

Tomris filmi

Kazakistan yapımı film, Türklerin ilk kadın hükümdarı Tomris Hatun'un hayatını ve Pers kralı Büyük Kiros ile mücadelesini konu alır.

2 saat 36 dakikalık filmin senaristleri; Aliya Nazarbayeva ve Timur Zhaksylykov gibi önemli Kazak isimlerdir. 2019 yılında Akan Satayev yönetmenliğinde çekilen filmin IMDB puanı 6.1'dir.