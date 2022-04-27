Unutulmuş bir büyük adam: Mezemorta Hüseyin Paşa
21 Eylül 1694 Salı günü Venedikliler eline geçen ve beş ay, bir gün Venedik işgalinde kaldıktan sonra 1695 yılının 18 Şubat Cuma günü geri alınan Sakız Adası’nın istirdadında Mezemorta Hüseyin Paşa’nın büyük gayreti görülmüş ve devrin padişahı II. Mustafa, onu bu gayreti dolayısıyla kaptan-ı derya yapmıştır.
Tarih Dosyası 27.04.2022, 18:12
II. Süleyman ve II. Mustafa devirlerinde iki defa kaptan-ı derya olup ceman altı yıl, üç ay, on gün bu makamda kalan ve “hacı” olan Hüseyin Paşa, denizcilik tarihimizin maalesef unutulmuş mühim bir simasıdır. Nice zaferlerin kahramanı olan, bahriyemizin ıslahında bazı kanunlar tanzim eden Hacı Hüseyin Paşa’ya “Mezemorta/Mezzomorto” lakabı Venediklilerce verilmiş olup bu lakap “yarı ölü” manasınadır. Bir savaşta aldığı yaralarla öldü diye bırakılan Hüseyin Paşa ölmemiş, tedavisini müteakip tekrar Venedikliler karşısına çıkmış ve Hacı Hüseyin Paşa’yı böyle karşılarında gören Venedikliler “Mezzomorto/yarı ölü” demişlerdir.
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