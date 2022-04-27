Unutulmuş bir büyük adam: Mezemorta Hüseyin Paşa

II. Süleyman ve II. Mustafa devirlerinde iki defa kaptan-ı derya olup ceman altı yıl, üç ay, on gün bu makamda kalan ve “hacı” olan Hüseyin Paşa, denizcilik tarihimizin maalesef unutulmuş mühim bir simasıdır. Nice zaferlerin kahramanı olan, bahriyemizin ıslahında bazı kanunlar tanzim eden Hacı Hüseyin Paşa’ya “Mezemorta/Mezzomorto” lakabı Venediklilerce verilmiş olup bu lakap “yarı ölü” manasınadır. Bir savaşta aldığı yaralarla öldü diye bırakılan Hüseyin Paşa ölmemiş, tedavisini müteakip tekrar Venedikliler karşısına çıkmış ve Hacı Hüseyin Paşa’yı böyle karşılarında gören Venedikliler “Mezzomorto/yarı ölü” demişlerdir.