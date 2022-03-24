Yavuz'un hançerleyip öldürdüğü hain vezir-i a'zam

Yavuz Sultan Selim Han’ın meşhur Çaldıran Seferi dönüşü 21 Şubat 1515 Çarşamba günü Amasya’da patlak veren yeniçeri isyanı dolayısıyla yapılan tahkikat sonunda yeniçerileri, Vezir-i A’zam Dukaginoğlu Ahmed Paşa’nın tahrik ettiği ve bu vezir-i a’zamın düşman ile muhaberede bulunduğu ele geçen mektuplarla tespit edilmiş, muhteşem bir zaferden sonra böylesine bir ihanetin failini bizzat padişah cezalandırarak vezir-i a’zamı hançerleyip öldürmüştür.