Aslen Çorumludur. Mustafa Ağa’nın oğlu 1824 yılında doğmuştur. On altı yaşında iken hacca gitmiş, dönüşte askerliğini yapıp jandarma neferliğinden müşirliğe kadar yükselmiştir. Sultan II. Abdülhamid Han’ın itimadını kazandığından padişah, içinde kendinin de oturduğu Beşiktaş’ın muhafızlığına onu getirmiştir.

İmzasını eski V (yedi) ve Λ (sekiz) rakamlarını bir çizgi ile birleştirip attığından “Yedi-Sekiz” lakabıyla şöhret bulmuştur. Dürüst, çalışkan, cömert bir kimse olarak tanınır. Çırağan Baskını’nda Ali Suavi’yi bir sopa darbesi ile yere serip olayı bastıran adam Hasan Paşa’dır. 1905 yılında ölen Yedi-Sekiz Hasan Paşa, Yahya Efendi Dergâhı Kabristanı’nda medfundur. Memleketine yaptırdığı saat kulesi onun adını taşımaktadır.