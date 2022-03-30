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Yeniçerilerin öldürdükleri ilk vezir-i a'zam

Yeniçeriler tarafından parçalanıp öldürülen Karamânî Mehmed Paşa, Hz. Mevlanâ soyundandır ve Fatih’in son vezir-i a’zamıdır.

Tarih Dosyası 30.03.2022, 18:42
Yeniçerilerin öldürdükleri ilk vezir-i a'zam

1481 yılında Yeniçeriler tarafından parçalanıp öldürülen ilk sadrazam, Fatih’in son vezir-i a’zamı Karamânî Mehmed Paşa’dır.

Karamânî Mehmed Paşa, devlet adamlığı kadar ilmiyle de temayüz etmiştir.

“Nişanî”, “Tevkiî”, “Karamânî” lakaplarıyla şöhret bulan bu muhterem zat, Hz. Mevlanâ soyundandır.

#Karamânî Mehmed Paşa #Yeniçeri #tarihi gerçekler #mustafa müftüoğlu
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