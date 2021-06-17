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Tarihe geçmiş suikastler
GENEL
17.06.2021, 15:51
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Uzak ve yakın tarihte birçok lidere yönelik suikast girişiminde bulunulmuştur.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#mescidi aksa
#aşırı sağcı polis
#mezun
#Demirtaş Balıkesir
#rusya vaka artışı
#lefkoşa acil durum hastanesi
#terör ve turizm
#turizm ürdün
#ABD Savunma Bakanlığı
#Selahattin Demirtaş Balıkesir
#cebaze
#emine erdoğan
#hatice ismailova
#ortadoğu turizm
#Tel Abyad
#diaspora
#Yusuf makamı
#Efkan Ala İdris Naim Şahin