Dünya Bülteni - Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Encümen-i Daniş Açıldı (1851)

Açılış amacı eğitim, bilim ve kültür alanında çalışmak bu konuda ki çağdaş gelişmeleri takip etmek olan bir çeşit bilimler akademisi statüsünde ki Encümen-i Dâniş, Sultan Abdülmecîd Hanın irâdesi üzerine 18 Temmuz 1851 (19 Ramazan 1267) tarihinde büyük bir törenle açıldı. Açılışa başta Pâdişah Abdülmecit olmak üzere, sadrâzam, bütün hükûmet üyeleri ve ilmiye sınıfı katıldı. Açılış çalışmaları 1846 yılında başlamıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Ankara Tahtakale’de Yangın Çıktı (1929)

Ankara Tahtakale’de 18-19 Temmuz 1929 gecesi Tahtakale’de büyük bir yangın başladı. Yangın kısa sürede Balıkpazarı caddesinden Adliye Sarayına kadar olan bölgeye yayıldı ve büyük tahribata neden oldu. Söndürme çalışmalarını Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’de izledi.

Türkiye Milletler Cemiyeti’ne Davet Edildi (1932)

Türkiye Cumhuriyeti’nin izlemiş olduğu barışçıl politika nedeniyle dünya barışına katkıda bulunduğu gerekçesi ile Milletler Cemiyetine katılmaya davet edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Davet kararı 18 Temmuz 1932 tarihinde Türkiye Cumhuriyetine iletildi. Türkiye Cumhuriyeti bu daveti kabul etmiş ve Milletler Cemiyeti’ne üye olmuştur.

Çok Partili Rejime Geçiş Döneminin İlk Siyasi Partisi Kuruldu (1945)

II.Dünya Savaşının arkasından başlayan demokratikleşme çabaları sırasında çok partili döneme geçişin ilk siyasal partisi olan Milli Kalkınma Partisi 18 Temmuz 1945 tarihinde Nuri Demirağ öncülüğünde kuruldu. Nuri Demirağ Uçak Sanayisi alanında ki çalışmaları ile tanınmıştır. Liberal eğilimli bu parti katıldığı seçimlerde fazla bir varlık gösterememiştir.

ABD Dış İşleri Bakanı Yardımcısı Londra’da Ecevit İle Görüştü (1974)

Kıbrıs’ta Rumların darbesini kabul etmeyen Türkiye sorunu ilk etapta barışçı yollardan çözmek istedi. Başbakan Ecevit İngiltere ile garantörlük şartlarını birlikte kullanmak istedi. Bu arada Türkiye’yi müdahaleden vazgeçirmek için ABD Dış İşleri Bakan yardımcısı Joseph Sisco Lodra’da 18 Temmuz 1974 tarihinde Ecevit ile görüşerek Yunanistan’a geçti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1904- Rusya-Japonya Savaşı başladı.

1920- Büyük Millet Meclisi’nde milletvekilleri, Misakı Milli üzerine yemin etti.

1925- Adolf Hitler, ‘’Kavgam’’ adlı kitabını yayınladı.

1930- Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı.

1932- Ezanın Türkçe okunacağı açıklandı. Uygulamaya kısa süre sonra geçildi.

1955- Almanya’nın geleceğinin görüşüldüğü ‘’Dört Büyükler Konferansı’’ Cenevre’de başladı.

1965- Yazar Refik Halit Karay, 77 yaşında İstanbul’da öldü.

1976- Sovyetler Birliği’nin ilk uçak gemisi Kiev, boğazlardan geçti.

1982- Her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün kutlanması amacıyla bir yönetmelik yayınladı.

1998- İnsanlık ve savaş suçu işleyenlerin yargılanabilmeleri için uluslararası mahkeme kurulmasını öngören sözleşme, Roma’da imzalandı.

2002- Gazeteci-yazar Metin Toker, Ankara’da öldü.

2004- II. Dünya Savaşı sonunda, tarihte savaş amaçlı kullanılmış ikinci ve son atom bombasını Japonya’nın Nagasaki kentine bırakan Amerikalı pilot Charles W. Sweeney, 84 yaşında öldü.

2004- Emekli Büyükelçi Kamuran Gürün, 70 yaşında İstanbul’da vefat etti.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 00:39