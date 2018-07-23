Dünya Bülteni - Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Erzurum Kongresi Başladı (1919)

Milli Mücadelenin hazırlık döneminin en önemli olaylarından birisi sayılan Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919 tarihinde başladı. Kongre Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti ve Trabzon Muhafaza-i Hukuki Milliye Cemiyeti tarafından düzenlenmişti. Kongreye Mustafa Kemal Paşa’da davet edilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Timur Anadolu’yu Terk Etti (1403)

Timur Ankara Savaşını kazandıktan sonra yaklaşık bir yıl kadar daha Anadolu’da kaldı. Hakimiyetini Anadolu’nun en uç noktalarına kadar yaymaya çalıştı. Foça ve İzmir’i Hıristiyanların elinden aldıktan sonra 23 Temmuz 1403 tarihinde Anadolu’yu terk ederek Gürcistan’a geçti.

İttihat Ve Terakki Cemiyeti II.Meşrutiyeti İlan Etti (1908)

İttihat Ve Terakki’nin ileri gelenleri Rumeli’yi üs yaparak II.Abdülhamit’e tekrar anayasanın yürürlüğe konması yönünde baskılara başladılar. Hatta 23 Temmuz 1908 tarihinde Selanik ve Manastır’da II. Meşrutiyeti ilan ettiklerini açıkladılar. Bu gelişmeler üzerine II.Abdülhamit direnişten vazgeçerek ertesi gün 24 Temmuz 1908 tarihinde II.Meşrutiyeti resmen ilan etti.

Hatay Törenle Türkiye’ye Katıldı (1939)

Hatay Meclisi’nin Türkiye’ye katılma kararından bir ay sonra Hatay yapılan bir tören ile 23 Temmuz 1939 tarihinde anavatana katıldı. Bu olaydan önce Fransız askerleri şehri terk etmişlerdi.

Cemal Abdünnasır Darbe Gerçekleştirdi (1952)

Yarbay Cemal Abdünnasır Hür Subaylar Komitesi adlı gizli örgüt ile harekete geçerek 23 Temmuz 1952 tarihinde Mısır’da darbe gerçekleştirdi. Bu olay Ortadoğu’da yeni bir dönemin başladığının habercisiydi.

Kıbrıs Barış Harekatı Yunan Hükümetini Düşürdü (1974)

Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalesinin ardından 23 Temmuz 1974 tarihinde Yunan Hükümeti istifa etti. Kıbrıs’ta ise Nikos Sampson’un yerini Glafkos Klerides aldı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1784- Erzincan’daki şiddetli depremde 5000 kişi öldü.

1829- William Austin Burt, daktilonun ilk hali olan ‘’typographer’’i buldu.

1888- Enternasyonal, ilk kez Fransa’nın Lille kentinde işçiler tarafından söylendi.

1909- Serbesti gazetesinde, İttihat ve Terakki karşıtı yazılarıyla tanınan Gazeteci Hasan Fehmi, Galata Köprüsü’nde kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla öldürüldü.

1911- İstanbul’da, Aksaray Yeşiltulumba’da çıkan büyük yangında yaklaşık 300 ev hasar gördü.

1919- Mimar Muzaffer Bey’in eseri olan ‘’Hürriyeti Ebediye’’ tepesi açıldı.

1932- Alman mimar Hermann Jansen’in hazırladığı Ankara Planı onaylandı.

1941- Hattat Kamil Akdik 80 yaşında öldü.

1951- Amerikan Filosu, İstanbul’u ziyaret etti.

1965- Erzurum’da Atatürk ve Erzurum Kongresi Anıtı açıldı.

1967- Şair, yazar Ahmet Kutsi Tecer 66 yaşında öldü.

1972- Gazeteci Yazar Suat Derviş 67 yaşında vefat etti.

1974- Kıbrıs’ta üç günlük harekatta 57 şehit, 184 yaralı ve 242 kayıp verildi.

1976- Sismik-1 araştırma gemisi (Hora), İstinye Tersanesi’nden törenle Ege’ye açıldı.

1989- Ressam Cevat Dereli 89 yaşında İstanbul’da öldü.

1996- Aydın İdare Mahkemesi, Gökova, Yeniköy ve Yatağan termik santrallerinin çevreye zarar verdiği gerekçesiyle faaliyetlerinin durdurulması istemini kabul etti.

2000- Sunucu, yazar Cenk Koray İstanbul’da öldü.

2000- Yasemin Dalkılıç, Bodrum’da sualtı sporları limitsiz dalışta 120, limitli değişken ağırlıkla serbest dalışta ise100 metre ile iki yeni dünya rekoru kırdı.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2018, 01:32