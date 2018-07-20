Kıbrıs Barış Harekatı başladı

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Türkiye Kıbrıs Barış Harekatını Başlattı (1974)

Kıbrıs’ta gerçekleştirilen darbeyi kabul etmeyen Türkiye bu konuda ki diplomatik girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine 20 Temmuz 1974 tarihinde garantörlük hakkına dayanarak Kıbrıs Barış Harekatını başlattı. Türkiye’nin amacı Kıbrıs’ta anayasa düzenini tekrar kurarak barış ortamını tesis etmekti. Aynı gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı. Taraflara ateşkes çağrısında bulunuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Birinci Plevne Zaferi Kazanıldı (1877)

Rusların Alman asıllı Generali Schuldner Gazi Osman Paşa’yı gafil avlamak istedi. Ancak 20 Temmuz 1877 tarihinde yenilerek geri çekilmek zorunda kaldı. Böylece I. Plevne zaferi Gazi Osman Paşa tarafından kazanıldı. Ağır kayıp veren Ruslar takviye istediler.

Montreux Boğazlar Sözleşmesi İmzalandı (1936)

II.Dünya Savaşı öncesi Avrupa’da ki gelişmeleri değerlendiren Türk Hükümeti Lozan Antlaşması ile Boğazlarda Türkiye’nin aleyhine yapılan düzenlemelerin gözden geçirilmesini istedi. Bu istek üzerine boğazların yeni statüsünü belirleyen Montreux Boğazlar Sözleşmesi 20 Temmuz 1936 tarihinde imzalandı. Boğazların hakimiyeti büyük oranda Türkiye’ye geçmiş oldu. Lozan ile oluşturulan Uluslar arası Boğazlar Komisyonu’nun görevine son verdiler.

Millet Partisi Kuruldu (1948)

Mareşal Fevzi Çakmak liderliğinde 20 Temmuz 1948 tarihinde Millet Partisi kuruldu. Millet Partisi CHP ve DP’den farklı olduğunu iddia etmiştir. MP dini esasa dayandığı ve asıl amacını gizlediği iddiası ile 1954 yılında kapatıldı.

Ürdün Kralı Hüseyin Öldürüldü (1951)

Ürdün Kralı Hüseyin 20 Temmuz 1951 tarihinde El Aksa Camii’ne girerken bir terzi tarafından vurularak öldürüldü. Kral Hüseyin’in en büyük amacı Filistin ve Suriye’yi de içine alacak olan Büyük Haşimi Devletini kurmaktı.

Saadet Partisi Kuruldu (2001)

Anayasa Mahkemesi tarafından hakkında kapatma kararı verilen Fazilet Partisinin yerine 20 Temmuz 2001 tarihinde Saadet Partisi kuruldu. Kurucular partinin gelenekçi kanadını temsil eden kişilerden oluşuyordu. Saadet Partisi’nin ilk genel başkanı Recai Kutan oldu.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1919- Mustafa Kemal Paşa, daha Milli Mücadele’nin başında ‘’cumhuriyet’’ kavramını dile getirdi. Mazhar Müfit (Kansu) Bey’in, Erzurum’da iken, ‘’Başarı takdirinde hükümet şekli ne olacak?’’ sorusuna, ‘’Açıkça söyleyeyim: Hükümet şekli, zamanı gelince cumhuriyet olacaktır’’ cevabını verdi.

1922- Mustafa Kemal’in Başkomutanlığı, süresiz olarak uzatıldı. (Bu dördüncü ve son uzatma oldu.)

1923- Meksika’da devrimci Panço Villa, bir intikamcı tarafından öldürüldü.

1959- Oyun yazarı Müsahipzade Celal, 91 yaşında öldü.

1965- AP’nin yeni amblemi ‘’kırat’’ oldu.

1967- Ressam Fikret Mualla, 64 yaşında Paris’te öldü.

1972- Kuruluş yasası 4 Temmuz 1972’de çıkarılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığı kuruldu.

1973- Çinli dövüş sanatları ustası ve sinema oyuncusu Bruce Lee öldü.

1975- Ege Ordusu kuruldu ve komutanlığına Orgeneral Turgut Sunalp getirildi.

1976- Kıbrıs Barış Harekatı’nın 2. yıldönümü, Kıbrıs Türk Federe Devleti’nde ‘’Barış ve Özgürlük Bayramı’’ olarak kutlandı.

1997- Avrupa Birliği’nin Rum kesimiyle tam üyelik görüşmelerine karşılık; Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ortak savunma doktrini oluşturulacağı yönünde ortak deklarasyon yayımlandı.1998- İrtica gerekçesiyle 328 vali yardımcısı ve kaymakamın görevden alınmasına ilişkin kararname, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e sunuldu.

2001- Türk atleti Ebru Kavaklıoğlu, atletizmde Grand Prix’in Monaco ayağında bayanlar 5000 metrede ikinci olarak bu yarışmada ilk üçe giren ilk Türk sporcusu oldu.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 01:29