Dünya Bülteni - Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Kıbrıs’ta Ateşkes Sağlandı (1974)

Kıbrıs’ta gerçekleştirilen darbeyi kabul etmeyen Türkiye bu konuda ki diplomatik girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine 20 Temmuz 1974 tarihinde garantörlük hakkına dayanarak Kıbrıs Barış Harekatını başlattı. Türkiye’nin amacı Kıbrıs’ta anayasa düzenini tekrar kurarak barış ortamını tesis etmekti. Aynı gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı. Taraflara ateşkes çağrısında bulunuldu. Yunanistan’ın koşulsuz olarak ateşkesi kabul etmesi üzerine 22 Temmuz 1974 tarihinde ateşkes sağlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Kurum Han Bizans Ordusunu İmparatoru İle İmha Etti (811)

Bulgar Türkleri bugün ki Bulgaristan’ı Bizanslıların elinden alarak yerleştiler. Bizans İmparatoru I.Nikeforos Bulgarları ani bir baskın ile yok etmek istedi. Ancak 22 Temmuz 811 tarihinde Bulgar hükümdarı Kurum Han’a yenildi ve ordusu ile birlikte kendi hayatını da kaybetti. Tuna Bulgarları adını verilen Bugün ki Bulgaristan Bulgarları bir süre sonra Hıristiyanlığı kabul ederek Slavlaşıp milli kimliklerini de kaybettiler.

İvaz Mehmet Paşa Avusturya Ordusunu Perişan Etti (1738)

Osmanlı Devleti 1736-1739 savaşında hem Rusya hem de Avusturya ile başarı ile mücadele etti. Sadrazam İvaz Mehmet Paşa 22 Temmuz 1738 tarihinde üzerine gelen Mareşel Von Wallis komutasında ki 100 bin kişiden oluşan Avusturya ordusunu Belgrat yakınlarında Hisarcık’ta perişan etti. Avusturyalılar ağır kayıp vererek çekilmek zorunda kaldılar.

Fransızlar Kuzey Afrika Genel Valiliğini Kurdular (1834)

Fransızlar 1830 yılında Cezayir’i işgal etmişlerdi. Cezayir’e yerleşmek isteyen Fransa 22 Temmuz 1834 tarihinde Fransız Kuzey Afrika Valiliğini kurdular. Cezayirlilerin direnişini kırmak ve bağımsızlık isteklerini bastırmak için askeri, siyasi, dini, kültürel ve ekonomik her türlü baskı yöntemini en acımasız şekilde uyguladılar.

Damat Ferit Paşa Sevr Antlaşmasının Kabul Edilmesi Kararını Kabul Ettirdi (1920)

İtalya’nın Saint Remo kentinde İtilaf Devletleri tarafından tek taraflı olarak hazırlanan Sevr Antlaşmasının şartları Osmanlı Devletine kabul etmesi için sunulmuştu. Saltanat şurası adı verilen bir kurulda görüşülen maddelerin Damat Ferit Paşa’nın çabaları ile 22 Temmuz 1920 tarihinde kabul edilmesine karar verildi. Sevr Antlaşmasının imzası için Paris’e heyet gönderilmesine karar verildi.

Disk Başkanı Kemal Türkler Öldürüldü (1980)

DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler 22 Temmuz 1980 tarihinde İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu evinin önünde öldürüldü.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1913- Sırbistan, II. Balkan Savaşı’ndan topraklarını genişleterek çıktı. Bükreş Anlaşması ile Osmanlı, I. Balkan Savaşı’nda yitirdiği Edirne ve Kırklareli’yi geri aldı.

1917- Rus Çarı’nın tahttan indirilmesiyle kurulan geçici hükümette, Alexander Kerenski başbakan oldu.

1922- İttihat ve Terakki liderlerinden Cemal Paşa, Gürcistan’da uğradığı suikastta öldü.

1924- Paris Olimpiyatları başladı.

1949- İstanbul Topkapı’da Türkiye’nin ilk ampul fabrikası açıldı.

1965- TBMM, Milli İstihbarat Teşkilatı Kuruluş Kanunu’nu kabul etti.

1967- Adapazarı ve çevresinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde 89 kişi öldü, 400’den fazla kişi yaralandı.

1981- Mehmet Ali Ağca, Roma’da ömür boyu hapse mahkum edildi.

1987- İstanbul’un eski valilerinden Fahrettin Kerim Gökay öldü.

1987- Gazeteci Örsan Öymen 49 yaşında öldü.

1992- Operet, tiyatro ve sinema sanatçısı Toto Karaca, 80 yaşında öldü.

1996- Yazar Adalet Ağaoğlu, kaldırıma çıkan bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

2002- DSP’den istifa edenler, Yeni Türkiye Partisi’ni (YTP) kurdular. İsmail Cem’in genel başkanlığındaki YTP, 63 milletvekiliyle TBMM’de temsil edilmeye başlandı.

2003- Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in oğulları Uday ve Kusay, Musul’daki çatışmada ölü ele geçirildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2018, 01:28