Menderes'in idamından hemen sonra yapılan seçim nasıl sonuçlanmıştı?

17 Eylül 1961 tarihinde eski Başbakan Menderes İmralı’da asılarak katledildi. Henüz ülke ve siyaset hayatı bu derin darbenin hicranını yaşarken, idamların ardından bir ay dahi geçmeden, 15 Ekim 1961 tarihinde serbest seçimler yapıldı.

Yaklaşık 1.5 yıldır büyük bir suskunluk içinde olanları izleyen halk, darbecilere hiç ummadıkları bir ders vermiş, DP’nin devamı olan partilere oyunu akıtmıştı. AP, YTP ve CMKP geçerli oyların % 62,5’ini alarak 277 milletvekili ve 114 senatör ile TBMM’de temsil edilme hakkı kazanmıştı.

Yapılan seçimlerde oylar partiler arasında şöyle dağılmıştı:

Seçmen sayısı: 12.925.395

Katılan seçmen sayısı: 10.522.716

Seçime katılma oranı: % 81

Geçerli oy sayısı: 10.138.035

Partinin adı Aldığı oy Oy Yüzdesi Milletvekili Senatör

AP 3.527.435 % 34.8 158 71

CHP 3.724.435 % 36.7 173 36

CKMP 1.415.390 % 14 54 18

YTP 939.193 % 13.7 65 25

Bağımsızlar 91.732 % 0.8

Eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın idamından kısa süre sonrasına denk gelen seçimlerde halk DP’nin mirasçısı kabul edilen partilere verdiği oyla darbecilere bir cevap verdi. Zira CHP 173, AP 158, CKMP 65 ve YTP 54 vekil çıkarmıştı.

Dönemin önemli aktörlerinden Prof. Dr. Ali Fuat Başgil de 15 Ekim seçimlerinin ardından cuntacıların seçimleri iptal etmeyi düşündüklerini, bunun hukuki alt yapısını kurgulamak için Hukuk Fakültesi’nden bazı öğretim üyeleriyle görüştüklerini nakleder.