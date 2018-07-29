Dünya Bülteni - Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Osmanlı Devleti Bahreyn Ve Katar’a Bağımsızlık Verdi (1908)

Bağdat Demiryolu yapımının Almanlarda olması İngilizleri Basra Körfezi konusunda endişelendiriyordu. Bu bölgede imtiyaz elde etmek için sürekli baskı yapıyorlardı. Balkan savaşlarında müşkül duruma düşen Osmanlı Devleti 29 Temmuz 1908 tarihinde İngiltere’ye Dicle ve Fırat nehirleri üzerinde bir kısım ticari ayrıcalıklar veren antlaşmayı imzaladı. Ayrıca bu antlaşma ile Bahreyn ve Katar’a da bağımsızlık verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Estergon Kuşatması Başladı (1543)

Estergon Macaristan’ın dini merkezi idi. Tuna kıyısında bulunan Stratejik önemi büyük olan bu şehirde Macaristan’ın Katolik başpiskoposu oturuyordu. Kanuni Sultan Süleyman Avusturya üzerine çıktığı bu seferde hedef olarak Estergon Kalesini seçmişti. Osmanlı ordusu üç aylık bir yürüyüşten sonra 29 Temmuz 1543 tarihinde Estergon önlerine geldi ve kuşatmaya başladı. On iki gün süren bir kuşatma sonunda meşhur Estergon Kalesi alındı.

Nadir Şah Kars Kalesini Kuşattı (1744)

Nadir Şah Irak bölgesinde ki saldırılarından bir sonuç alamayınca şansını kuzeyde denemeye karar verdi. Büyük bir ordu ile 29 Temmuz 1744 tarihinde Kars’ı kuşattı. İki aydan fazla bir süre kuşatmaya devam etmesine rağmen kışın yaklaşması üzerine kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı.

Osmanlı Ordusu Beylan’da Mehmet Ali Paşa Kuvvetlerine Yenildi (1832)

İsteklerinin Osmanlı Devleti tarafından kabul edilmemesi üzerine Mehmet Ali Paşa oğlu İbrahim Paşa’yı Filistin ve Suriye’yi almakla görevlendirdi. Açıkça isyan eden Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa üzerine gönderilen Hüseyin Paşa komutasında ki ordu 29 Temmuz 1832 tarihinde Beylan’da asi İbrahim Paşa kuvvetlerine yenildi.

Meşrutiyetin İlk İcraatlarından Birisi Genel Af İlan Edilmesi Oldu (1908)

İttihat Ve Terakki Cemiyeti’nin çalışmaları sonunda Meşrutiyet dönemi tekrar başlamış ve oluşturulan Meşrutiyet Meclisi icraatlara başlamıştı. İlk icraatlardan birisi 29 Temmuz 1908 tarihinde çıkarılan genel af olmuştur.

Hitler Nazi Partisini Kurdu (1923)

Hitler üye olduğu Alman İşçi Partisinin kısa sürede liderliğine yükseldi. Partinin ismini 29 Temmuz 1923 tarihinde Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (Nazi) olarak değiştirdi. Partinin programı 25 maddeden oluşuyordu. Programın esasını Alman vatandaşlığının sadece Alman kanı taşıyanlarda olması gerektiği hükmü oluşturuyordu.

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Öldürüldü (1992)

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Kemal Kayacan, 29 Temmuz 1992 tarihinde üç terörist tarafından, Göztepe’deki evinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1856- Ünlü besteci Robert Schumann öldü.

1890- Hollandalı ressam Vincent Van Gogh öldü.

1948- 14. Olimpiyat Oyunları, Londra’da başladı. Türkiye, 6 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalyayla Olimpiyat Beşincisi oldu.

1951- Galatasaray kulübünün kurucularından Ali Sami Yen öldü.

1958- Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) kuruluşu ABD Kongresinde onaylandı.

1960- Eski başbakanlardan Hasan Saka 74 yaşında İstanbul’da öldü.

1965- Dünya Daktilo Şampiyonası’nda Türkiye birinci oldu.

1981- İngiltere Prensi Charles, Lady Diana Spencer ile evlendi.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2018, 01:28