Politik siyonizmin kurucusu Theodor Herzl kimdir?

İsrail Devleti’nin kuruluşundan çok önce doğmasına rağmen, bugün resmi olarak İsrail’in kurucusu sayılan, Macar Yahudisi Avusturyalı Theodor Herzl, dindar bir aile içerisinde yetişip Avrupa’nın köklü üniversitelerinden Viyana Üniversitesi’ni tamamladı. Okulu bitirmesinin ardından gazetecilik merakı ile 1891 yılında Avrupa’da tanınmış olan Neue Freie Presse’nin Paris temsilciliğini yaptı.

Antisemitizm dalgasının patlak vermesine sebep oldu

Herlz’in Siyonist düşüncelerini geliştiren olgu şüphesiz Dreyfus adlı Yahudi asıllı bir yüzbaşının iddiaya göre haksız yere casuslukla itham edilerek Fransa’da yargılandığı dava ve ardından gelişen olaylar olmuştur. Dreyfus hadisesinin Fransa’da yeni bir antisemitizm dalgasının patlak vermesine sebep olması Herlz’in düşüncelerini etkileyerek Yahudilerin geleceği konusunda fikir beyan eden bir kitap yayınlamasına vesile oldu. Ona göre Filistin’de bir Yahudi devletinin kurulabilmesi için her şeyden önce dünyadaki bütün Yahudilerin teşkilatlanması gerekmekteydi.

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid’le görüştü

Ve yine Herzl’e göre Yahudi sorunu antisemitizmin bir sonucu olarak gelişmişti ve Yahudilerin içinde yaşadığı bütün milletler ya gizliden gizliye ya da açıktan açığa antisemitistti. Bu kitabında Yahudilerin bir ulus vücuda getirecek ve bir devlet kurabilecek özelliklere sahip olduklarına inancının tam ve kesin olduğunu, Yahudi meselesinin ne sosyal ne dini bir mesele, keza onun milli bir mesele olduğunu dile getirmiştir. Çözümü de ancak, bir meclis dâhilinde medeni dünya milletleriyle anlaşarak, onu siyasal bir dünya meselesi yapmakla mümkün görmektedir. Yeni bir Yahudi devleti kurma düşüncesinde olan Herlz’in Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid’le konu üzerinde görüştüğü bilinmektedir.