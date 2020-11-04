Tarihte bugün (04 Kasım): SSCB Tankları Budapeşte'de

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

Alman mimarlar Otto Ritter ve Helmuth Conu tarafından hazırlanmış plana göre Haydarpaşa garı inşa edildi, son Osmanlı Hükümeti görevi bıraktı,

Haydarpaşa Garı Açıldı (1909)

Yapımı dokuz yıl süren ''Asya'nın Kapısı'' olarak adlandırılan Haydarpaşa garı 4 Kasım 1909'da açıldı. Planı Alman mimarlar Otto Ritter ve Helmuth Conu tarafından hazırlanmış ve Almanlar tarafından inşa edilmiştir. Bina batı mimari anlayışına göre inşa edilmiş, binanın cephesinde ise limon küfü rengindeki Lefke taşı kullanılmıştır.

Son Osmanlı Hükümeti Görevi Bıraktı (1922)

TBMM tarafından saltanatın kaldırılması kararı ile artık meşruiyetini yitiren son Osmanlı hükümeti başkanı sadrazam Tevfik Paşa 4 Kasım 1922'de görevinden istifa etti.

Almanya İran Pazarına Girebilme Hakkı Kazandı (1910)

Almanya ile Rusya Yakındoğu çıkarları konusunda bir antlaşmaya giderek 4 Kasım 1910'da Potsdam Antlaşmasını imzaladılar. Böylece Almanya o güne kadar İngiltere ve Rusya'nın tekelinde bulunan İran pazarına girebilecek bir konum elde etmiş oluyordu.

Almanya Üçlü İtilafı Zayıflatma Girişiminde Başarısız Oldu (1911)

Fransa'nın Fas'a yerleşmek istemesi Almanya ile arasında Fas bunalımını doğurdu. Almanya bu bunalımdan yararlanarak Akdeniz ve Atlas Okyanusundaki etkinliğini arttırarak itilaf devletleri arasındaki bağı zayıflatma girişiminde bulundu. Fakat bu olay İngiltere ile Fransa'yı daha da yakınlaştırdı. Almanya 4 Kasım 1911'de Fransa ile antlaşma imzalayarak bu girişiminden vazgeçti.

SSCB Tankları Budapeşte'ye Girdi Kuyruktaki Kadınlar Bile Tarandı (1956)

Macar Milli Ayaklanmasının giderek yayılması ve önlenememesi üzerine doğu bloğunda çatlak istemeyen SSCB yüzlerce tank ile 4 Kasım 1956'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye girdi. İsyanı bastırmak için oldukça acımasız davrandılar. Mesela gıda kuyruğundaki ev kadınlarının üzerine bile makineli tüfekle ateş açtılar. Bu kanlı müdahale ile Macar Milli ayaklanması bitirildi.

UNESCO Kuruldu (1946)

BM'ye üye 44 ülke tarafından Londra'da yapılan bir toplantı sonrasında 4 Kasım 1946 tarihinde merkezi Paris olarak kurulmasına karar verilmiştir. UNESCO'nun amacı; eğitim, bilim ve kültür alanında çalışmalar yaparak barışın ve güvenliğin korunmasına, insan hak ve özgürlüklerine katkıda bulunmak şeklinde ifade edilmiştir.

İran'da ABD Büyükelçiliğine Giren Öğrenciler 63 Kişiyi Rehin Aldı (1979)

İran'da Humeyni taraftarı olan öğrenciler 4 Kasım 1979 günü ABD elçiliğini bastılar. Öğrenciler elçilikte bulunan 63 kişiyi rehin aldılar. Öğrenciler ABD'de kanser tedavisi gören devrik İran şahının teslim edilmesini istiyorlardı. Böylece ABD ile İran arasındaki rehine krizi başlamış oldu.

Almanların Feryadı ''Birleşmek İstiyoruz'' (1989)

Almanya'nın birleşmesini isteyen Doğu Alman vatandaşları 4 Kasımda, Doğu Berlin'de bir milyon insanın katılımıyla Almanya'nın tarihindeki en büyük gösterilerden birini gerçekleştirdiler.

Dünyada bugün yaşanan başlıca olaylar şu şekilde:

1879 ABD'de, gelişmiş bir yazar kasa kullanıma sunuldu.

1909 Haydarpaşa Gar'ı törenle açıldı.

1922 Osmanlı'nın resmi gazetesi Takvim-i Vakayi kapandı.

1922 Son Osmanlı hükümeti (Tevfik Paşa kabinesi) istifa etti.

1933 Yunanistan, Atatürk'ün doğduğu eve anı levhası koydu.

1937 Mark Twain Cemiyeti, Atatürk’e madalya verdi.

1946 Birleşmiş Milletler bünyesinde UNESCO kuruldu.

1950 Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Bildirisi'ni imzaladı.

1951 Din dersi, ilkokullarda ders programına alındı.

1969 Demokrat Parti'lilerin siyasi hakları iade edildi.

1969 Fenerbahçe'nin efsanelerinden Zeki Rıza Sporel, öldü.

1979 Tahran’daki ABD elçiliğini işgal eden Humeyni yanlıları, elçilik görevlilerini rehin aldı.

1982 Gazeteci ve yazar Buhan Felek, öldü.

1983 Gazeteci, yazar ve siyaset adamı Doğan Avcıoğlu, öldü.

1984 Şair Ümit Yaşar Oğuzcan, öldü.

1993 Kaybolan Binbaşı Cem Ersever'in cesedi bulundu.

1995 İsrailli siyasetçi İzak Rabin, öldü.

2008 ABD'nin ilk zenci başkanı, Barack Obama oldu.

2009 Rusya'nın Perm şehrindeki bir gece kulübünde, havai fişekli kutlamaların yol açtığı yangında 109 kişi öldü.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020, 11:20