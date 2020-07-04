Tarihte Bugün (04 Temmuz): Selahattin Eyyubi, Haçlıları Hittin'de dize getirdi

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Selahattin Eyyubi Haçlıları Hittin’de Yendi (1187)

Haçlıları Ortadoğu bölgesinden temizlemeye kararlı olan Selahattin Eyyubi ile Kudüs Krallığı öncülüğünde ki Haçlı ordusu 4 Temmuz 1187 tarihinde Hittin’de büyük bir savaş yaptılar. Savaşı kazanan Selahattin Eyyubi Suriye ve Filistin bölgesindeki şehirleri Haçlıların elinden birer birer almaya başladı. Son olarak Kudüs’ün de Haçlıların elinden alınması Avrupa’da yeni bir Haçlı Seferine karar verilmesine neden oldu.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

Barbaros Hayrettin Paşa Vefat Etti (1546)

Akdeniz’de ki bazı adaları üs haline getirmiş olan Hırıstiyan korsanlar Müslümanlara çok zarar veriyorlardı. Bu durum üzerine Oruç, İlyas ve Hızır kardeşler aynı şekilde onlara karşılık vermek için korsanlığa başladılar. Kısa sürede Akdeniz’de ünlü oldular. Gerek Şehzade Korkut ve gerekse Yavuz Sultan Selim’den destek gördüler. Cezayir’i ele geçirdiler ve Kuzey Afrika kıyılarını üs haline getirerek Müslümanlara zarar veren devletlerin kıyılarına akınlarda bulundular.

Kardeşlerini bir İspanyol saldırısında kaybeden Hızır Reis’i Kanuni Sultan Süleyman ismini Hayrettin olarak değiştirerek Kaptan-ı Derya yaptı. Barbaros Hayrettin Paşa kısa sürede Akdeniz’i kontrol altına aldı. Bu büyük denizci 4 Temmuz 1546 tarihinde İstanbul’da vefat etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

ABD Bağımsızlığını İlan Etti (1776)

İngiltere’nin 7 yıl savaşlarının mali yükünü sömürgelerden çıkarmaya çalışması Amerika’da büyük tepkiyle karşılandı. 13 Koloni aralarında anlaşarak 4 Temmuz 1776 tarihinde bağımsızlık bildirisini ilan ettiler. Altı yıl kadar süren bağımsızlık savaşının ardından ABD’nin bağımsızlığı İngiltere tarafından tanındı.

Irak Türklerinin Ayaklanması Katliama Dönüştü (1920)

İngilizlere karşı Irakta Rümeysa kentinde başlayan Türk protestoları 4 Temmuz 1920’de genel bir ayaklanmaya dönüştü. Bu duruma müdahale eden askerler katliam yaptılar. Sekiz binden fazla Türk katledildi. Telafer şehri bombalandı, erzaklar yakıldı. Sağ kalan Türkmenlerin büyük bir bölümü sürgün edildi.

Çuval Olayı Yaşandı (2003)

Kuzey Irak’ın Süleymaniye kentinde bulunan bir binbaşı komutasında ki 11 kişiden oluşan Türk özel birliği Amerikan askerleri tarafından 4 Temmuz 2003 tarihinde bir baskınla tutuklanarak başlarına çuval geçirilip iki günden fazla sorgulamaya tabi tutulmaları Türkiye-ABD ilişkilerinde büyük sıkıntı çıkarmıştır. Amerikalıların özellikle Cuma gününü ve ABD bağımsızlık gününü seçmiş olmaları çeşitli düşünceleri gündeme getirmiştir. Türkiye kamuoyu bu olaya çok büyük tepki duymuştur.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1054 SN 1054 adlı süpernova, Çinli, Japon, İranlı, Arap ve Kızılderililer tarafından gözlemlendi.

1187 Selahaddin Eyyubi Haçlıları tam bir bozguna uğrattı.

1546 Osmanlı denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa, öldü.

1848- Karl Marx ve Friedrich Engels’in yazdığı Komünist Manifesto yayımlandı.

1898 Şampiyon güreşçi Koca Yusuf, öldü.

1918 Bolşevikler Rus Çarı II. Nikolas'ı ve ailesini öldürdüler.

1918 Osmanlı Padişahı VI. Mehmet tahta çıktı.

1932- İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, otomobiliyle Ankara’dan İstanbul’a giden ilk kişi oldu.

1934- Fransız fizikçi ve Nobel ödülü sahibi Marie Curie öldü.

1934 Macar Szilard, atom bombasının yapımında kullanılacak olan zincirleme reaksiyon modelinin patentini aldı.

1946- ABD, Filipinlerin bağımsızlığını tanıdı.

1946 Ankara Üniversitesi kuruldu.

1954- İstanbul Dolmabahçe Stadı’nda kadınlar arası futbol maçı yapıldı.

1968 İşçiler İstanbul Kazlıçeşme'deki Derby Lastik Fabrikasını işgal etti. İşgal 5 gün sürdü.

1976- İsrail komandoları, Filistinlilerin kaçırdığı uçaktaki 100 rehineyi, Uganda’nın Entebbe Havaalanı’nda, bir operasyonla kurtardı.

1977- Yazar Esat Mahmut Karakurt öldü.

1994- Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu, uğradığı silahlı saldırıda öldü.

1996 Ankara DGM, HADEP'in 40 parti yöneticisini tutukladı.

1997- ‘’Pathfinder’’ keşif aracı Mars yüzeyine indi.

1997- Ankara 1 Nolu DGM’de görülen Sivas davasında savcı, 38 sanık için idam istedi.

1998- Grekoromende ilk kez düzenlenen Dünya Uluslar Kupası’nda Türkiye şampiyon oldu.

2002- Yunanistan polisi, 27 yıldır faaliyette bulunan terör örgütü ‘’17 Kasım’’ın ilk kez bir üyesinin tutuklandığını açıkladı.

2003 Kuzey Irak'ta Çuval olayı meydana geldi ve Türkiye kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

2007 Şarkıcı Barış Akarsu, trafik kazasından sonra girdiği beş günlük koma sonucunda öldü.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2020, 09:56