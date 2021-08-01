Tarihte bugün (1 Ağustos): Tuğrul Bey vefat etti

1063- İlk Selçuklu Devleti Hükümdarı Tuğrul Bey öldü.

1521- Osmanlı orduları, Belgrad'ı kuşatma altına aldı.

1571- Lala Mustafa Paşa, Magosa'ya girerek Venedik Cumhuriyeti egemenliğindeki Kıbrıs'ı ele geçirdi.

1840- İlk Türkçe gazete Ceride-i Havadis yayımlanmaya başlandı.

1931- New York'tan havalanıp Yeşilköy'e inerek uzun uçuş rekoru kıran pilotlar Russel Boardman ve John Polando, Yalova'da Mustafa Kemal Paşa tarafından kabul edildi.

1933- İstanbul Darülfünununun yerini üniversite aldı. İstanbul Üniversitesi kuruldu.

1936- Berlin Olimpiyatları, Hitler'in de katıldığı seremoniyle açıldı. Amerikalı siyahi atlet Jesse Owens, oyunlarda tüm rekorları alt üst ederek dört altın madalya kazandı.

1950- Türkiye, NATO'ya girmek için yaptığı başvuruyu yineledi.

1971- Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) kuruldu.

1975- Helsinki Nihai Senedi (Helsinki İnsan Hakları Sözleşmesi) imzalandı.

1977- Süleyman Demirel'in başbakanlığında kurulan ve MSP ile MHP'nin koalisyon ortağı olarak katıldığı İkinci MC Hükümeti güvenoyu aldı.

1978- ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinde alınan kararla Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu şartlı olarak kaldırıldı.

2001- İş adamı Üzeyir Garih, İstanbul'da öldürüldü.

2001- Azerbaycan, Sovyetler Birliği'ne bağlıyken kabul ettiği Kiril alfabesinden 1920'lerin başında bağımsızken kısa süre uyguladığı Latin alfabesine yeniden geçti.

2002- ABD, bazı Güneydoğu Asya ülkeleriyle kapsamlı terörle mücadele anlaşması imzaladı.

2005- Suudi Arabistan Kralı Fahd, uzun bir hastalık dönemi ve 23 yıllık iktidarın ardından 84 yaşında öldü. Yerine 1955'ten bu yana fiilen krallığı yöneten 82 yaşındaki veliaht Prens Abdullah Bin Abdülaziz geçti.

2007- ABD'nin 2004 ve 2005 yıllarında Irak güvenlik güçlerine dağıttığı 190 bin kadar silahın kaybolduğu ortaya çıktı.

2008- Konya'nın Taşkent ilçesi Balcılar beldesinde bir vakfa ait üç katlı kız öğrenci yurdu çöktü. Enkaz altında kalan 18 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

2010- Yüksek Askeri Şura çalışmalara başladı. 4 Ağustos'ta açıklanan kararda Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına yapılacak atamalar yer almadı. "Kriz" tartışmalarının yaşandığı süreçte "Kara Kuvvetleri Komutanı olacağı" konuşulan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık emekliliğini istedi.

2011- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Genelkurmay Karargahı'nda toplanan Yüksek Askeri Şuranın oturma düzeninde değişiklik yapıldı. Genelkurmay Başkanı ile masa başına oturan Başbakan, bu yıl masa başında tek yer aldı.

2012- Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe, Ankara'dan İstanbul'a dönüşünde TEM Otoyolu'nun Sakarya-Akyazı mevkisinde geçirdiği trafik kazasında 79 yaşında hayatını kaybetti.

2012- Türkiye Erkek Milli Curling Takımı, Macaristan'ın Debrecen kentinde düzenlenen 5. Uluslararası Debrecen Turnuvası'nda 5 maçını da kazanarak şampiyon oldu.

2015 - Türkiye'nin ilk "Altın Plak" ödüllü sanatçısı, "Türkülerin Anası" olarak anılan Muzaffer Akgün, 90 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

2016- Ankara 1. İdare Mahkemesi, soruların sınavdan günler öncesinde sızdırıldığı gerekçesiyle 2010 KPSS'nin Genel Yetenek ve Genel Kültür kısımlarını oy birliğiyle iptal etti.

2018- Danimarka'da kamusal alanda burka ve peçe yasağı düzenlemesi yürürlüğe girdi.

2018- Milli Okçu Mete Gazoz, Avrupa Grand Prix'sinin sıralama turlarında 70 metrelik atışlar sonucu 686 puan topladı ve Avrupa rekoru kırdı.