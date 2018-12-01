TARİHTE BUGÜN (1 Aralık): Latin harflerine geçildi

Dünya Bülteni - Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Latin harflerine geçildi (1928)

1928- Yeni Türk harflerinin kullanımı yürürlüğe girdi. Gazeteler, mecmualar, levha, tabela ve ilanlar yeni harflerle basılmaya başladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Timur İzmir’i Kuşattı (1402)

Timur Ankara Savaşından sonra Ege sahillerine kadar ilerleyerek 1 Aralık 1402’de İzmir’i kuşattı. Osmanlı Devletinin alamadığı şehir Timur tarafından fethedildi. İzmir ilk olarak Çaka Bey tarafından alınmış fakat birkaç kez el değiştirmişti. Hatta Aydınoğlu Beyi Gazi Umur Bey İzmir kuşatması sırasında şehit olmuştu.

Fransa Kendisini Güvence Altına Almak İstiyor (1925)

Fransa Almanya’nın Versailles Antlaşmasında rahatsız olduğunun farkındaydı. Bu yüzden kendisini güvende hissetmiyordu. Fransa’nın girişimleri ile Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Belçika, Polonya ve Çekoslavakya arasında Lokarno Konferansı yapıldı. Lokarno’da hazırlanan antlaşma şartları 1 Aralık 1926’da Londra’da imzalandı.

Tahran Konferansı Bitti (1943)

Roosevelt, Churchill ve Stalin 28 Kasım – 1 Aralık arasında Tahran Konferansını gerçekleştirdiler. Tahran konferansında müttefikler arasındaki görüş ayrılıkları iyice ortaya çıkmıştır. Konferansdan bağlayıcı ve önemli kararlar çıkmadı.

Türk Kuvvetleri Kore’de Kunuri Zaferi’ni Kazandı (1950)

Kore Savaşı’nda Kunuri’de üç gün süren savaş sonunda, 8. Amerikan Ordusu’nun imhasını önleyen Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasında ki yaklaşık 5000 kişilik Türk Birliği, 1 Aralık 1950’de karargaha dönmeyi başardı ve"Kunuri Zaferi" kazanıldı. Çin ordusunun kuşatması altında kalan Türk birliğinden ümit kesilmişti. Kunuri Zaferi başta ABD olmak üzere Batı dünyasında büyük bir yankı uyandırdı ve Türkiye’nin saygınlığını arttırdı.

Rosa Parks Otobüste Beyazlara Yer Vermediği İçin Tutuklandı (1955)

ABD’de toplu taşıma araçlarında siyahlar sadece kendilerine ayrılan ve işaretlenmiş arka koltuklarda oturma hakkına sahipti. Ayrıca bir beyaz geldiğinde ona yer göstermek zorunda idiler. Ancak 1 Aralık 1955’te Rosa Parks’ın Alabama’da beyazlara yer vermeyi reddettiği için tutuklanması ABD’de ırkçılığa karşı siyahların büyük eylemlerin başlamasına neden oldu.

Bosna-Hersek Olayları İçin Cidde’de Toplantı Yapıldı (1992)

Bosna-Hersek Müslümanları Sırp milislerin saldırısına ve işgaline uğradılar. Sırplarım katliam ve yıkımlarının durdurulabilmesi için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde İslâm ülkeleri dışişleri bakanları Bosna-Hersek kriziyle ilgili 1 Aralık 1992 tarihinde bir toplantı gerçekleştirdiler. Fakat toplantı sonucunda Sırpları durdurabilecek önemli kararlar alınamadı. Morillow Bosna-Hersek'e askeri müdahalede bulunmanın imkânsız olduğu yönünde açıklamada bulundu.

Dünyanın İlk Yedi Yıldızlı Oteli Hizmete Açıldı (1999)

Birleşik Arap Emirlikleri’nde başkent Dubai’de Burj Al Arap (Arapların Kulesi) adlı dünyanın ilk yedi yıldızlı oteli 1 Aralık 1999’da hizmete girdi. Otel denizin doldurulması ile oluşturulan suni bir ada üzerine yelken şeklinde inşa edilmiştir. Şeklinden dolayı ‘’Yelken Otel’’olarak da adlandırılır.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1906- Dünyanın ilk sinema salonu Paris’te açıldı.

1928- II. İktisat Şurası toplandı.

1928- Osmanlı borçlarının tasfiyesine ilişkin anlaşma TBMM’de onaylandı.

1940- II. Dünya Savaşı dolayısıyla Türkiye’de geceleri karartma uygulaması başladı.

1954- Gazeteci Hüseyin Cahit Yalçın cezaevine girdi.

1964- Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında ortaklık kurulmasını öngören, 12 Eylül 1963’te imzalanan Ankara Antlaşması yürürlüğe girdi.

1965- Ereğli’de grizu patlamasında 9 işçi öldü.

1980- Turgut Özal, Başbakan Müsteşarlığı’na atandı.(1980).

1989- Doğu Almanya Parlamentosu, Komünist Parti’yi iptal etti.

1990 - Manş Tüneli'nin İngiltere ve Fransa'dan başlayan bölümleri deniz dibinin 40 m altında buluştu.

1991 - Nursultan Nazarbayev oyların %98,7’sini alarak Kazakistan’ın halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu.

2000 - Şili'nin eski diktatörü Augusto Pinochet'nin, iktidarı dönemindeki cinayet ve insan kaçırma suçlarından dolayı tutuklanmasına karar verildi.

2002 - Solcu gerillalara karşı savaşan Kolombiya'daki en büyük sağcı paramiliter grup tek taraflı ateşkes ilan etti.

2007 - TBMM Türk Ordusu'na Kuzey Irak'a sınır ötesi operasyon izni verdi.

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2018, 09:31