Tarihte bugün (1 Aralık): Yeni Türk harflerinin kullanımı yürürlüğe girdi

1402- Timur, 57 yıldır Rodos şövalyelerinin hüküm sürdüğü İzmir'i kuşattı.

1906- Dünyanın ilk sinema salonu Paris'te açıldı.

1928- Yeni Türk harflerinin kullanımı yürürlüğe girdi. Gazeteler, mecmualar, levha, tabela ve ilanlar yeni harflerle basılmaya başlandı.

1928- 2. İktisat Şurası toplandı.

1928- Osmanlı borçlarının tasfiyesine ilişkin anlaşma TBMM'de onaylandı.

1940- İkinci Dünya Savaşı dolayısıyla Türkiye'de geceleri karartma uygulaması başladı.

1943- Roosevelt, Churchill ve Stalin'in katıldığı Tahran Konferansı sona erdi.

1950- Türk askerleri, Kore'de Kunuri Zaferi'ni kazandı.

1954- Gazeteci Hüseyin Cahit Yalçın cezaevine konuldu.

1964- Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında ortaklık kurulmasını öngören, 12 Eylül 1963'te imzalanan Ankara Antlaşması yürürlüğe girdi.

1968- Şarkıcı, oyuncu Dario Moreno, 47 yaşında İstanbul'da öldü.

1980- Turgut Özal Başbakanlık Müsteşarlığına atandı.

1980- Sanat dergisi "Gösteri" yayımlanmaya başlandı.

1986- Yazar Demir Özlü, hakkında açılan davaya katılmaması gerekçesiyle vatandaşlıktan çıkarıldı.

1989- Doğu Almanya Parlamentosu, Komünist Partiyi iptal etti.

1994- Türk tangolarının unutulmaz yorumcusu Şecaattin Tanyerli, 74 yaşında vefat etti.

2010- DİSK genel başkanlarından Kemal Türkler'in öldürülmesine ilişkin Ünal Osmanağaoğlu'nun yargılandığı dava, zaman aşımı gerekçesiyle ortadan kaldırıldı.

2011- YÖK Genel Kurulu, üniversiteye giriş sınavında yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılan katsayı uygulamasını kaldırdı.

2013- Fransa'da, vergi artışları ve yeni vergilerin uygulamaya konulmasını protesto eden on binlerce kişi sokağa döküldü.

2015- Burkina Faso'da, İlerleme İçin Halk Hareketi Partisinden Roch Marc Christian Kabore, oyların yüzde 43,3'ünü alarak devlet başkanı seçildi.

2016- İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh Ankara'ya geldi. Naeh, 6 yılın ardından ilişkilerin normalleşmesiyle Türkiye'ye atandı.

2018- Eski ABD Başkanı George Bush, 94 yaşında Teksas'ta hayatını kaybetti.

2019- Portekiz'in Guimaraes kentinde düzenlenen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda Talha Ahmet Erdem ile Doğukan Coşar altın madalya kazandı.