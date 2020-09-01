Tarihte bugün (1 Eylül): II. Dünya Savaşı başladı

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

II.Dünya Savaşı Başladı (1939)

İkinci Dünya Savaşının temel nedeni I.Dünya savaşında çözümlenemeden kalmış sorunlar oluşturmuştur. Yani daha önce olduğu gibi en büyük sömürgeci ve denizci devlet olan İngiltere ile Avrupa’nın en güçlü kara devleti olan Almanya arasındaki çekişmedir. Almanya I.Dünya Savaşının intikamını almak istiyordu. II.Dünya Savaşı Almanya’nın 1 Eylül 1939’da Polonya topraklarına girmesi ile başladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Mekteb-i Sultani Yani Galatasaray Lisesi Açıldı (1868)

Temeli II.Bayezit dönemine kadar uzanan 1867 yılında Galata Sarayı binasının "Galata Sarayı Mekteb-i Sultanisi (Lisesi)" olarak kullanılması kararı alındı. Bu saraydaki gerekli onarımlardan sonra, mektep 1 Eylül 1868'de "Mekteb-i Sultani" ismi altında öğrenime açıldı. Bugün ki lise seviyesinde olan bu okulun programı Sadrazam Ali Paşa, hariciye nazırı Keçecizade Fuad Paşa, Maarif Nazırı Saffet Paşa tarafından öğrenimini Fransızca ve Türkçe yapacak şekilde düzenlendi.

Hicaz Demiryolunun İnşaatına Başlandı (1900)

Hicaz Demiryolu inşaatına 1 Eylül 1900’de Şam’da yapılan resmi törenle fiilen başlandı. Böylece İslam dünyasının büyük bir hayalinin gerçekleşmesi yolunda ilk adım atılmış oldu. İslam dünyası başlatılan bağış kampanyasına büyük ilgi göstermiştir.Sultan II. Abdülhamit Müslümanlar dışında bazı gayrimüslim Osmanlı vatandaşların, Avrupalıların bağışlarını kabul ederken yurtdışındaki Siyonist cemiyetlerden gelen yardımları kabul etmediği belirtilmektedir.

“Ordular İlk hedefiniz Akdeniz , İleri’’ (1922)

Başkomutan Mustafa Kemal Başkomutanlık Meydan Muharebesini kazanılmasının ardından Yunan ordusunun toparlanmasına fırsat vermemek için 1 Eylül 1922 günü “Ordular İlk hedefiniz Akdeniz , İleri’’emrini verdi.

Uşak İlinin Kurtuluşu (1922)

29 Ağustos 1920’de işgal edilen Uşak ili 1 Eylül 1922’de Gediz ile birlikte Yunan işgalinden kurtuldu.

Batı Cephesi’nin Kaldırılması (1923)

Mudanya Mütarekesi’nin ardından İsmet Paşa Batı Cephesi komutanlığından ayrılarak hariciye vekili oldu ve Lozan barış görüşmelerini yürüttü. Batı Cephesi komutanlığını Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa üstlendi. Lozan Antlaşması’nın imzalanmasından sonra 1 Eylül 1923’te Batı Cephesi karargâhı kaldırıldı.

Japonya'da Büyük Deprem (1923)

Japonya’da 1 Eylül 1923’de büyüklüğü 8.3 olarak belirnen büyük bir deprem meydana geldi.Büyük Kanto Depremi olarak adlandırılan depremde ve sonrasında meydana gelen yangında 150 bin civarında insan öldü. 48 saat içinde 273 yer sarsıntısı kaydedildi. Kaydedilen en büyük deprem felaketlerinden birisidir.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1481 Galatasaray Lisesi, devlet adamı yetiştirilmesi amacıyla Sultan II. Bayezid tarafından kuruldu. Okulda 1868'de Fransızca eğitime geçildi.

1715 5 yaşında tahta geçen, 72 yıl Fransa'yı yöneten, Fransızların ''Güneş Kral''ı XIV. Louis öldü.

1920 Fransızlar, başkenti Beyrut olan Lübnan devletini kurdu.

1923 Rocky Marciano. 1952-56 arasında Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonluğu ünvanını elinde tutan İtalyan kökenli ABDli boksör. Son maçında Jersy Jo Walcott'u 13. raundda nakvtla yendikten sonra boksu bırakan Marciano yaptığı 49 karşılaşmada hiç yenilmemiş ve bunların 43'ünü nakavtla kazanmıştı.

1923 Japonya'nın Tokyo ve Yokohama kentlerinde deprem: 300 bin kişi öldü.

1924 Ankara Devlet Konservatuvarının temelini oluşturan ''Musiki Muallim Mektebi'' Ankara'da açıldı.

1925 Birinci Tıp Kongresi Ankara'da toplandı.

1925 Mustafa Kemal Paşa'yı Kastamonu dönüşünde Ankara'da karşılayanların ellerinde şapkaları vardı.

1929 Arapça ve Farsça dersleri okullardan kaldırıldı.

1933 Denizyolları İşletmeleri, devlet tekeline alındı.

1939 Almanya'nın Polonya'ya saldırması üzerine, II. Dünya Savaşı başladı. Milyonlarca kişinin öldüğü savaşın başlamasının 50. yılında ''Dünya Barış Günü'' ilan edildi.

1947 Amerikan Yardım Antlaşması imzalandı.

1949 İstanbul Radyosu deneme yayınına başladı.

1949 Van'ın Özalp ilçesinde Temmuz 1943'de 33 köylüyü kurşuna dizdirmekle suçlanan emekli Orgeneral Mustafa Muğlalı tutuklandı. Aynı gün İstanbul radyosu deneme yayınına başladı.

1951 Ordinaryüs Prof. Dr. Mazhar Osman Usman 67 yaşında İstanbul'da öldü.

1967 Türkiye'deki Kıbrıslı mücahitler ve öğrenciler hükümeti protesto ettiler. İçişleri Bakanı Faruk Sükan protestocuları sınır dışı etmekle tehdit etti.

1969 Libya'da Albay Muhammer Kaddafi darbe yaptı. Kral İdris devrildi, cumhuriyet ilan edildi.

1973 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası'nda 5 bin işçi greve başladı.

1974 Nikaragua'da General Somoza devlet başkanlığına atandı.

1974 Magosa'ya bağlı Muratağa ve Sandallar köylerinden 88 Türk'ün, öldürülüp yakılarak çukura gömüldükleri anlaşıldı.

1976 Yüzücü Erdal Acet, Manş Denizi'ni 9 saat 2 dakikada geçerek Dünya rekoru kırdı.

1980 1 Eylül 1980: Türkiye'nin çeşitli yerlerinde aralarında Cumhuriyet Halk Partisi Zile ilçe başkanının da bulunduğu 19 kişi öldürüldü.

1980 Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, aralarında CHP Zile ilçe başkanının da bulunduğu 19 kişi öldürüldü.

1982 Türkiye'de ilk ve orta öğretimde din dersi zorunlu kılındı.

1985 Kuşadası Davutlar yöresinde çıkan orman yangınında, bir orman bekçisi ile 14 er şehit oldu.

1987 Cezaevlerindeki baskıları protesto etmek ve seslerini Meclis'e duyurmak için mahkum yakınları Ankara'ya yürüdüler. Yürüyüşe polis müdahale etti. 60 mahkum yakını gözaltına alındı. Yürüyüşçülerden, idam hükümlüsü Hasan Şensoy'un ablası, İnsan Hakları Derneği kurucularından Didar Şensoy şeker komasına girerek yaşamını kaybetti.

1993 Savaş Karşıtları Derneği kuruldu. İki yıl sonra, Osman Murat Ülke, zorunlu askerliğe karşı çıkarak, vicdani retçi olduğunu açıkladı.

1997 "Musa Anter Barış Treni" girişimcileri Diyarbakır'a sokulmadı. Kentte 620 kişi gözaltına alındı.

1998 Türk sinemasına 46 yıldır hizmet veren yönetmen Osman F.Seden vefat etti.

2003 Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu, Ankara'ya 30 kilometre uzaklıkta trafik kazası geçirdi. Yazıcıoğlu 8 Eylülde öldü.

2004 Eski ulaştırma bakanlarından Mehmet Köstepen vefat etti.

2006 Lübnan'da oluşturulacak barış gücüne Türk askerinin gönderilmesine ilişkin Hükümet Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.



