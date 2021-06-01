Tarihte bugün (1 Haziran): Türk Hava Kuvvetleri kuruldu

1885- "Sefiller"in yazarı Fransız şair ve romancı Victor Hugo öldü.

1911- Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa tarafından "balon ve uçak satın almak, pilot yetiştirmek ve hava tesisleri yaptırmak için" görevlendirilen Kurmay Yarbay Süreyya (İlmen) Bey öncülüğünde bir "Tayyare Komisyonu" kuruldu. Bu komisyonun kuruluşu, aynı zamanda Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak benimsendi.

1929- 1 Kasım 1928 tarihli "Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun" gereğince, devlet muamelelerinde ve kayıtlarda tamamen yeni harfler kullanılmaya başlandı.

1930- Resmi ve özel bütün kurumlarda, Arap harflerinin kullanılış izni sona erdi.

1930- İstanbul'da Galata Köprüsü'nde 85 yıldır alınan geçiş ücreti kaldırıldı. Köprü, 1845'te açıldığında geçiş tarifesi yayalar için 5 para, hamallar için 10 para, yüklü arabalar için 5 kuruş, yüklü beygirler için 40 para, koyunlar için de 3 para olarak belirlenmişti.

1938- Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanlığı yatı Savarona'da kalmaya başladı. Atatürk, 23 Temmuz 1938'e kadar Savarona'da çalışmalarını sürdürdü.

1943- İstanbul Radyosu, radyo müdürü Vedat Nedim Tör gözetiminde bir aylık deneme yayınına başladı.

1971- Maltepe'de sığındıkları bir evde, Mahir Çayan ile Hüseyin Cevahir tarafından rehin tutulan Binbaşı Dinçer Erkan'ın 14 yaşındaki kızı Sibel Erkan, düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Çatışmada Cevahir öldü, Çayan yaralandı.

1973- Yunan hükümeti, monarşiyi kaldırarak cumhuriyet ilan etti.

2000- İşsizlik sigortası yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle zorunlu tasarruf uygulaması sona erdi.

2004- Ankara-İstanbul arasında hizmet verecek hızlandırılmış trenin tanıtım seferinde, Yahya Kemal Beyatlı Ekspresi, Ankara Garı'ndan İstanbul'a uğurlandı. Polatlı ve Eskişehir arasında ilk kez 155 kilometreyi görerek Türkiye Demir Yollarının hız rekorunu kıran tren, Ankara ve İstanbul arasını 4 saat 56 dakikada katetti.

2006- Uşak'taki Karun Hazinesi'nin en değerli parçalarından "kanatlı denizatı broşu"nun kalıbının çıkarıldığı, İran'da taklidinin hazırlanmasının ardından orijinaliyle değiştirildiği ortaya çıktı.

2012- Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, yargılandığı davanın karar duruşmasında, protesto gösterilerindeki ölümlere suç ortaklığı yapmaktan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Eski İçişleri Bakanı Habib El Adli'ye de ömür boyu hapis cezası verildi.

2013- Gezi Parkı odaklı olaylarda, farklı şehirlerdeki eylemlerde protestocularla polis arasında gerginlik yaşandı. İçişleri Bakanı Muammer Güler, 48 ilde 90'ın üzerinde eylem yapıldığını, 26'sı polis olmak üzere 79 kişinin yaralandığını açıkladı.

2013- Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Van Gölü'nde "değişken ağırlıklı paletsiz" kategorisinde 61 metre derinliğe dalarak, "Dünya Göl ve Deniz Dalış Rekoru"nu kırdı.

2013- Rusya, dumansız hava sahasına "merhaba" dedi. Rusya'da sigara ve tütün ürünlerinin tüketimine ilişkin yasak yürürlüğe girdi.

2016- Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Ambassador Otel'e bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Aralarında Somali Parlamentosundan milletvekilleri Muhammed Mahmud Curi ile Abdullah Camisi'nin de bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

2017- Bilim adamları, dünyanın en önemli temel gıda maddelerinden biri olan pirincin, yaklaşık 10 bin yıl önce Çin'de ehlileştirilip tarım ürünü olarak kullanılmaya başlandığını ortaya çıkardı.

2017- ABD Başkanı Trump, ülkesini, iklim değişikliğiyle küresel mücadeleyi hedefleyen ve 190'ı aşkın ülkenin imzaladığı Paris Anlaşması'ndan çekme kararı aldığını açıkladı.

2018- ABD, Filistin halkı için koruma talep eden BM Güvenlik Konseyi tasarısını veto etti.

2019- KKTC'de, Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümeti güvenoyu alarak göreve başladı.