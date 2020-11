Tarihte Bugün (1 Kasım): Çeçenistan bağımsızlığını ilan etti

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

623 Yıllık Osmanlı Devleti Sona Erdi ‘’Saltanat Kaldırıldı’’(1922)

Osmanlı Devleti’nin resmi kuruluş tarihi olarak 1299 tarihi kabul edilir. Küçük bir beylik olarak siyasi tarihe adım atmış hızla yükselerek 16.yüzyılda zirveye tırmanmıştı. Üç kıtada hüküm süren Osmanlı Devleti 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile dağılma sürecine girmişti. Bütün bir 19. Yüzyıl boyunca emperyalistlerin kışkırttığı milliyetçilik isyanları ile uğraşmıştı. İsyanlar ve Rus saldırıları devlete toparlanma fırsatı vermemişti. Son olarak I.Dünya Savaşından da yenilgi ile ayrılınca 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması ile bitkisel hayata girdi. Milli Mücadelenin başarıya ulaşmasından sonra TBMM aldığı bir kararla 1 Kasım 1922’de saltanatı kaldırdı. Böylece Türk Tarihinin en uzun ömürlü devleti Osmanlı Devletinin 623 yıllık yaşantısı da resmen sona ermiş oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Türk Tarihinin İlk Resmi Gazetesi Yayınlandı (1831)

II.Mahmut’un fermanı ile yayın hayatına başlayan ilk Türk resmi gazetesi Takvim-i vekayi 1 Kasım 1831’de yayın hayatına başladı. Beş bin adet basılan ilk gazetenin o günkü konusu II.Mahmut’un Çanakkale gezisi, Şehzade Abdülmecit’in derse başlaması ve Arnavutluk isyanı ile ilgili gelişmelerden oluşuyordu.

Osmanlı Devleti Rus Ültimatomunu Kabul Etti (1876)

Osmanlı Devletinin Sırpları yenilgiye uğratması üzerine Sırpları korumak için Rusya çok ağır koşullar içeren kırk sekiz saatlik bir ültimatom vermişti. Osmanlı Devleti hiçbir devletten destek göremeyeceğini anlayınca çaresiz 1 Kasım 1876’da bu ültimatomu kabul ettiğini açıkladı.

Sultan Abdülhamit İstanbul’a Getirildi (1912)

Balkan Savaşlarında Selanik şehrinin kaybedileceği anlaşılınca Sultan II. Abdülhamit gözaltında tutulduğu Selanik’teki Alatini köşkünden İstanbul’a getirildi.

Ruslar Kafkas Cephesinde hücuma Geçti (1914)

Osmanlı Devletinin I.Dünya savaşına girmesi ile Ruslar hemen Kuzey Anadolu’yu ele geçirmek için 1 Kasım 1914’te saldırıya geçtiler. Bu ilk saldırı Türk Kuvvetleri tarafından durduruldu. Bu olayın arkasından Enver Paşa meşhur Sarıkamış harekatını başlattı.

Yeni Türk Alfabesi Kabul Edildi (1928)

TBMM 1 Kasım 1928 Tarihinde aldığı bir kararla Latin alfabesi esas alınarak düzenlenmiş olan yeni Türk alfabesini yürürlüğe koydu.

Mustafa Kemal İkinci Kez Cumhurbaşkanı Seçildi (1927)

Üçüncü dönemine başlayan TBMM, 1Kasım 1927’de Mustafa Kemal’i ikinci kez cumhurbaşkanlığına seçti.

Cezayir’de Milli Kurtuluş Cephesi Kuruldu (1954)

Cezayir’de Ulema'nın öncülüğünde Milli Kurtuluş Cephesi 1 Kasım 1954’te kuruldu. Milli Kurtuluş Cephesi ilk bildirisinde amaçlarının Cezayir'i işgalden kurtararak bu topraklar üzerinde islami esaslara göre şekillenen bağımsız bir devlet kurmak olduğunu ilan etti. Fransızlar sekiz yıl süren bağımsızlık savaşı süresince bir buçuk milyon Cezayirli müslümanı katlettiler.

Çeçenistan Bağımsız Oldu (1991)

Çeçenistan’da seçimler ile oluşan yeni meclis Çeçenistan’ın 1 Kasım 1991’de bağımsızlığını ilan etti. Boris Yeltsin Çeçenistan’ın bağımsızlığını tanımayarak bölgeye askeri birlikler sevk etmeye başladı. Çeçenistan Devlet Başkanı Cahar Dudayev mücadele için hazırlanmaya başladı.



644 - 2. halife Hz.Ömer bin Hattab, kendisinden alınan verginin azaltılmasını isteyen, ancak talebi kabul edilmeyen Ebû Lü'lüe tarafından Medine'de sabah namazında hançerle saldırıya uğradı. Saldırgan intihar ederken Ömer bin Hattab 3 gün sonra vefat etti.

996 - Kutsal Roma İmparatoru III. Otto, Babenberg Hanedanı'nın egemenliğindeki Bavyera'nın Freising Psikoposluğu'na 8 km² arsa hibe etti. Avusturya, Ostarrîchi (doğu sınırı) denilen bu topraklarda doğmuştur.

1512 - Tavan resimleri Michelangelo tarafından dört yılda yapılan Sistine Şapeli ilk kez halka açıldı.

1520 – Ferdinand Macellan’ın filosu, günümüzdeki adı Macellan Boğazı olan 373 mil uzunluğundaki geçidi aştı. 1 Kasım Azizler Günü olduğu için boğaza Macellan tarafından Estreito de Todos los Santos (Bütün Azizler Kanalı) adı verildi.

1755 - Lizbon'da meydana gelen çok şiddetli bir deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu yaklaşık 90.000 kişi öldü.

1897 - İtalyan profesyonel futbol takımı Juventus FC kuruldu.

1911 - Tarihteki ilk hava saldırısı gerçekleşti: (Trablusgarp Savaşı sırasında İtalya Krallığı tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na karşı).

1912 - İzmir'in ilk kulübü Karşıyaka Muaresei Bedeniye Kulübü, yani bugünkü adıyla Karşıyaka Spor Kulübü kuruldu.

1918 - Ali Fethi Bey (Okyar), Minber gazetesini yayınlamaya başladı.

1920 - Yunanistan'da Venizelos Kabinesi düştü.

1922 - 623 yıl süren Osmanoğulları saltanatı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla sona erdi.

1927 - Gazi Mustafa Kemal 2. kez Cumhurbaşkanlığı'na seçildi.

1928 - Yeni Türk alfabesine ilişkin kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

1934 - Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa, "Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikîde değişikliği kavrayabilmesidir. Bugün dinletilmeye yeltenilen musikî yüz ağartacak değerden çok uzaktır" dedi.

1939 - Suni döllenme yoluyla dünyaya gelen ilk tavşan basına tanıtıldı.

1954 - Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesi kuruldu. Cezayir Bağımsızlık Savaşı başladı.

1955 - ABD havayolu şirketine ait DC-6 tipi bir yolcu uçağı Colorado yakınlarında infilak etti: 44 kişi öldü.

1956 - Macaristan Varşova Paktı'ndan çekildiğini açıkladı. Başbakan Imre Nagy Macaristan'ın tarafsız bir devlet olarak tanınmasını istedi.

1959 - Kongo'da beyaz karşıtı ayaklanmalar sonrası milliyetçi lider Patrice Lumumba tutuklandı.

1962 - Sovyetler Birliği Mars'a ilk roketi fırlattı.

1968 - Aydınlık aylık dergi olarak, Doğu Perinçek ve Vahap Erdoğdu önderliğinde yeniden yayımlanmaya başladı.

1970 - Fransa'da bir dans salonunda çıkan yangın 144 gencin ölümüne yol açtı.

1971 - Hindistan'da kasırga; 5 bin kişi öldü, 1500 kişi evsiz kaldı.

1981 - Antigua ve Barbuda, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

1982 - Ataol Behramoğlu, Asya -Afrika Yazarlar Birliği'nin Lotus Edebiyat Ödülü'nü kazandı.

1983 - Millî İstihbarat Teşkilatı ile ilgili yeni bir yasal düzenlemeye gidilerek, 2937 sayılı "Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu" çıkarıldı.

1990 - Halkın Emek Partisi (HEP) milletvekilleri Mehmet Ali Eren ve Mahmut Alınak, Kürtçe konuşma ve yazmanın serbest bırakılmasını istediler.

1993 - Cumhuriyet tarihinin ilk Din Şûrası toplandı. Başbakan Tansu Çiller toplantıda başını örterek ayet okudu.

1993 - Maastricht Antlaşması yürürlüğe girdi; Avrupa Birliği resmen kurulmuş oldu

1998 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kuruldu.

1999 - Türkiye İşçi Partili 7 gencin katledilmesi sanıklarından Ünal Osmanağaoğlu ve Bünyamin Adanalı 7'şer kez idam cezasına çarptırıldı. Aynı davada, Haluk Kırcı da 7 kez idam cezası almıştı.

2001 - Çin'in Ukrayna'dan satın aldığı Varyag gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

2007 - Birleşmiş Milletler’in Genel Kurul toplantısında alınan bir kararla, 2008 yılında başlamak üzere, tüm Dünyada otizm konusunda farkındalık yaratmak ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla, her yıl 2 Nisan tarihi Dünya Otizm Günü olarak kabul edildi.

2008 - TRT Çocuk yayına başladı.

2010 - Numan Kurtulmuş liderliğinde Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) kuruldu.

2014 - Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) karşı verdiği direnişe destek olmak amacıyla Avrupa Birliği Türkiye Yurttaş Komisyonu (EUTCC) ve Peace Camping inisiyatifi tarafından yapılan IŞİD'e karşı, "Kobani ve insanlık için küresel seferberlik” çağrısıyla 1 Kasım “Dünya Kobani günü” olarak ilan edildi.

2015 - Türkiye'de 26. dönem milletvekili seçimleri yapıldı. Seçim sonuçları: AKP % 49,50 (317 milletvekili), CHP % 25,32 (134 milletvekili), MHP % 11,90 (40 milletvekili), HDP % 10,76 (59 milletvekili), diğer partiler ise % 2,52 oranlarında oy alarak sayılarında milletvekili çıkartmıştır.

Doğumlar

1839 - Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Osmanlı sadrazamı (ö. 1919)

1880 - Alfred Lothar Wegener, Alman yerbilimci (ö. 1930)

1935 - Edward Said, ABD'li edebiyat eleştirmeni (ö. 2003)

1944 - Refik el-Hariri, eski Lübnan Başbakanı (ö. 2005)

Ölümler

1804 - Johann Friedrich Gmelin, Alman doğa bilimci, böcek bilimci ve botanikçi (d. 1748)

1894 - Aleksander Aleksandroviç, 1881 - 1894 arasında hüküm sürmüş Rus çarı (d. 1845)

1958 - Yahya Kemal Beyatlı, Türk şair (d. 1884)

2002 - Ekrem Akurgal, Türk arkeolog ve bilimadamı (d. 1911)

2008 - Yma Sumac, Peru asıllı, ABD'li soprano (d. 1922)

