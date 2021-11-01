Tarihte bugün (1 Kasım): Saltanat kaldırıldı

1604- William Shakespeare'in trajedisi "Othello"nun ilk gösterimi Londra Whitehall Palace'da yapıldı.

1922- Saltanat ve halifelik makamları birbirinden ayrıldı ve saltanat kaldırıldı.

1927- Mustafa Kemal Paşa ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi.

1928- Yeni Türk harfleri kabul edildi.

1929- Ankara'da "Anadolu Halk Bilgisi Derneği" kuruldu. Derneğin 124 sayı çıkan "Halk Bilgisi Haberleri" adlı dergisi de yayımlanmaya başlandı.

1934- Ankara Kızılay'da Güven Anıtı açıldı.

1936- Ankara Devlet Konservatuvarı öğretime başladı.

1951- Cezayir Ulusal Özgürlük Cephesi, Fransa'ya karşı gerilla savaşı başlattı.

1954- Cezayir bağımsızlığını kazandı.

1958- Şair Yahya Kemal Beyatlı, 74 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

1959- Cumhuriyet döneminin ilk Türk kadın tiyatro sanatçısı olan Halide Pişkin, 53 yaşında İstanbul'da öldü.

1962- Sovyetler Birliği, Mars'a ilk roketi fırlattı.

1993- Cumhuriyet tarihinin ilk din şurası toplandı.

1995- Eski Yugoslavya devletleri ile Bosna Barış Görüşmeleri başladı.

1998- İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 14'üncü Toplantısı İstanbul'da başladı.

2001- Çin'in Ukrayna'dan satın aldığı yüzer kütle Varyag, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Varyag, 2 Kasım'da da Çanakkale Boğazı'ndan Ege'ye çıktı.

2007- Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atan B-29 uçağının komutanı ve pilotu Paul Tibbets 92 yaşında öldü.

2010- Numan Kurtulmuş'un genel başkanlığındaki Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) kuruldu.

2011- Çernobil'deki nükleer patlamanın çayda radyasyona yol açmadığını göstermek için kamera önünde çay içen, dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral, İstanbul'da 84 yaşında vefat etti.

2012- Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi ve Özel Kalem Müdürü Ahmed Kahtan, ikinci kez gıyabında idam cezasına çarptırıldı.

2013- Sanatçı Ajda Pekkan'a, Fransa'da "Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres" sanat ve edebiyat şövalyelik nişanı verildi.

2015- Milletvekili seçimi gerçekleştirildi. AK Parti, seçimlerde en çok oyu alarak, üst üste girdiği 5 genel seçimden de birinci çıkma başarısını gösterdi ve 317 milletvekiliyle tek başına hükümet kurma çoğunluğunu elde etti. Üç dönem kuralına takıldığı için 7 Haziran seçiminde aday gösterilmeyen 70 AK Partiliden 23'ü, 1 Kasım Genel Seçimi'nde milletvekili oldu. Meclis'te CHP 134, HDP 59, MHP 40 sandalye kazandı.

2015- Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliğinde yapılan Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcular, 16 madalya kazandı. Milli Takım, şampiyonayı 3 altın, 6 gümüş ve 7 bronz madalyayla tamamladı.

2016- Gültan Kışanak'ın, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 30 Ekim'de tutuklanmasının ardından, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ankara'nın Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla görevlendirildi.

2019- 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yönetmenliğini Ali Özel'in yaptığı "Bozkır", en iyi film seçildi. Film, en iyi yönetmenin de aralarında bulunduğu 10 ödüle layık görüldü. Festivalde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü "Aşk, Büyü vs." filmindeki rolüyle Selen Uçer'e verildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü de "Küçük Şeyler" filmindeki rolüyle Alican Yücesoy ve "Bozkır" filmindeki rolüyle Mücahit Koçak paylaştı.

2020 - Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve 22, 23 ve 24. dönem AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, Kovid-19 dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti.