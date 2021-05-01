Tarihte bugün (1 Mayıs): Taksim'deki 1 Mayıs mitinginde 37 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı
1889'da "1 Mayıs" işçilerin ortak bayramı olarak kabul edildi. 1977'de ise Taksim'deki 1 Mayıs mitinginde çıkan olaylarda 37 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.
1707- İngiltere, Galler ve İskoçya, Büyük Britanya olarak birleşti.
1889- "1 Mayıs" işçilerin ortak bayramı olarak kabul edildi.
1925- Kıbrıs, İngiltere kolonisi oldu.
1932- Ankara'da Milli Sanayi Sergisi açıldı.
1948- Hürriyet gazetesi, Sedat Simavi tarafından İstanbul'da kuruldu.
1964- Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü kuruldu.
1975- Vietnam Savaşı sona erdi.
1977- İstanbul'da Taksim'deki 1 Mayıs mitingi sırasında çıkan olaylarda 37 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.
1984- DGM'ler 8 ilde göreve başladı.
1988- Karikatürist ve tiyatro sanatçısı Altan Erbulak 59 yaşında vefat etti.
2003- Bingöl'de 6,4 büyüklüğündeki depremde 176 kişi öldü, 521 kişi yaralandı.
2004- Avrupa Birliği; Polonya, Slovenya, Slovakya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Litvanya, Letonya, Malta ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini saflarına katarak 25 ülkeye ulaştı.
2009- 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, otuz yıla yakın aradan sonra Nisan 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.
2015- NASA'nın Ağustos 2004'te Güneş'e en yakın gezegen Merkür'ü gözlemlemek için fırlattığı Messenger uzay aracı, ömrünü tamamlayarak gezegenin yüzeyine düştü.
2016- Gaziantep Emniyet Müdürlüğü binası önünde bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi, 3 polis şehit oldu, 22 kişi yaralandı. Saldırıyı DEAŞ üstlendi.
2016- Kanada’nın Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde 1 Mayıs’ta başlayıp hızla büyüyerek 582 bin hektarlık alana yayılan yangında 2 bine yakın ev ve iş yeri tamamen yandı.
2018- Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp 8. kez Avrupa Şampiyonu oldu.
2019- Japonya'da eski İmparator Akihito'nun tahtı bırakmasının ardından Veliaht Prens Naruhito yemin ederek tahta çıktı.