Tarihte bugün (1 Ocak): KDV yürürlüğe girdi
1 Ocak 1985'de Katma Değer Vergisi (KDV) yürürlüğe girdi.
630- Hazreti Muhammed, hazırladığı ordu ile Mekke'ye girdi.
1788- Londra'nın en eski gazetesi The Times yayımlanmaya başladı.
1891- Penaltı, İngiltere Ligi'ndeki Stoke City-Notts maçındaki tartışmalar üzerine kural kitabına girdi.
1923- Türkiye'nin ilk futbol federasyonu olan "Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı" kuruldu.
1929- Millet Mektepleri açıldı. Aynı gün, Millet Mekteplerinin kurucusu Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati vefat etti.
1936- İzmir'de Kültür Park'ın temeli atıldı.
1937- Şark Demiryolları, Türk yönetimince işletilmeye başlandı.
1945- Fransa BM'ye alındı.
1967- "Anadol" marka otomobil satışa sunuldu.
1980- Edebiyat tarihçisi, eğitimci ve yazar Mustafa Nihat Özön hayatını kaybetti.
1985- Katma Değer Vergisi (KDV) yürürlüğe girdi.
1989- Trafikte "ceza puanı" uygulaması başlatıldı.
1992- Şehir içi yollarda sürücüler ve ön koltukta oturanlara emniyet kemeri takma zorunluluğu getirildi.
1995- Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Hamzalı köyüne saldıran PKK'lı teröristler, 7'si çocuk 19 kişiyi katletti. Teröristlerden biri öldürüldü.
1996- AB ile Gümrük Birliği yürürlüğe girdi.
1999- Avrupa para birimi "Avro" yürürlüğe girdi.
2002- Türk Medeni Kanunu ile Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun yürürlüğe girdi. Koca, "evin reisi" olmaktan çıkarıldı.
2005- TL'den altı sıfır atıldı. Yeni Türk Lirası (YTL) tedavüle girdi.
2007- Gazeteci yazar Yener Süsoy, İstanbul'da vefat etti.
2010- YTL cinsinden banknotlar tedavülden kaldırıldı ve parada TL'ye dönüldü.
2010- EFT, havale, virman gibi para transferi işlemlerinde Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) kullanımı zorunlu hale geldi.
2011- Baltık ülkesi Estonya, Avro Bölgesi'ne giren 17. Avrupa Birliği üyesi oldu.
2013- ABD Senatosu, ülkede mali uçurumu önleyen tasarıyı onayladı.
2013- Fildişi Sahili'nde yılbaşı kutlamalarında kalabalıkta yaşanan arbedede 60 kişi hayatını kaybetti.
2014- Askerlik süresini 15 aydan 12 aya indiren düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle kışlalarda terhis heyecanı yaşandı.
2014- Türkiye'nin önemli hafız-mevlithanlarından Halil İbrahim Çanakkaleli, İstanbul'da zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 98 yaşında vefat etti.
2017- İstanbul Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübüne terör saldırısı gerçekleşti. Gece kulübüne gelen teröristin etrafa silahla ateş açması sonucu 39 kişi öldü, 79 kişi yaralandı.
2018- İran'da ekonomik darboğaza tepki olarak başlayan yönetim karşıtı gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti.
2019- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında plastik alışveriş poşetleri, tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilmeye başlandı.
2020- Çevresel yatırımları tamamlamadığı belirlenen Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmen kapatıldı.
2021- İngiltere'nin Brexit sonrası başlayan geçiş sürecinin bitmesiyle Avrupa Birliğiyle (AB) yaklaşık 50 yıldır sürdürdüğü tarihi birliktelik sona erdi.