Tarihte bugün (1 Şubat): Ayasofya müze oldu
1 Şubat 1935'te Ayasofya, müze olarak ziyarete açıldı.
1895- Lumiere Kardeşler, "sinematograf"ı icat etti.
1926- Ankara'da Gazi İstasyonu açıldı.
1930- Kayseri-Şarkışla demir yolu işletmeye açıldı.
1935- Ayasofya, müze olarak ziyarete açıldı.
1944- Gerede, Bolu ve Çankırı'daki depremlerde 4 bin 611 kişi öldü.
1949- İlkokullarda ihtiyari olarak din dersi okutulmasına karar verildi.
1979- İran dini lideri Ayetullah Humeyni başkent Tahran'a döndü.
1979- Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi öldürüldü. Olayın faili Mehmet Ali Ağca 25 Haziran'da yakalandı.
1989- Milli futbolcu Tanju Çolak, Monako'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen törende, Altın Ayakkabı ödülünü aldı.
1991- Emekli Korgeneral Hulusi Sayın, Ankara'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü.
1992- Şırnak'ın Görmeç köyünde Jandarma Bölük Komutanlığına çığ düştü; 76'sı asker, 81 kişi öldü. Siirt'in Eruh ilçesinin Tünekpınar köyünde de çığ düşmesi sonucu 32 er öldü.
1999- Türk pop müziğinin duayen sanatçısı Barış Manço, geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul'da 56 yaşında hayata veda etti.
2011- Kars Belediye Meclisi, kentteki tartışmalı heykelle ilgili yıkım kararı aldı.
2012- 30 yıllık Dev-Yol davası düştü. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Ankara 1 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesinde 574 sanıkla 18 Ekim 1982'de başlayan Dev-Yol ana davasının tüm sanıklar yönünden zaman aşımından düşürülmesine karar verdi.
2012- Mısır'ın ünlü takımı El Ehli ile Port Said'in El Masri takımları arasındaki maçtan sonra çıkan olaylarda 74 kişi öldü, 200'ü ağır binden fazla kişi yaralandı.
2013- DHKP/C terör örgütü mensubu Ecevit Şanlı, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Paris Caddesi'ndeki ziyaretçi girişinde, üzerindeki bombayı patlattı. Patlamada güvenlik görevlisi Mustafa Akarsu hayatını kaybetti, büyükelçiliğe görüşme için gelen gazeteci Didem Tuncay yaralandı.
2013- Otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan Kartlı Geçiş Sistemi (KGS) kaldırılarak Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) geçildi.
2014- Türk Silahlı Kuvvetlerinde Aselsan tarafından üretilen ve sesin yanı sıra veri transferi, telefon araması yapabilen, kısa mesaj gönderebilen yeni nesil telsizler kullanılmaya başlandı.
2017- Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde taraflar arasında 2010 yılından bu yana siyasi istişareler ilk kez Ankara'da yapıldı.
2018- Türkiye'nin hava savunmasında önemli görevler üstlenecek yerli füze HİSAR-A'nın test atışı Aksaray'da başarıyla gerçekleştirildi.
2018- Diyanet İşleri Başkanlığının, müftülerin nikah kıyma yetkisi, görev ve sorumluklarını içeren genelgesi yayımlandı.
2021- Türk mühendislerce üretilen, Avrupa ve Amerika'nın ilk seri üretim sürücüsüz elektrikli otobüsü tanıtıldı