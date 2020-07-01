Tarihte bugün (1 Temmuz): Hong Kong Çin'e devredildi

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Hong-Kong Çin Yönetimine Devredildi (1997)

Bir yarımada ve 235 adadan oluşan İngiliz sömürgesi Hong-Kong Çin ile İngiltere arasındaki antlaşma gereğince süre bitiminde 1 Temmuz 1997 tarihinde Çin’e devredildi. Hong-Kong İngiliz yönetiminde iken Asya’nın finans merkezi haline gelmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Malta Çıkarmasında Asıl Kalenin Kuşatılmasına Başlandı (1565)

Osmanlı Devleti’nin eninde sonunda Malta Adasını almaya geleceğini tahmin eden Saint Jean şövalyelerinin lideri La Valette, adayı, kaleler, tüneller ve labirentler ile donatmıştı. Osmanlı Donanması 1565 yılında başladığı Malta kuşatmasında Turgut Reis’i kaybetmiş arkasından adanın en önemli kalesi Saint Elmo ele geçirilmişti. 1 Temmuz 1565 tarihinden itibaren asıl kalenin kuşatmasına başlandı. Tüm kararlılık ile kuşatma sürdürülüyor bu arada Avrupa’da boş durmuyor yardım için büyük bir haçlı Donanması hazırlanıyordu.

Özerk Devlet Sırbistan Bağlı Olduğu Osmanlı Devletine Savaş Açtı (1876)

Sırbistan’ın bağımsızlık için çalışmaları 1804 Sırp isyanı ile başlamıştı. Sırplar Rusya ile Osmanlı Devleti’nin imzaladığı her antlaşma sonunda yeni haklar kazanarak yarı bağımsız hale gelmişlerdi. Rusların desteği ile cesareti ve cüreti artan Sırbistan 1876 yılında Osmanlı Devleti’nden Bosna’nın kendilerine Hersek’in ise Karadağ’a verilmesini istedi. Arkasından da 1 Temmuz 1876 tarihinde Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti.

Kabotaj Kanunu Kabul Edildi (1926)

Kapitülasyonlar nedeniyle Türk denizlerinde Türklerin yük ve yolcu taşıma hakkı yoktu. 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren kanun ile bu hak Türk vatandaşlarına verildi.Bu tarih her yıl denizcilik bayramı olarak kutlanır.

Mimar Sinan’ın Kafatası Mezarından Alındı (1935)

Mimar Sinan’ın Türk olup olmadığının tespiti için Türk Tarih Kurumu’ndan bir heyet 1 Temmuz 1935 tarihinde Süleymaniye Camii yanında ki mezarı açılarak Mimar Sinan’ın kafatası alındı. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra kurulacak andropoloji müzesi için kafatası alıkonuldu.

Cezayir’de Bağımsızlık Referandumu Yapıldı (1962)

Fransa Cezayir’in bağımsızlığına yapılacak bir referandum sonucunda kara vereceği tanıyacaktı. Bu amaçla 1 Temmuz 1962 tarihinde Cezayir’de bir bağımsızlık referandumu yapıldı. Referandum sonucunda Cezayir halkının %91’i bağımsızlık yönünde oy kullanmıştı. Bağımsızlığı istemeyenler ise Fransa ile bu ülkeye yerleşenler ve bazı işbirlikçilerdi.

Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması İmzalandı (1968)

Küba krizi sonrası gelişen ABD-SSCB ilişkileri neticesinde bir dizi antlaşma imzalandı. Bunlardan en önemlilerinden birisi de 1 Temmuz 1968 tarihinde iki büyük devletin öncülüğünde 50 devlet tarafından imzalanan Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşmasıdır. Fransa bu antlaşmayı imzalamayı reddetmiştir.

Bülent Ecevit Başkanlığında ki Hükümet Haşhaş Yasağını Kaldırdı (1974)

Nihat Erim Hükümeti zamanında ABD’nin isteği üzerine konulan haşhaş ekim yasağı 1 Temmuz 1974 tarihinde Bülent Ecevit Hükümeti tarafından kaldırıldı. Her ne kadar Türk Hükümeti bu konuda bütün tedbirleri alacağını belirtse de bu olay ABD’nin tepkisine yol açmıştır.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1683- Kara Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı orduları, Viyana önlerine geldi.

1736- 23. Osmanlı Padişahı III. Ahmet öldü.

1839- Padişah II. Mahmut öldü; yerine Sultan Abdülmecit geçti.

1904- Dilci, roman yazarı Şemseddin Sami 54 yaşında öldü.

1911- Kandilli Rasathanesi kuruldu.

1920- Ankara’da subay yetiştirilmek üzere ‘’Sunuf-u Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı’’ açıldı.

1925- İlk piyango, Türkiye Tayyare Cemiyeti Mektepleri yararına düzenlendi.

1926- Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. Kanun, 1889 İtalyan Zanardelli yasası esas alınarak hazırlandı.

1927- İstanbul’dan 16 Mayıs 1919’da ayrılan Mustafa Kemal, kurtuluştan sonra ilk kez İstanbul’a gelişinde büyük törenlerle karşılandı.

1927- 500 ve 1000 liralık banknotlar tedavüle çıkarıldı.

1929- Ankara-İstanbul arasında ilk telefon bağlantısı kuruldu.

1933- Denizyolları İşletmesi kuruldu.

1955- Bilim ve siyaset adamı Dr. Adnan Adıvar, İstanbul’da öldü.

1974- Arjantin Devlet Başkanı Juan Peron öldü; yerine eşi İsabel Peron geçti.

1982- İstanbul’da Pendik tersanesi açıldı.

1984- TRT televizyonu tamamen renkli yayına geçti.

1988- Sovyetler Birliği’nde Komünist Partisi, Gorbaçov’un ‘’Perestroika’’ politikasını onayladı.

1989- Siyaset adamı ve diplomat Hasan Esat Işık öldü.

1994- Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat, 27 yıllık sürgünden sonra Filistin topraklarına ayak basarak Gazze’ye gitti.

1996- Türkiye’nin ilk nükleer reaktörü Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde yapılmaya başladı.

Tarihte bugün yaşanan önemli olaylar arasında başlıcaları şu şekilde;

1527 Dünyanın ilk ve en eski protestan üniversitesi olan Marburg Philipps Üniversitesi kuruldu.

1683 Osmanlı ordularının Viyana taarruzu başladı.

1736 23. Osmanlı Padişahı III. Ahmet öldü.

1878 Kıbrıs, toprak mülkiyeti Osmanlılarda kalmak üzere geçici olarak Birleşik Krallık'a devredildi.

1881 Dünyanın ilk uluslararası telefon konuşması yapıldı.

1911 Kandilli Rasathanesi kuruldu.

1920 Ankara'da subay yetiştirilmek üzere Sunuf-u Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı açıldı.

1925 Türkiye'de ilk piyango, Türkiye Tayyare Cemiyeti Mektepleri yararına düzenlendi.

1926 Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi.

1926 Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. Kanun, 1889 İtalyan Zanardelli yasası esas alınarak hazırlandı.

1927 Atatürk, CHP kurultayında Nutuk'u okudu.

1929 İstanbul-Ankara telefon hattı hizmete girdi.

1955 Bilim ve siyaset adamı Adnan Adıvar, öldü.

1984 TRT, televizyonda tamamen renkli yayına geçti.

1991 Varşova Paktı resmen dağıldı.

1994 27 yıllık sürgünü sona eren Yaser Arafat, Filistin’e döndü.

2002 Uluslararası Ceza Mahkemesi kuruldu.

2004 ABD’li oyuncu Marlon Brando, öldü.

2004 Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hüseyin Baradan, öldü.

2008 Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir orgeneral (Hurşit Tolon), askeri lojmanda polis tarafından gözaltına alındı.

2012 İspanya, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda İtalya’yı 4-0 yenerek üstüste ikinci kez şampiyon oldu.

2013 Hırvatistan AB üyesi oldu.