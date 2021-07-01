Tarihte bugün (1 Temmuz): Osmanlı orduları Viyana'ya ulaştı

1683 - Kara Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı orduları, Viyana önlerine geldi.

1736 - 23. Osmanlı Padişahı III. Ahmet öldü.

1798 - Napolyon, İskenderiye'ye çıkarak Mısır'ı işgale başladı.

1839 - Padişah II. Mahmut öldü, yerine Sultan Abdülmecit geçti.

1904 - Dilci, roman yazarı Şemseddin Sami 54 yaşında öldü.

1911 - Kandilli Rasathanesi kuruldu.

1920 - Ankara'da subay yetiştirilmek üzere "Sunuf-u Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı" açıldı.

1925 - İlk piyango, Türkiye Tayyare Cemiyeti Mektepleri yararına düzenlendi.

1926 - Deniz taşımacılığına ve ticaretine ilişkin esasları düzenleyen "Kabotaj Kanunu" yürürlüğe girdi. "Kurtuluş Savaşı'nın denizlerdeki zaferi" olarak nitelenen düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle yabancıların deniz ticaretindeki hakimiyeti son buldu.

1926 - Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. Kanun, 1889 İtalyan Zanardelli yasası esas alınarak hazırlandı.

1927 - İstanbul'dan 16 Mayıs 1919'da ayrılan Mustafa Kemal, kurtuluştan sonra ilk kez İstanbul'a gelişinde büyük törenlerle karşılandı.

1927 - 500 ve 1000 liralık banknotlar tedavüle çıkarıldı.

1929 - Ankara-İstanbul arasında ilk telefon bağlantısı kuruldu.

1933 - Denizyolları İşletmesi kuruldu.

1935 - Mimar Sinan'ın biyolojik ve morfolojik yapısını incelemek üzere mezarı açıldı.

1968 - Nükleer Silahları Sınırlandırma Anlaşması imzalandı.

1974 - Arjantin Devlet Başkanı Juan Peron öldü, yerine eşi İsabel Peron getirildi.

1984 - TRT, televizyonda tamamen renkli yayına geçti.

1988 - Sovyetler Birliği'nde Komünist Partisi, Gorbaçov'un "Perestroika" politikasını onayladı.

1994 - Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat, 27 yıllık sürgünden sonra Filistin topraklarına ayak basarak Gazze'ye gitti.

1996 - Türkiye'nin ilk nükleer reaktörü, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde yapılmaya başlandı.

1997 - Hong Kong, 156 yıllık İngiliz yönetiminin ardından Çin egemenliğine girdi.

2004 - Güneş sisteminin ikinci büyük gezegeni Satürn'ün yörüngesine yerleşen insansız uzay aracı Cassini, dev gezegenin halkalarına ait ilk fotoğrafları göndermeye başladı.

2004 - Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin mahkemeye çıkarıldı.

2006 - Çin, dünyanın en uzun demir yolunu hizmete açtı. 5 bin 72 kilometrelik demir yolu Tibet'i Çin'e bağladı.

2011 - Sivas'ta, 2 Temmuz 1993'te 37 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olayların 18. yılında, Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli ziyarete açıldı.

2012 - AB üyelerinin ocak ayında kararlaştırdığı, İran'a kademeli petrol ambargosu, 1 Temmuz'dan itibaren tamamen yürürlüğe girdi.

2013 - Hırvatistan, AB'nin 28'inci üyesi oldu. Türkiye ile Hırvatistan, 3 Ekim 2005'te müzakerelere birlikte başlamıştı.

2013 - İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, ABD Ulusal Güvenlik Kurumunun (NSA) küresel siber casusluk programını ortaya çıkaran eski CIA ajanı Edward Snowden'in sızdırdığı son belgede, ABD'nin, aralarında Türkiye Büyükelçiliğinin de bulunduğu müttefiklerini dinlediği iddia edildi.

2015 - Hint Okyanusu'ndaki Fransız toprağı Reunion Adası'nda bulunan iki metrelik uçak kanadı parçasının Fransa'da yapılan incelemesinde, Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken 8 Mart 2014'te 227 yolcu ve 12 kişilik mürettebatıyla kaybolan MH370 sefer sayılı Malezya uçağına ait olduğu belirlendi.

2016 - Türkiye'nin AB katılım müzakerelerinde Mali ve Bütçesel Hükümler faslı, Brüksel'de düzenlenen hükümetler arası konferansla açıldı. Böylece Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinde açılan fasıl sayısı 16'ya çıktı.

2016 - Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Otaya beldesine rejim güçlerinin düzenlediği füzeli saldırılarda 18 sivil hayatını kaybetti.

2017 - Yemen'de kolera salgını nedeniyle nisandan bu yana 1500 kişi hayatını kaybetti.

2018 - Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere birçok uluslararası kurum ve kuruluş tarafından "dünyanın en eski tapınak merkezi" kabul edilen ve UNESCO "Dünya Mirası Geçici Listesi"ne alınan Göbeklitepe, Bahreyn'de düzenlenen 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

2018 - İspanya'nın Tarragona kentinde 22 Haziran-1 Temmuz'da düzenlenen 18. Akdeniz Oyunları'nda 31 altın, 25 gümüş ve 39 bronz madalya kazanan Türkiye, ülke sıralamasında 3. oldu.

2019 - İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, "Ergenekon" davasıyla ilgili kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, 235 sanık yönünden devam eden davada, farklı suçlardan 203 sanığın Ergenekon silahlı terör örgütüyle ilgili "silahlı örgüt kurmak yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık" suçundan beraatine hükmetti. Tutuklu sanık Alparslan Arslan'a "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, tutuklu sanıklardan Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır'ın "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

2019 - İran yönetimi, zenginleştirilmiş uranyum limitini, nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardı.