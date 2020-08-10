Tarihte bugün (10 Ağustos): Sevr Antlaşması imzalandı

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Sevr Antlaşması İmzalandı (1920)

İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti’ni paylaşma konusunda anlaşamadıkları için bir türlü antlaşma imzalanamamıştı. Anadolu’da milli mücadele seslerinin yükseldiği bir dönemde hemen harekete geçerek tek taraflı olarak hazırladıkları maddeleri Osmanlı Devleti’ni kabule zorladılar. Sonunda 433 maddeden oluşan Sevr Barış Antlaşması 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalandı. Ancak bu antlaşma hiçbir zaman yürürlüğe giremedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Zamanın İki Ünlü Türk Hükümdarı Yassıçemen’de Karşılaştılar (1230)

Harzemşahlar Devleti Moğolların eline geçmiş fakat son hükümdar Celalettin Harzemşah teslim olmamış mücadelesine seyyar bir şekilde devam ediyordu.Fakat büyük bir hata yaptı, Anadolu’ya girdi. Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı Alaaddin Keykubat ile 10 Ağustos 1230 tarihinde Yassıçemen’de karşılaştılar. Celalettin Harzemşah yenildi.

Vasvar Antlaşması İmzalandı (1664)

Avusturya üzerine sefere çıkan Fazıl Ahmet Paşa, Uyvar, Novigrat ve Yenikale gibi bir çok yeri ele geçirdi. Avusturya’nın isteği ile 10 Ağustos 1664 tarihinde Vasvar Antlaşması imzalandı.

II.Balkan Savaşı Bulgaristan’ın Yenilgisi İle Sona Erdi (1913)

Bulgaristan’ın aç gözlülüğü yüzünden çıkan II.Balkan Savaşı 10 Ağustos 1913 tarihinde Bulgaristan’ın yenilgisi ile Bükreş Antlaşması ile sona erdi. Fırsatı değerlendiren Osmanlı Devleti’de Edirne dahil Dimetoka’ya kadar olan yerleri geri aldı.

İngilizler Sevr Antlaşmasının Geçersiz Olduğunu İlan Ettiler (1921)

İngiltere Başbakanı Lloyd George Sevr Antlaşmasının birinci yıldönümünde 10 Ağustos 1921 tarihinde Sevr Antlaşmasının yırtıldığını ve silah ticaretinin serbest olduğunu ilan etti. Öyle anlaşılıyor ki Türk-Yunan savaşında İngilizlerde Türk tarafına silah satarak para kazanmak istiyordu.

Yunan Kralı Konstantin Ankara’yı Hedef Göstererek İlerle Emrini Verdi (1921)

Yunan Generali Papulas 10 Ağustos 1921 tarihinde Yunan ordusuna ilerle emrini verdi. Yunan kralı Konstantin ise kendinden emin bir şekilde, hedef olarak Ankara’yı gösterdi.

Japonya Teslim Oldu (1945)

Atom bombaları karşısında çaresiz kalan Japonya, İsviçre’nin aracılığı ile 10 Ağustos 1945 tarihinde teslim oldu. Japonların tek isteği Japon İmparatoru’nun hak ve imtiyazlarına dokunulmamasını istediler. Bu istekleri ABD tarafından kabul edildi. Japonya’nın teslim olması ile II.Dünya Savaşı sona erdi.

Sri Lanka’da Müslümanlara Etnik Temizlik Uygulanıyor (1990)

Sri Lanka’da Tamil gerillaları ile hükümet güçleri arasında kalan Müslümanlar sık sık katliam ve saldırılara maruz kalmaktalar. Bu saldırıların en yoğun olduğu yıl özellikle 1990 yaz aylarıdır. Aynı yıl hacdan dönen Müslümanlar katledilmiş, camiler taranmış, köyler saldırıya uğramıştır. Yine böyle bir saldırı da 10 Ağustos 1990 tarihinde 120’den fazla Müslüman katledildi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1876- Padişah V. Murat, akli dengesini yitirdiği gerekçesiyle tahttan indirildi.

1898- Ünlü ressam Elif Naci, Gelibolu’da dünyaya geldi.

1914- İngiliz donanmasından kaçan Alman zırhlıları ‘’Goeben’’ ve ‘’Breslau’’, Çanakkale’den geçerek, Osmanlı Devleti’ne sığındı. Bu zırhlılara ‘’Yavuz’’ ve ‘’Midilli’’ adları verildi.

1920- İstanbul Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında; Türk Milletinin idam hükmü anlamına gelen Sevr Antlaşması imzalandı.

1950- Bulgaristan’da uygulanan asimilasyon politikası üzerine Türkiye’ye göç başladı. 1951’e kadar 150 binden fazla Türk göç etti.

1954- Murat Güler Manş Denizi’ni yüzerek geçen ilk Türk yüzücüsü oldu.

1982- Ermeni asıllı Türk vatandaşı Artin Penik, terör örgütü ASALA’yı protesto etmek için Taksim Meydanı’nda kendini yaktı.

1994- Türkiye’nin ilk uydusu Türksat 1B, Fransız Guyanası’ndaki Kourou Üssü’nden fırlatıldı. Arianne IV roketiyle saat 02.07’de gönderilen Türksat 1B, 25 dakika sonra geçici yörüngesine oturdu. Böylece Türkiye, uzayda uydusu olan 18 ülke arasına girdi.