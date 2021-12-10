Tarihte bugün (10 Aralık): Alfred Nobel öldü

10 Aralık

1774- Kazak isyanı önderi Pugaçev idam edildi.

1896- Nobel ödülünün yaratıcısı İsveçli bilim adamı Alfred Nobel öldü.

1898- İspanyol-Amerikan savaşı sonrasında, Paris Barış Antlaşması'yla Küba, İspanya'dan bağımsızlığını kazandı.

1901- İlk Nobel ödülleri verildi.

1918- Trabzon'da Faik Ahmet (Barutçu) tarafından "İstikbal" gazetesinin ilk sayısı çıkarıldı.

1919- Kaptan Ross Smith, İngiltere'den Avustralya'ya uçan ilk insan oldu.

1923- Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk hükümeti arasında Dostluk Antlaşması imzalandı.

1948- Birleşmiş Milletler Meclisi, İnsan Hakları Beyannamesi'ni kabul etti. Türkiye, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne kabul oyu verdi.

1948- Türkiye, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) üyesi oldu.

1986- Türk asıllı Bulgar halterci Naim Süleymanov (Süleymanoğlu) Avustralya'da Türkiye'ye iltica etmek istediğini bildirdi.

1988- Türkiye'de ilk karaciğer nakli gerçekleştirildi. Ameliyatı Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Haberal yaptı. Bursalı Ahmet Aktaş'ın karaciğeri, korneaları ve böbrekleri beş hastaya nakledildi.

1994- FKÖ lideri Yaser Arafat, Şimon Peres ve İzak Rabin, Nobel Barış Ödülü aldı.

2000- İsveç'teki Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye genç bayanlar takımda gümüş, aynı kategoride Elvan Can ile tarihinde ilk kez bronz madalya kazandı.

2006- Şili'de 1973 yılındaki kanlı darbeden sonra ülkeyi 1990'a kadar yöneten diktatör Augusto Pinochet, 91 yaşında öldü.

2008- Çeçenistan ordusunda bir dönem binbaşı rütbesiyle görev yaptığı belirtilen İslam Canibekov, Ümraniye'deki evinin önünde silahla öldürüldü.

2009- Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 19 işçi hayatını kaybetti.

2013- Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Suriye'deki kimyasal silahların imha edilmesi yönündeki yoğun çabalarından dolayı, 2013 Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Örgütün Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, ödülü Nobel Barış Ödülü Komitesi Başkanı Thorbjörn Jayland'dan aldı.

2015- Türk Hava Yolları (THY), Fransa'da düzenlenecek 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2016) ilk resmi havayolu ortağı oldu.

2016- Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından Vodafone Arena yakınlarındaki Çevik Kuvvet polislerine bombalı araçla, Maçka Parkı'ndaki kontrol noktasına ise canlı bomba ile saldırı gerçekleştirildi. Hain saldırıda biri emniyet müdürü biri emniyet amiri olmak üzere 38 polis ile 7 sivil şehit oldu, çoğunluğu polis 238 kişi yaralandı. Olayın ardından bir günlük milli yas ilan edildi.

2018- Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile plastik poşetleri ücretsiz veren satış noktalarına idari para cezası uygulaması getirildi.

2019- 2019 Nobel Edebiyat Ödülü, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'de işlenen soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verildi. Handke'nin Nobel'e layık görülmesi tüm dünyada tepki çekti.

2019- Finlandiya'da 34 yaşındaki Sanna Marin, dünyanın en genç başbakanı olarak göreve başladı.