TARİHTE BUGÜN (10 Aralık): İnsan Hakları Beyannamesi kabul edildi

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Gazi Osman Paşa Teslim Oldu (1877)

Osmanlı Rus Harbinde Plevne Müdafaası sırasında Gazi Osman Paşa merkezden ve diğer çevre kuvvetlerden beklediği yardımı alamadı ve bu durumda daha fazla direnemeyeceğini anlayınca bir yarma harekatı ile Rusların arasından geçmek istedi. Fakat bir görüşe göre Plevne ahalisinden olan bir Yahudi durumu Ruslara iletmişti. Gazi Osman Paşa gece başlattığı huruc harekatı sırasında atı vuruldu ve kendisi de yaralandı. Bu durumda askerlerinin daha fazla kayba uğramasını istemedi ve 10 Aralık 1877’de teslim oldu. Grandük Nikola Gazi Osman Paşa’nın çadırına gelerek bizzat onu tebrik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Kazak İsyancı Lider Pugaçev İdam Edildi (1775)

Osmanlı-Rus savaşı sırasında Kazak Türklerinden Yemel'yan Pugaçev Rusya'yı oldukça zor durumda bırakan bir isyan başlattı.(1773) Pugaçev isyanına Rusya'da yaşayan Müslüman halk özellikle de Kazaklar, Kazan Türkleri ve Başkurtlar içinde bulundukları sosyal ve ekonomik şartların kötülüğünden dolayı büyük destek verdiler. İsyan uzun süre bastırılamadı. Osmanlı-Rus savaşının zaferle sonuçlanması ile rahatlayan Rusya kanlı bir şekilde bu isyanı bastırdı. En yakın adamları tarafından teslim edilen Pugaçev 10 Aralık 1775’te Moskova’da idam edildi. http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=136720&q=puga%C3%A7ev

Alfred Nobel Öldü (1896)

Patlayıcılar üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan İsveçli kimya mühendisi Alfred Nobel 10 Aralık 1896’da İtalya’nın San Remo kentinde öldü. En meşhur icatları dinamit ve dumansız barut oldu. Vasiyetinde ölümünden sonra her yıl beş dalda dünya çapında insanlığa hizmet eden kişilere Nobel ödülü verilmesini istemiştir. Bu ödüller 1900 yılından beri verilmektedir.

Küba, ABD sayesinde Bağımsızlığını Kazanmıştı (1898)

ABD, İspanya’ya karşı Küba’da çıkan isyanı destekledi. Bu yüzden İspanya ile ABD arasında savaş çıktı. Bu savaşta ABD, İspanya’yı yendi. Fransa’nın araya girmesi ile iki devlet arasında 10 Aralık 1898’de Paris Antlaşması imzalandı. İspanya Küba’nın bağımsızlığını tanıdı.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi Kabul Edildi (1948)

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından hazırlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 10 Aralık 1948'de, BM Genel Kurulu'nun Paris'te yapılan oturumunda kabul edildi. Bildiri 30 maddeden oluşmaktadır. Bildirinin imzalandığı 10 Aralık günü Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanır

AET’nin AB’ye Dönüştürülmesi İçin Çalışmalar Başladı (1991)

Başlangıçta ‘’Ortak Pazar’’ daha sonra ‘’Avrupa Ekonomik Topluluğu’’ ve sonra da ‘’Avrupa Topluluğu’’ olan milletlerarası kuruluş 10Aralık 1991’de Maastricht’te başlayan süreçte ‘’Avrupa Birliği’’İsmini aldı. Böylece birleşik Avrupa yolunda en önemli adım atıldı.

Türkiye Avrupa Birliğine Aday Ülke Oldu (1999)

10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki'de yapılan AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde, Türkiye, oybirliği ile Avrupa Birliği'ne aday ülke olarak kabul ve ilan edildi. Helsinki Zirvesi kararlarına göre, Türkiye, diğer aday ülkeler gibi Katılım Öncesi Stratejisinden yararlanma hakkı elde etmiş oldu.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1901- İlk Nobel ödülleri verildi.

1918- Trabzon’da, Faik Ahmet (Barutçu) tarafından yayınlanan ‘’İstikbal’’ gazetesinin ilk sayısı çıktı.

1919- Kaptan Ross Smith, İngiltere’den Avustralya’ya 2 bin500 milgibi bir mesafeyi uçan ilk insan oldu.

1923- Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükümeti arasında ‘’Dostluk Antlaşması’’ imzalandı.

1948- Türkiye, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) üyesi oldu.

1964- Martin Luther King, Nobel Barış Ödülü’nü aldı.

1970- Rus yazar Aleksandr Soljenitsin, Nobel Edebiyat Ödülü’nü aldı.

1978- Enver Sedat ve Menahem Begin Nobel Barış Ödülü aldılar.

1979- Rahibe Teresa Nobel Barış Ödülü aldı.

1986- Türk asıllı Bulgar halterci Naim Süleymanov (Süleymanoğlu) Avustralya’da Türkiye’ye iltica etmek istediğini bildirdi.

1988- Türkiye’de ilk karaciğer nakli gerçekleştirildi. Ameliyatı, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Haberal yaptı. Bursalı Ahmet Aktaş’ın karaciğeri, gözleri ve böbrekleri 5 hastaya nakledildi.

1994- FKÖ lideri Yaser Arafat, Şimon Peres ve İzak Rabin, Nobel Barış Ödülü aldı.

1994 - TBMM TV (Meclis Tv) kuruldu.

2002 - Stanford Üniversitesi insan embriyosu klonlayacağını açıkladı.

2002 - Eski Amerikan Başkanı Jimmy Carter, 1970 lerde Orta Doğu'da sürdürdüğü diplomatik arabuluculuklarından dolayı Nobel Barış Ödülü’nü aldı.

2002 - Kuzey Kore`den gelen Scud füzeleri taşıyan bir gemi Umman denizinde İspanyol donanması tarafından durduruldu.

2002 - Bangladeş gözaltına aldığı iki Avrupalı gazeteciyi serbest bıraktı.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2018, 07:18