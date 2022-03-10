Tarihte bugün (10 Mart): Çin'de kölelik kalktı

1876- Graham Bell ile yardımcısı Watson, ilk telefon görüşmesini yaptı.

1910- Hollywood'da çekilen ilk film "In Old California" gösterime girdi.

1919- Çin'de kölelik resmen kaldırıldı.

1920- Yunanistan Başbakanı Venizelos'un da katıldığı toplantıda, İstanbul'un resmi işgaline ve Kuvayı Milliye öncülerinin tutuklanmasına karar verildi.

1938- Ankara Radyosu'nda radyofonik konserlere, Bizet'in Carmen operasıyla başlandı.

1947- "Dört büyükler" olarak tanımlanan ABD, İngiltere, Sovyetler Birliği ve Fransa'nın dışişleri bakanları, Almanya'nın geleceğini tartışmak için Moskova'da toplandı.

1952- Küba'da General Fulgencio Batista, Devlet Başkanı Carlos Socarras'ı devirerek yerini aldı.

1956- Başpiskopos Makarios'un 9 Mart günü sınır dışı edilmesinden sonra Kıbrıs'ta ayaklanmalar başladı.

1969- ABD'li siyahi lider Martin Luther King'in katili James Earl Ray, 99 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.

1972- TBMM, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkındaki idam kararlarını 53 ret, 6 çekimser, 238 kabul oyuyla onayladı.

1974- Cumhuriyet'in 50. Yılı'nı Kutlama Komitesince İstanbul'un Karaköy Meydanı'na "Güzel İstanbul" adlı kadın heykeli dikildi. "Müstehcen" olduğu iddiasıyla bazı kesimlerin tepki gösterdiği heykel daha sonra yerinden sökülerek bilinmeyen bir yere götürüldü.

1988- Zorunlu Tasarruf Yasası çıktı.

1989- Avrupa Kulüpler Kupası'nda finale yükselen ilk Türk basketbol takımı Efes Pilsen, Yunanistan'ın Aris takımına yenilerek ikinci oldu.

1998- Gazeteciler Federasyonu kuruldu.

2000- Diyarbakır 1 Numaralı DGM, kapatılan RP'nin Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ı "halkı ırk ve din farklılığı gözeterek, kin ve düşmanlığa açıkça tahrik ettiği" gerekçesiyle bir yıl hapisle cezalandırdı.

2004- Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 7 TİP'li öğrenciyi öldürdüğü için 7 kez idam cezasına çarptırılan Haluk Kırcı'nın cezasının, 48 ayı hücrede olmak üzere müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülmesine ilişkin kararı onadı.

2007- Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memurunun öldürülmesine ilişkin davada 5 sanıktan birini müebbet, üç sanığı ise toplam 19 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı, bir sanık beraat etti.

2009- Yüksek Hızlı Tren'in ilk seferi Ankara-Eskişehir hattında yapıldı. YHT'nin işletmeye alınış töreni ise 13 Mart'ta düzenlendi.

2013- Almanya'da Stuttgart yakınlarında bulunan Backnang kentindeki bir apartmanda sabaha karşı çıkan yangında 8 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

2013- Tiyatro ve sinema sanatçısı Metin Serezli, 79 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

2014- Yurt içi altyapı kullanılarak tasarlanan uzun menzilli tanksavar füzesi "Mızrak-U" ilk testinde hedefi başarıyla vurdu.

2016- Milli binici Ömer Karaevli, 2016 Rio Olimpiyatları'na kota alarak, 56 yıl aradan sonra bunu gerçekleştiren ilk Türk binici oldu.

2016- Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 75 kiloda altın madalya kazanan Yasemin Adar, Türkiye'ye Avrupa Şampiyonası tarihinde kadınlardaki ilk şampiyonluğunu getirdi.

2017- Uluslararası İnsani Forumu, Türkiye'nin insani yardım konusundaki çalışmalarından dolayı İstanbul'u 2016'nın "İnsanlık Başkenti" seçti.

2019- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) eski başbakanlarından İrsen Küçük vefat etti.

2019- Türkiye, Çin'de düzenlenen "6. Road Trip Festival 2019"da "En İyi Denizaşırı Destinasyon" ödülüne değer bulundu.