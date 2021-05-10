Tarihte bugün (10 Mayıs): Danıştay kuruldu

1799- Suriye bölgesinin idaresinde önemli rol oynayan Osmanlı valisi Cezzar Ahmet Paşa, Akka'da Napolyon'un ordularına karşı zafer kazandı.

1868- "Danıştay" kuruldu. "Şurayı Devlet" adıyla kurulan Danıştay, Padişah Abdülaziz'in nutkuyla fiilen çalışmaya başlamıştı.

1876- Osmanlı devletinde sansür uygulamasına ilişkin ilk "Kararnamei Âli" çıkarıldı.

1907- Anneler Günü, ilk kez ABD'nin Philadelphia kentinde kutlandı.

1919- İtilaf Devletleri temsilcileri, Paris'te, Yunanlıların İzmir'i işgali konusunda karar aldı.

1921- Mustafa Kemal Paşa, TBMM'de "Müdafaayı Hukuk Grubu"nu kurdu.

1930- Cumhuriyet Halk Fırkasının 3. Büyük Kongresi'nde, "altı ok"un simgelediği ilkeler kabul edildi.

1961- TBMM, nispi temsil seçim sistemini kabul etti.

1975- Türk sinemasında komedi filmlerinin değişmez oyuncusu Necdet Tosun, 49 yaşında öldü.

1978- Tarihi Çiçek Pasajı binası çöktü. Enkaz altında kalan 7 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

1995- Tiyatro sanatçısı Belkıs Dilligil, İstanbul'da trafik kazasında öldü.

2007- TBMM Genel Kurulunda, ''milletvekili genel seçimlerinin dört yılda bir yapılmasını, Cumhurbaşkanının halk oyuyla ve 5 artı 5 sistemiyle seçilmesini'' de içeren Anayasa değişikliği paketi 2. tur görüşmelerde kabul edildi.

2008- Dünyanın "La Diva Turca" olarak alkışladığı, 20. yüzyılın en önemli sopranolarından Leyla Gencer, Milano'daki evinde 80 yaşında vefat etti.

2009- Şehir içi telefon görüşmeleri rekabete açıldı.

2010- Deniz Baykal, internette yer alan görüntüler ve sonrasındaki sürecin ardından CHP Genel Başkanlığından istifa etti.

2011- AB, protestoların şiddetle bastırıldığı Suriye'ye silah ambargosu başlattı.

2012- TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, yeni anayasanın yazımına başladı.

2015 - Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda Rusya'nın Dinamo Krasnodar takımını 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, şampiyonluğa ulaştı.

2016- Bangladeş'te hükümet tarafından kurulan savaş suçları mahkemesinde yargılanan muhalefetteki Cemaat-i İslami partisinin lideri Motiur Rahman Nizami idam edildi.

2017- Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü, trafik kazasında hayatını kaybetti. Alper, FETÖ ile mücadelede gösterdiği üstün gayret ve çeşitli projelerle adından söz ettirmişti.

2017- MİT tırlarını durduran ve FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı "ByLock"u kullandığı tespit edilen eski Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman'ın, MİT'i suçlamak için Reyhanlı'daki terör saldırısına göz yumduğu ortaya çıktı.

2019- AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlandı. Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında akıntıya kapılan 2 asker şehit oldu. Aramaların 14. gününde Nişancı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

2019- Güney Afrika genel seçimlerinde oyların yüzde 98,41'i sayıldı. Afrika Ulusal Kongresi (ANC) oyların çoğunluğunu alarak seçimi kazandı.