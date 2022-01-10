Tarihte bugün (10 Ocak): 212 sayılı yasa yürürlüğe girdi

1863- Dünyanın ilk metrosu olan Londra metrosunun "Metropolitan" adı verilen ilk hattı açıldı.

1900- Dünya Şampiyonu Pehlivan Kara Ahmet, "Şampiyonlar Şampiyonu" unvanını aldı.

1920- Milletler Cemiyeti kuruldu. ABD, Cemiyete katılmadı.

1926- Alman sinema yönetmeni Fritz Lang'ın "Metropolis" adlı filmi gösterime girdi.

1944- Nuri Demirağ'ın fabrikasında üretilen yolcu uçağının uçuş denemesi Yeşilköy'de yapıldı.

1945- Teşrinievvel, teşrinisani, kanunuevvel ve kanunusani aylarının adları ekim, kasım, aralık ve ocak olarak değiştirildi.

1947- Demokrat Partinin 1. Kongresi'nde "Hürriyet Misakı" kabul edildi.

1961- Gazetecilerin haklarını "fikir işçisi" olarak düzenleyen 212 sayılı yasa yürürlüğe girdi.

1968- Kurtuluş Savaşı komutanlarından Ali Fuat Cebesoy hayata veda etti.

1984- Kürtaja sınırlı hallerde izin veren 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun kapsamında ilk uygulamalar yapıldı.

1995- The Marmara Oteli pastanesinin 30 Aralık 1994'te bombalanması sırasında ağır yaralanarak tedavi altına alınan sinema eleştirmeni, yazar Onat Kutlar, 59 yaşında yaşamını yitirdi.

2001- Türk edebiyatının usta kalemlerinden Necati Cumalı, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

2006- İran'ın nükleer programı uluslararası krize yol açtı. Tahran, atom bombası sahibi olmak istediği iddialarını reddederek, nükleer programının sivil olduğunu ve programını geliştirmeye devam edeceğini açıkladı. 25 Ocak'ta Fransa, İngiltere ve Almanya ile ABD, İran'a ekonomik ve ticari yaptırımları kabul ettirmeye çalıştı ama tasarı başlangıç aşamasında Rusya tarafından reddedildi.

2009- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hak-İş Genel Başkanlığı yapan Necati Çelik vefat etti.

2011- Erzurum ve Sivas kongrelerinin yapıldığı binalar, valiliklerden TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığına devredildi.

2012- Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Eylül askeri darbesine ilişkin dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın "şüpheli" olarak yer aldığı iddianameyi kabul etti.

2012- Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, tutuksuz yargılandığı ikinci "Ergenekon" davası kapsamında tutuklandı.

2013- Terör örgütü PKK üyesi Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez, Fransa'nın başkenti Paris'te öldürüldü.

2014- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, resmi ziyarette bulunduğu Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nde düzenlenen törenle fahri doktora unvanı verildi.