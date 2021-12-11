Tarihte bugün (11 Aralık): Robert Koch dünyaya geldi

11 Aralık

1843- Verem ve kolera hastalıklarını keşfeden Alman doktor Robert Koch doğdu.

1930- Bank of the United States, ekonomik kriz nedeniyle kapılarını kapattı.

1936- İngiltere Kralı VIII. Edward, sevgilisi Madam Simpson uğruna tahtını terk etti. Üç ay önce 4-6 Eylül'de İstanbul'a gelen VIII. Edward, Atatürk'ün konuğu olmuştu.

1938- Sivas-Erzincan demir yolu açıldı.

1942- Çorum'da 5,9 büyüklüğündeki depremde 25 kişi öldü, 589 ev yıkıldı.

1951- Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Mustafa Muğlalı vefat etti.

1953- Hürriyet gazetesinin kurucusu Sedat Simavi, İstanbul'da hayatını kaybetti.

1962- MGK Genel Sekreterliği kuruldu.

1975- Yazar Hüseyin Nihal Atsız, 70 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi.

1987- Sinema ve tiyatro sanatçısı Adile Naşit, 57 yaşında hayatını kaybetti.

1993- Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği İdare Ataşesi Çağlar Yücel, aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

2007- Vakko'nun kurucusu iş adamı Vitali Hakko, 94 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2009- Anayasa Mahkemesi, Demokratik Toplum Partisinin (DTP) "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiği" gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.

2010- Anayasa değişikliği kapsamında HSYK'yı yeniden yapılandıran tasarı yasalaştı.

2012- Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, ülkesinin BM'de "üye olmayan gözlemci devlet" statüsünü kazanmasının ardından ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi.

2015- Avrupa Birliği (AB), aday ülkelerde reformların ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi için 1 milyar avroluk paketi kabul etti.

2016- Mısır'ın başkenti Kahire'de Kıptilere ait katedral yakınlarındaki patlamada 25 kişi öldü, 49 kişi yaralandı.

2017- Türkiye, Karadağ'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonası'nda 20 madalya kazanarak, takım halinde şampiyon oldu. 45 sporcunun yer aldığı Milli Takım, 10 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalyayla organizasyonu genel klasmanda ilk sırada tamamladı.