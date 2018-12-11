TARİHTE BUGÜN(11 Aralık): Ruslar Çeçenistan'ı işgale başladı

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Ruslar Çeçenistan’ı İşgale Başladı (1994)

Çeçenistan’ın bağımsızlık ilanını içine sindiremeyen Ruslar önce havadan bombaladıkları Çeçenistan’a 11 Aralık 1994 günü karadan da girmeye başladılar. Fakat Çeçenler, Ruslara teslim olmadılar ve Ruslara karşı büyük bir direniş başlattılar. Rusya'nın Çeçenistan'ın bağımsızlığına karşı çıkmasının en önemli nedenleri arasında Çeçenistan’ın sahip olduğu zengin petrol yatakları ve doğal gaz rezervleri ile Çeçenistan'da başlayan bağımsızlık mücadelesinin zaman içinde bütün Kafkasya'ya yayılması korkusu bulunmaktadır.

GÜNÜN KİŞİSİ

İmam Rabbani (1563-1624)

Hz. Ömer soyundan olan İmam Rabbani 1563 yılında Hindistan’ın Serhend kentinde dünyaya gelmiştir. Başta babası olmak üzere zamanın o çevrede bulunan başta babası olmak üzere en ileri ilim adamlarından ders almıştır. Kendisi Nakşibendi tarikatının Müceddiye kolundandır. Yaşadığı sürece Müslümanlar arasındaki dini tartışmalara son vererek birleştirici olmaya çalıştı. Dini alandaki yanlışlıkları düzeltmek için mücadele etti. Bu konuda Babür Devleti hükümdarlarına ve yöneticilerine de yol göstermeye çalıştı. Tanınmış İslam mutasavvıfı ve alimi İmam-ı Rabbani Hazretleri doğduğu kent olan Serhent’de 11 Aralık 1624’te vefat etti. Bütün İslam dünyasında tanınan en önemli eseri ‘’Mektubat’’tır.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Rüşveti Engellemek İçin Yemin Yöntemi Getirildi (1849)

Osmanlı Devleti rüşvet karşısında çaresiz kalmıştı. Padişah Abdülmecit Bab-ı Ali’de yapılan bir toplantıda rüşveti engellemek için yemin etti. Bundan sonra 11 Aralık 1849’da bütün devlet memurlarının rüşvet almayacağına dair Kur’an-ı Kerim üzerine yemin ettirilmesine karar verildi.

İstanbul’da İlk Kez Gösteri Uçuşu Yapıldı (1909)

İstanbul’da ünlü Fransız pilot Louis Bleriot 11 Aralık 1909’da gösteri uçuşu yaptı. Bu uçuş gösterisi Talimhane’den uçağın havalanması ile başladı, Kurtuluş’a yönelen uçak çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle düştü ve pilot Louis Bleriot yaralandı.

ABD Ve Almanya Karşılıklı Savaş İlan Ettiler (1941)

Pearl Harbour baskını sonrası ABD ve Japonya’nın resmen savaşa başlamasından birkaç gün sonra ABD ve Almanya 11 Aralık 1941’de karşılıklı olarak birbirlerine savaş ilan ettiler. Bu durum en çok Almanya karşısında zor anlar yaşayan İngiltere’nin sevinmesine yol açmıştır.

Cumhuriyet Tarihinin Tartışmalı İsimlerinden ‘’Mustafa Muğlalı’’öldü (1951)

Orgeneral Mustafa Muğlalı Van’ın Özalp ilçesinde 33 köylünün kurşuna dizilmesi olayında sorumluluğu olduğu gerekçesi ile önce idama mahkum olmuş daha sonra cezası 20 yıl hapse çevrilmişti. Askeri Yargıtay tarafından hakkındaki mahkumiyet kararı bozulmuş ancak yeni yargılama dönemini görememiştir. Hapishanede iken 11 Aralık 1951 tarihinde öldü. Mustafa Muğlalı, Menemen olayında İstiklal Mahkemesi başkanlığı yapmıştır.

Demokratik Toplum Partisi Kapatıldı (2009)

Demokratik Toplum Partisi (DTP), PKK'yı desteklediği gerekçesiyle kapatılması için açılan dava sonrasında 11 Aralık 2009 tarihinde Anayasa Mahkemesi kararı ile kapatıldı. Genel merkezi Ankara'nın Çankaya ilçesinin Balgat semtinde bulunuyordu. Parti yöneticilerinden bazılarına siyaset yasağı getirilirken Genel Başkan Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk'un milletvekilliği düşürüldü.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1930- Bank of the United States, ekonomik kriz nedeniyle kapılarını kapattı.

1938- Sivas-Erzincan demiryolu açıldı.

1942- Çorum’da 5.9 büyüklüğündeki depremde 25 kişi öldü, 589 ev yıkıldı.

1962- MGK Genel Sekreterliği kuruldu.

1975- Yazar Hüseyin Nihal Atsız, 70 yaşında İstanbul’da öldü.

1978- İran’ın başkenti Tahran’da sabah toplu gösteriler düzenlendi. İsfahan’da 40 kişi öldürüldü, 60 kişi yaralandı.

1993- Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği İdare Ataşesi Çağlar Yücel, aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

1994 - Başbakan Tansu Çiller "Ne mutlu Türkiye vatandaşıyım diyene" dedi.

1997 - Susurluk olayı nedeniyle DYP milletvekilleri Mehmet Ağar ve Sedat Bucak'ın dokunulmazlıkları kaldırıldı.

1997 - Kyoto Protokolü imzaya açıldı

1999 - Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi. Sonuç belgesinde Türkiye'nin "adaylığı kesinleşti."

2001 - Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Ticaret Örgütü'ne katıldı.

2002 - Amerikan Temsilciler Meclisi ve Senatosu, istihbarat faaliyetlerinin eşgüdümünün daha iyi sağlanabilmesi için iç istihbarat örgütü kurulmasını tavsiye etti.

2004 - İstanbul Modern Sanat Müzesi açıldı.

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2018, 07:42