Tarihte bugün (11 Haziran): Kızılay kuruldu

1868- Kızılay, "Mecruhin ve Marda-yı Askeriyye İmdat ve Muavenet Cemiyeti" adı altında kuruldu.

1913- 31 Mart isyanını bastıran Harekat Ordusu'nun komutanı, Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa suikast sonucu öldü.

1933- "Cumhuriyetin İlanının 10'uncu Yıl Dönümünü Kutlama Kanunu" çıkarıldı.

1937- Atatürk, bütün çiftliklerini ve mallarını Türk milletine bağışladı.

1960- 27 Mayıs öncesi bozulan ekonomik durumu düzeltmek için Hazineye yardım kampanyası düzenlendi.

1967- İsrail ve Arap komşuları arasında 6 gün süren savaş, BM'nin araya girmesiyle sona erdirildi.

1970- Güreşçi Ahmet Ayık, dünya şampiyonu oldu.

1982- Türk güzeli Nazlı Deniz Kuruoğlu, Avrupa güzeli seçildi.

1997- Adalet Bakanı Şevket Kazan, Genelkurmayın brifingine katılan Ankara Adliyesi ve DGM'de görevli hakim ve savcılar hakkında soruşturma açtırdı.

1997- Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde irticaya karşı Batı Çalışma Grubu oluşturuldu.

2008- TBMM Onur Ödülü'nün Prof. Dr. Halil İnalcık'a verilmesi kararlaştırıldı.

2010- Futbolda 19. Dünya Kupası, Güney Afrika'nın ev sahipliğinde başladı. 12 Temmuz'daki finalde şampiyonluğu İspanya kazandı.

2014- Terör örgütü DEAŞ militanları, Musul'un kontrolünü ele geçirdikten bir gün sonra kent merkezindeki Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna saldırdı. Başkonsolos Öztürk Yılmaz dahil 49 personel ve bazı aile fertleri bilinmeyen bir yere nakledildi.

2015- Ukrayna, Rusya ile 5 askeri iş birliği anlaşmasını feshetti.

2015- İngiliz aktör Christopher Lee, 93 yaşında hayatını kaybetti.

2021- Norveç'te başkent Oslo yakınındaki camiye 2018 yılında düzenlenen terör saldırısının faili Philip Manshaus, 21 yıl hapse mahkum edildi.