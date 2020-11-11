Tarihte bugün (11 Kasım): Varlık Vergisi Kanunu kabul edildi

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Varlık Vergisi Kanunu Kabul edildi (1942)

Varlık Vergisi, TBMM’de 11 Kasım 1942 tarih ve 4305 sayılı kanunla kabul edilen olağanüstü servet vergisidir. Bu vergi de asıl amaç savaş koşulları nedeniyle oluşmuş ekonomik ortamdan yararlanarak yüksek kazanç elde eden ancak düşük vergi verenler hedef alınmıştı. Ayrıca bu sayede savunma harcamalarının da karşılanması amaçlanmıştır. Ancak bazı araştırmacılar kanunun asıl hedefine ulaşmadığını daha çok gayri Müslimlerin üzerine gidildiğini belirtirler. Uygulamaları nedeniyle günümüze kadar tartışılan en önemli konulardan birisi olmuştur.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Haçlılar Kudüs’te Bir Krallık Kurdu (1100)

I.Haçlı seferi sonunda nihai hedef olan Kudüs ele geçirilmişti.Şehirde bulunan Müslümanlar ve Yahudiler anlatılamayacak bir vahşetle katledildi. Haçlılar 11 Kasım 1100’de Baudouin’i Kudüs Kralı ilan ederek Kudüs Krallığını kurdular. Haçlıların başarısı o sırada en büyük İslam Devleti olan Büyük Selçuklu devletinin taht kavgaları nedeniyle içinde bulunduğu karışık durumdan kaynaklanmıştı.

Osmanlı Avrupa Karşısında ki Üstünlüğünü Kaybetti (1606)

On üç yıldır süren Osmanlı-Avusturya savaşları 11 Kasım 1606’da Zitvatoruk Antlaşması ile sona erdi. Bu antlaşma ile Avusturya yıllık vergiden kurtulmuş ayrıca veziriazama denk sayılan Avusturya hükümdarı artık padişaha denk sayılmıştır. Bu durum Osmanlı Devletinin Avrupa Karşısında üstünlüğünü kaybettiğinin en önemli göstergesi olarak kabul edilir.

I.Dünya Savaşı Resmen Sona Erdi (1918)

Almanya’da cumhuriyet ilan edildikten kısa bir süre sonra 11 Kasım 1918’de yeni hükümet ateşkes antlaşmasını kabul ederek savaştan çekildi. Böylece artık savaşan devlet kalmadığı için I.Dünya savaşı da resmen sona ermiş oldu.

Doğu Cephesinde İleri Harekat Yeniden Başladı (1922)

Ermenilerin ateşkes şartlarına uymama eğiliminde olması nedeniyle Türk kuvvetleri ileri harekata yeniden başladı.

İsmet İnönü Cumhurbaşkanı Seçildi (1938)

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatından bir gün sonra 11 Kasım 1938’deTBMM’de yapılan oylama neticesinde İsmet İnönü cumhurbaşkanı seçildi. İlk teklif Genelkurmay başkanı Fevzi Çakmak’a yapılmış o bu teklifi kabul etmeyerek İsmet İnönü’yü önermişti.

Yaser Arafat Vefat Etti (2004)

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) lideri ve Filistin Ulusal Yönetimi'nin ilk başkanı olan Yaser Arafat 11 Kasım 2004’te tedavi gördüğü Fransa’da vefat etti. Filistinlilerin özgürlüğü için sürekli İsrail ile mücadele eden Yaser Arafat son dönemlerinde İsrail ile fazla yakınlaştığı ve taviz verdiği konusunda eleştiriler almıştı. Özellikle HAMAS örgütü onun izlediği siyasetten rahatsız olmuştur.

Mustafa Akkad Vefat Etti (2005)

Suriye asıllı ABD’li yönetmen Mustafa Akkad 11 Kasım 2005’te vefat etti. İslam dünyasında İslamiyetin doğuşunu anlattığı Çağrı ve Kuzey Afrikalı mücahit lider Ömer Muhtar’ın hayatını konu alan Çöl Arslanı filmleri ile tanınmıştır.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1539 Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan, Kubbe Veziri Rüstem Paşa ile evlendi.

1821- Rus yazar Dostoyevski doğdu.

1914- Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri’ne savaş ilan ederek I. Dünya Savaşı’na girdi.

1918- Almanya ile Müttefikler, I. Dünya Savaşı’nı bitiren anlaşmayı imzaladı.

1938- TBMM, İsmet İnönü’yü oybirliğiyle Cumhurbaşkanı seçti.

1942 Varlık Vergisi'ne ilişkin yasa TBMM'de kabul edildi.

1944- Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Münir Ertegün öldü.

1947 Türkiye, IMF'ye üye oldu.

1967- 29 Türkiye rekoruna imza atan atlet Ömer Besim Koşalay, 59 yaşında öldü.

1970 Avrupa'da, "İnsanlığa karşı savaş suçlarının zamanaşımına uğramazlığı" sözleşmesi yapıldı. Türkiye, bunu onaylamadı.

1973 İsrail ile Mısır ateşkes imzaladı.

1976- Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında 10 yıl süreyle elektrik alışverişini düzenleyen anlaşma imzalandı.

1986- Yazar Fahri Erdinç, 69 yaşında öldü.

1990 Eski başbakanlardan Prof. Dr. Sadi Irmak, öldü.

1996 Milli Piyango İdaresi, Sayısal Lotoyu başlattı.

1996 Mesut Yılmaz, "Emniyet’te MİT’e alternatif bir örgüt yaratıldı. Artık, devlet güvenliğimizi sağlar diye güvenmeyin" dedi.

2004- Filistin lideri Yaser Arafat, Paris yakınlarındaki bir askeri hastanede vefat etti. Arafat'ın cenazesi 12 Kasım'da Kahire'de düzenlenen törenden sonra Ramallah'ta toprağa verildi.

2005 Suriye asıllı ABD’li yönetmen, Mustafa Akkad, öldü.

2005 Avusturya’lı yönetim bilimci Peter F. Drucker, öldü.

2006- Bülent Ecevit, devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

2008 İstiklal Savaşı’nın yaşayan son gazilerinden M.Şekip Birgöl, öldü.

2010- Irak'ta 8 ay sonra iktidarın paylaşımı konusunda anlaşmaya varıldı. Nuri El Maliki yeniden başbakan, Celal Talabani de yeniden cumhurbaşkanı oldu.

2013- Kapadokya, dünyadaki en büyük seyahat rehberi yayımcısı "Lonely Planet" tarafından, "en iyi balayı güzergahı" seçildi.

2015- Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) eski başkanı Lamine Diack, dopingde rüşvet iddialarının ardından Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) onursal üyeliğinden istifa etti.

2016- İçişleri Bakanlığınca FETÖ, PKK/KCK, DHKP-C ve DEAŞ bağlantılı 370 derneğin faaliyeti durduruldu.

2016- Dünyaca ünlü Kanadalı yazar, şair, söz yazarı ve şarkıcı Leonard Cohen, 82 yaşında ABD'de hayatını kaybetti.

2017- Çin'in Kaihua şehrinde yapılan Dünya Kadınlar Bocce (Petank) Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Hilal Çaputlu, boccede büyükler kategorisinde Türkiye'ye Dünya Şampiyonası'nda madalya kazandıran ilk sporcu unvanını aldı.

2019- Anayasa hukuku profesörü ve eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal, 90 yaşında İstanbul'da evinde yaşamını yitirdi.

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020, 07:30