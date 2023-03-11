Tarihte bugün 11 Mart günü neler oldu?

Tarihte bugün meydana gelen olaylar arasında neler var, hangi önemli gelişmeler yer alıyor.

TARİHTE BUGÜN 11 MART GÜNÜ NE OLDU?

Batılıların Irak’ı Özgürleştirme Azmi Bağdat’ın İşgali İle Başlamıştı (1917)

Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1534 yılında alınan Bağdat I.Dünya Savaşı sırasında General Maude yönetimindeki İngiliz birlikleri tarafından 11 Mart 1917’de ele geçirildi. İngilizler, işgal sonrası yayınladıkları bildiride bölgeden sömürgeci Türkleri uzaklaştırmak için işgalci değil de kurtarıcı olarak geldiklerini iddia etmişlerdir. Son olarak ABD özgürleştirme adına Bağdat’ı ve bütün Irak’ı işgal etmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Osmanlı Devleti Bağımsız Bulgar Kilisesi Kurulmasını Kabul Etti (1870)

Ruslar Bulgar milliyetçiliğinden istifade etmeye çalışıyorlardı. Bu nedenle Bulgarları sürekli kışkırttılar. Ruslar ile Bulgarlar arasında kültürel işbirliğini örgütlediler. Bulgar kilisesini Rum etkisinden kurtarma ve bağımsızlaştırma çalışmalarını başlattılar. Bulgarlar Fener Rum Patriğinden bağımsız bir kilise örgütü kurmak için başvurdular. Osmanlı Devleti onların bu isteğini on yıl sonra 11 Mart 1870 tarihinde kabul etti.

TBMM Temsilcisi Bekir Sami Bey Fransızlar İle Antlaşma İmzaladı (1921)

Londra Konferansının son günlerinde yapılan ikili görüşmelerde TBMM temsilcisi Bekir Sami Bey İtilaf Devletleri ülkeleri ile çeşitli konularda ayrı ayrı antlaşmalar imza etti. Bunlardan bir tanesi de 11 Mart 1921’de Fransızlar ile yapılan antlaşmadır. Buna göre Fransızlar ile çatışmalar sona eriyor ayrıca Antep ve Urfa’yı Anadolu’dan bir çok ekonomik imtiyaz elde ederek bırakıyorlardı. Bu antlaşma da diğerleri gibi TBMM tarafından eşitlik ilkesine aykırı bulunarak kabul edilmedi. Hatta Bekir Sami Bey Dış İşleri Bakanlığını bırakmak zorunda kaldı.

ABD II.Dünya Savaşının Başlarında İngiltere’ye Olan Yardımlarını Arttırdı (1941)

Almanya, İtalya Ve Japonya’nın birbirine yakınlaşması ABD’nin de İngiltere’ye desteğinin artmasına neden oluyordu.Başkan Roosevelt 11 Mart 1941’de kongreden Ödünç Verme Ve Kiralama Kanunu’nu çıkarttı. Ardında bu kanuna dayanarak İngiltere’ye askeri ve maddi yardımlarını fazlalaştırdı.

SSCB’nin Son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov Göreve Geldi (1985)

Konstantin Çernenko’nun ölümü üzerine SSCB Komünist Partisi Genel Sekreterliğine yani devlet başkanlığına Mihail Gorbaçov getirildi. Gorbaçov SSCB’nin son devlet başkanlığı görevini yerine getirdi. Uyguladığı Perestroyka ve Glasnost politikaları sonrası SSCB dağıldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Görevine Başladı (2003)

Uluslararası Ceza Mahkemesi için ilk çalışma Roma’da Birleşmiş Milletler öncülüğünde 1998’de başlamıştı. Kuruluş amacı savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım suçları ve saldırı suçlarına bakmaktır. Hollanda'nın Lahey kentinde 1 Temmuz 2002 tarihinde kurulmuş ve 11 Mart 2003 tarihinde çalışmaya başlamıştır.

Madrit’te Bombalı Saldırı (2004)

İspanya’nın başkenti Madrit’te seçimlere üç gün kala tren istasyonlarında 11 Mart 2004 tarihinde seri halde bombalar patladı. Patlamalarda yaklaşık 200 kişi ölürken binin üzerinde kişi ise yaralandı. Patlamalar sadece İspanya’da değil bütün Avrupa’da bir şok etkisine neden oldu. Patlamaların sorumlusu olarak ETA ve İslami örgütler gündeme getirildi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1938. Avusturya Şansölyesi Schuschnigg istifa etti; yerine gelen Nazi yanlısı Seyss-Inquart’ın daveti üzerine Alman birlikleri Avusturya’ya girdi.

1941. İngiltere’nin Sofya Elçisi Rendell’a, İstanbul’da, Pera Palas Oteli’nde suikast girişiminde bulunuldu. Olayda 4 kişi öldü. Rendell kurtuldu.

1947. Türkiye, Uluslararası İskan ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) örgütüne katıldı.

1949. İsrail ve Ürdün, Rodos’ta ateşkes antlaşması imzaladı.

1958. Türkiye ‘’Mısır, Suriye ve Yemen’’ devletlerinin oluşturduğu Birleşik Arap Cumhuriyeti’ni tanıdı.

1967. Gazeteci Yusuf Ziya Ortaç, 72 yaşında İstanbul’da öldü.

1968. İstanbul Belediye Başkanı Haşim İşçan, beyin kanaması sonucu 70 yaşında yaşamını yitirdi.

1969. Besteci Sadi Işılay, 70 yaşında öldü.

1976. Eski ABD Başkanı Richard Nixon, Şili’deki seçimler sırasında Salvador Allende’nin seçilmesini önlemek için CIA’ya emir verdiğini itiraf etti.

1983. İki Ermeni teröristin silahlı saldırısında yaralanan Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Galip Balkar, yaşamını yitirdi.

1985. Konstantin Çernenko’nun 10 Mart’taki ölümünün ardından Mihail Gorbaçov, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreterliği’ne getirildi.

1988. Montajının tamamı Türkiye’de yapılan ilk F-16, Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi.

1990. Litvanya, tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti.

1993. Türkiye’nin Hamburg Din Ataşesi Ali Mangaoğlu, Alman Polisi tarafından vurularak öldürüldü.

2011 . Japonya'da, Japon kayıtlı tarihi boyunca yaşadığı en büyük Deprem ve Tsunami felaketiyle karşılaştı. Yerel saatle 05:46' da 8.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir