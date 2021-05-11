Tarihte bugün (11 Mayıs): Atatürk'e idam cezası verildi

1920- Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'daki Divanı Harb tarafından idama mahkum edildi.

1938- Atatürk, çiftliklerini ve taşınmazlarını ulusa bağışladı.

1954- Öykü yazarı Sait Faik Abasıyanık 48 yaşında vefat etti.

1961- Yassıada'da "Anayasayı ihlal" davaları başladı.

1964- Yazar Sait Faik Abasıyanık'ın, ölümünden 10 yıl sonra Burgaz Adası'ndaki evi müzeye dönüştürüldü.

1985- Birmingham City ile Leeds United arasında Birmingham'da yapılan futbol maçı sırasında yangın çıktı, 40 kişi öldü, 150 kişi yaralandı.

1997- IBM bilgisayar şirketinin süper bilgisayarı Deep Blue, gelmiş geçmiş en büyük satranç ustası kabul edilen Gari Kasparov'u yendi.

2005- "Ben Gamlı Hazan" ve "Civelek" gibi bestelere imza atan Melahat Pars 86 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2013- Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediye ve postane binası önünde bomba yüklü iki araç, 5 dakika arayla patlatıldı. Patlamada 53 kişi hayatını kaybetti.

2013- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 48. Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye 4 altın, 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı.

2015 - KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis ara bölgede yemekte bir araya geldi. Kıbrıs sorununa çözüm aranan müzakerelerin, Türk ve Rum tarafı arasında 15 Mayıs'ta yeniden başlatılması kararı alındığı açıklandı.

2017- 12 Nisan'da evinin otoparkında baygın bulunarak beyin kanaması tanısıyla hastaneye kaldırılan şarkıcı ve söz yazarı İbrahim Erkal, 50 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

2018 - Dünya İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı, çeşitli derecelerde toplam 12 madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

2018 - Tarihçi, yazar ve felsefeci Mehmet Niyazi Özdemir, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti.

2019 - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar ile Rusya'nın 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib Mutabakatı'ndan bu yana "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne düzenlediği saldırılarda en az 565 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.