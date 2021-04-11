Tarihte bugün (11 Nisan): GAP kapsamında Harran Ovası'na ilk su verildi

1919- Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kuruldu.

1920- Şanlıurfa düşman işgalinden kurtuldu.

1983- Ankara Üniversitesinin ilk rektörü Ord. Prof. Dr. Aziz Kansu hayata gözlerini yumdu.

1983- Zonguldak Kozlu Kömür Üretim bölgesinin İhsaniye ocağında onarım çalışmaları sırasındaki patlamada 1'i mühendis 10 madenci öldü, 9 kişi yaralandı.

1995- GAP kapsamında Harran Ovası'na ilk su verildi.

1997- Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün, Bosna'da görev yapan Türk Barış Gücüne verilmesi kararlaştırıldı.

2006- Konya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Depremi'nde Yalova'da yaptırdığı ve sattığı bazı binaların yıkılması sonucu ''birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verdiği'' gerekçesiyle yargılanan Veli Göçer ile mimar İsmet Kösebalaban'a 18'er yıl 9'ar ay hapis cezası verdi.

2010- Sudan'da parlamento ve devlet başkanı seçimleri yapıldı. 3 gün süren seçimlerde Ömer el Beşir yeniden devlet başkanı oldu.

2012- Kamuoyunda ''4+4+4'' olarak bilinen ve zorunlu eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkaran ''İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2013- Anayasa Mahkemesi, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) sivil memurların sendika kuramayacağı ve sendikaya üye olamayacağına ilişkin kanun hükmünü iptal etti.

2016- Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Suphi Altındöken, cezaevinde uğradığı silahlı saldırıda öldü, babası Necmettin Altındöken de yaralandı.

2018- Cezayir'in kuzeyindeki Blida kentinde bir askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu 257 kişi hayatını kaybetti.