Tarihte Bugün (11 Şubat): İstanbul'da 120 tekne battı

1926- Siirt Milletvekili Mahmut Bey'in (Soydan) kurduğu Milliyet gazetesi yayımlanmaya başladı.

1936- İstanbul'da kar fırtınası: Binalar yıkıldı, 120 tekne battı ve Unkapanı Köprüsü parçalandı.

1945- İkinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere Başbakanı W. Churchill, ABD Başkanı F. Roosevelt ve Sovyetler Birliği Devlet Başkanı J. Stalin'in bir araya geldiği ve "dünya düzeninin esasları"nın belirlendiği Yalta Konferansı sona erdi.

1953- İstanbul Gazeteciler Cemiyeti "gericilikle savaşım" için "Ulusal Dayanışma Cephesi" kurmayı kararlaştırdı.

1959- Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla ilgili Zürih Antlaşması imzalandı.

1961- Adalet Partisi, Ragıp Gümüşpala'nın başkanlığında kuruldu.

1965- ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, hava ve deniz kuvvetlerine, Kuzey Vietnam Halk Cumhuriyeti'ndeki askeri hedeflerin bombalanması emrini verdi.

1979- İran'da Humeyni yanlıları başbakanlık binasını ele geçirdi, Şah'ın Başbakanı Bahtiyar istifa etti.

1990- Güney Afrika'da ırkçı rejime karşı savaşan Afrika Ulusal Kongresinin (ANC) lideri Nelson Mandela özgürlüğüne kavuştu.

2001- Eski Türkiye Gazeteciler Cemiyeti başkanlarından Nezih Demirkent vefat etti.

2006- Alman arkeologlar, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de insanlığın en eski haber sistemi olarak tanımladıkları ve yazının ilkel biçimi olan işaretler buldu.

2008- Almanya'nın Ludwigshafen kentindeki apartmanda 4 Şubat'ta çıkan yangında ölen 9 Türk'ün cenazesi Gaziantep'te toprağa verildi.

2010- Euro Bölgesi'nde ekonomik kriz: AB devlet ve hükümet başkanları, ekonomik krizdeki Yunanistan'a yardımda uzlaştı.

2011- Mısır'da 25 Ocak'ta başlayan protesto gösterilerinin ardından Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, baskıcı politikalarla 30 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti.

2013- Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bomba yüklü araç patlatıldı. Patlamada 3'ü Türk, 11'i Suriyeli 14 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Suriye'deki hastanelere kaldırılan üç yaralının daha ölümüyle saldırıda ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

2014- Kıbrıs'ta liderler seviyesindeki görüşmeler, yaklaşık 2 yıl aranın ardından Kıbrıs Rum kesiminin ön koşul olarak ileri sürdüğü ortak açıklama metni üzerinde tarafların mutabakata varması sonucu yeniden başladı.

2016- İstanbul'da Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerinin binalarına eş zamanlı silahlı ve molotofkokteylli saldırı yapıldı. Saldırılarda hasar meydana geldi.

2016- Albert Einstein'in 100 yıl önceki yer çekimi dalgalarının varlığına ilişkin teorisi bilim insanları tarafından tespit edildi.

2017 - İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısının faili Abdulkadir Masharipov tutuklandı.

2017- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda "Uluslararası Bilim Kadınları ve Kızları Günü"nde düzenlenen toplantıda konuşmacı olan 10 yaşındaki Talya Özdemir, BM kürsüsünden hitap eden en genç Türk oldu.

2018- Rusya'nın başkenti Moskova'dan kalkan ve 71 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, Moskova yakınlarındaki Ramenskoye bölgesinde düştü. Uçakta kurtulan olmadı.