Tarihte bugün (12 Aralık): Bulgaristan'dan Filistin'e giden gemi battı, 230 Musevi yolcu boğuldu

1900- Norveçli Johann Waaler, "kağıt tutacağının (ataş)" patentini aldı.

1901- İtalyan mucit Guglielmo Marconi, telsiz telgraf sistemini geliştirdi ve İngiltere'den Atlantik aşırı ilk mesajını gönderdi.

1923- TBMM, 15 Mayıs 1919 ile 1 Kasım 1923 arasında üstün hizmet gösterenlere İstiklal Madalyası verilmesini kararlaştırdı.

1940- Salvador gemisi, Silivri önlerinde battı. Bulgaristan'dan Filistin'e gittiği açıklanan gemideki 352 Musevi yolcunun 230'u boğuldu.

1949- TBMM, Türkiye'nin Avrupa Konseyine katılmasını onayladı.

1966- Yönetmen Metin Erksan'ın Fakir Baykurt'un romanından sinemaya uyarladığı "Yılanların Öcü" adlı film, Tunus'ta düzenlenen Kartaca Film Festivali'nde altın madalya kazandı.

1991- Endonezya'daki depremde bin 500 kişi hayatını kaybetti.

2000- Etiyopya ile Eritre arasında iki yıl süren savaşa son veren barış anlaşması Cezayir'de imzalandı.

2003- Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, tedavi gördüğü ABD'de vefat etti.

2004- Fatih Akın'ın filmi "Duvara Karşı", Avrupa Sinema Akademisince verilen 2004 Avrupa En İyi Film Ödülü'nü kazandı.

2008- Eski Rum yönetimi lideri Tasos Papadopulos, akciğer kanserinden hayatını kaybetti.

2010- Türk Halk Müziği sanatçısı Abdurrahman Kızılay, 60 yaşında vefat etti.

2012- Adli Tıp Kurumu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili raporunu tamamladı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

2013- 28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın yargılandığı davanın Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki 48. duruşması yapıldı. Savunmasını yapan dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, "28 Şubat süreci, bazı çevrelerce söylendiği gibi bir darbe süreci asla değildir." dedi.

2013- AK Parti Bursa Milletvekili Canan Candemir Çelik, TODAİE bütçesi üzerinde yaptığı konuşmayla TBMM Genel Kurulu kürsüsünden başörtüsüyle hitap eden ilk milletvekili oldu.

2013- Bangladeş'te Cemaat-i İslami Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Abdülkadir Molla, 1971'deki Pakistan Savaşı sırasında insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle idam edildi.

2015- İklim değişikliğini önlemek için hazırlanan Paris Anlaşması, 21. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na katılan ülkeler tarafından kabul edildi.

2015- Türkiye Yüzme Federasyonunun seçme yarışlarında erkeklerde Fenerbahçeli sporcu İlya Atasaray, 1991'den bu yana Derya Büyükuncu'ya ait Türkiye rekorunu kırdı. Atasaray, 56,98'lik derecesiyle, 57,21 ile Büyükuncu'ya ait 24 yıllık rekorun yeni sahibi oldu.

2015- Keman virtüözü ve Çigan müziğinin öncülerinden Suphi Vural Doğu, kalp rahatsızlığı nedeniyle 77 yaşında Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşamını yitirdi.

2017- Isparta'da, FETÖ/PDY'ye yönelik geçen yıl darbe girişiminden önce başlatılan davada, bazı eski MHP milletvekillerine ait görüntülerin bulunduğu hard disklerin ele geçirildiği sanık Halil Karakoç'a 25 yıl 19 ay 15 gün hapis cezası verildi.

2019- ABD Senatosu, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti.