TARİHTE BUGÜN (12 Aralık): Recep Tayyip Erdoğan'a 'şiir' davası açıldı

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Recep Tayyip Erdoğan’ın Okuduğu Şiir Dava Konusu Oldu (1997)

Siirt’te topluluğa konuşma yaptığı bir miting sırasında 12 Aralık 1997'de Ziya Gökalp'ın 1912 yılında Balkan Savaşı için yazdığı Asker Duası'nın değiştirilmiş bir şeklini okuduğu için hakkında soruşturma açıldı. Dava Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde görüldü. Dava sonunda Recep Tayyip Erdoğan para ve hapis cezaları ile cezalandırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

II. Murat Tahtı Tekrar Oğluna Bıraktı (1445)

II.Murat Varna Zaferi kazanıldıktan sonra tekrar ordunun isteği ile tahta geçti. Bir yıla yakın bir süre sonra 12 Aralık 1445’te tahtı tekrar oğluna bıraktı. Ancak devlet adamlarının ısrarı ile kısa bir süre sonra tekrar tahta geçti.

Rus Çarı Gazi Osman Paşa’yı Tebrik Etti (1877)

Gazi Osman Paşa esir alındıktan sonra 12 Aralık 1877’de Rus Çarı tarafından kabul ve tebrik edildi. Savaşın bitişine kadar Rusya’da esir değil de bir misafir muamelesi gördü. Geçtiği Rus şehirlerinde askeri merasimle karşılandı ve uğurlandı.

Osmanlı Devletinin Savaşı Durdurma Çabaları (1877)

Tarihimize 93 Harbi olarak geçen Osmanlı-Rus savaşında Ruslar batıda İstanbul önlerine, doğuda ise Erzurum’a kadar geldiler. Bu durum üzerine Osmanlı Devleti 1856 Paris Antlaşmasında imzası bulunan devletlere 12 Aralık 1877’de çağrıda bulunarak arabuluculuk etmelerini istedi. Fakat Avrupa ülkeleri Osmanlı Devletini Rusya ile karşı karşıya bıraktılar.

Yahudileri Taşıyan Salvador Gemisi Battı (1940)

Almanlar Bulgaristan sınırlarına dayanınca bölgedeki Yahudiler Filistin’e kaçmaya çalışıyordu. Salvador gemisi kapasitesinin iki kat fazlası bir yolcu ile Bulgaristan’ın Varna Limanından Filistin’e hareket etti. Gemi Silivri açıklarında 12 Aralık 1940’da fırtınaya yakalandı ve gece kayalara çarparak battı. Gemide bulunan 352 yolcudan 127'si boğularak ya da donarak ölürken 103 yolcu ise kayboldu.

Uzayın Barışçı Amaçlarla Kullanılması Komitesi Kuruldu (1959)

Uzaya 1957 yılında ilk yapay uydunun fırlatılması ile birlikte SSCB ile ABD arasında uzay yarışı resmen başlamıştı. Bu tarihten itibaren uzay hakimiyetinin hukuki boyutları Birleşmiş Milletlerde tartışılmaya başlanmıştır. Sonunda Birleşmiş Milletler 12 Aralık 1959’da 24 üyeli Uzayın Barışçı Amaçlarla Kullanılması Komitesi’ni kurdu.

Kenya Bağımsız Oldu (1963)

Afrika ülkelerinden Kenya İngiltere’den ayrılarak 12 Aralık 1963 yılında bağımsız oldu. Biryıl sonra aynı gün yani 12 Aralık 1964’te Kenya’da cumhuriyet ilan edildi.

Haydar Aliyev Vefat Etti (2003)

Azerbaycan Cumhuriyeti devlet başkanı Haydar Aliyev kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında öldü.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1901- İtalyan mucit Guglielmo Marconi, telsiz-telgraf sistemini geliştirdi ve İngiltere’den Atlantik aşırı ilk mesajını gönderdi.

1923- TBMM, 15 Mayıs 1919 ile 1 Kasım 1923 arasında üstün hizmet gösterenlere İstiklal Madalyası verilmesini kararlaştırdı.

1936- İngiltere Kralı VIII. Edward tahttan çekildi.

1940- Bulgaristan'dan Filistin'e gittiği açıklanan bir gemi Silivri'de battı. 352 musevi yolcunun 230'u boğularak öldü.

1949- Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye’nin Avrupa Konseyi’ne katılmasını onayladı.

1963- Kenya, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.

1991- Endonezya’daki depremde 1500 kişi öldü.

2000- Etiyopya ile Eritre arasında 2 yıl süren savaşa son veren barış anlaşması, Cezayir’de imzalandı

2003- azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev vefat etti.

2004- Fatih Akın’ın filmi Duvara Karşı, Avrupa Sinema Akademisi’nce verilen Avrupa En İyi Film Ödülü’nü kazandı.

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2018, 07:45