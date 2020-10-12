Tarihte bugün (12 Ekim): Sokullu Mehmet Paşa öldürüldü

Tarih Dosyası/ Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Sokullu Mehmet Paşa Katledildi (1505-1579)

Bosna’nın Sokol şehrinde doğmuştur. Boşnak devşirmesi olarak girdiği Osmanlı sarayında sadrazamlığa kadar yükselmiştir. Sokullu Mehmet Paşa Üç hükümdar döneminde sadrazamlık yapmıştır. Özellikle II.Selim ve III.Murat dönemlerinde devlet yönetiminde ön plana çıkmıştır. Hatta bu dönem Sokullu devri olarak da adlandırılmıştır. Gerek kişiliği, gerekse devlet adamlığı vasıfları ile büyük Osmanlı sadrazamlarından biri olarak kabul edilir. Sokullu Mehmet Paşa 12 Ekim 1579’da divan çıkışı deli olduğu söylenen Bosnalı bir derviş tarafından öldürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Kristof Kolomb Bahama Adalarına Ulaştı (1492)

İspanya adına Hindistan’a giden yolu bulmak için yola çıkan Kristof Kolomb 12 Ekim 1492’de Bahama Adalarına ulaştı. Amerika’ya ulaşan Kristof Kolomb buranın yeni bir kıta olduğunu anlamamıştı. O Hindistan’ın batısındaki adalara ulaştığını düşünüyordu. Piri Reis Kitab-ı Bahriye adlı eserinde amcası Kemal Reis’in 1465 yılında Amerika’ya gittiğinden bahsetmektedir.

Eğri Kalesi Alındı (1596)

III.Mehmet Avusturya ile yapılan savaşlar da durumu düzeltmek için sefere çıktı. Osmanlı hükümdarları Kanuni döneminden beri otuz yıldır sefere çıkmamışlardı. Eğri kalesi on sekiz günlük bir kuşatmadan sonra 12 Ekim 1596’da alındı. Kanuni zamanında da kuşatılan kale o zamanlar alınamamıştı. Bu olaydan sonra padişah III. Mehmet ‘’Eğri Fatihi’’ olarak anılacaktır.

İtalyan Mallarındaki Gümrük Vergisi Arttırıldı (1911)

Trablusgarp’ı işgal etmek için asker çıkaran İtalya beklemediği bir direnişle karşılaştı. Osmanlı Devleti 12 Ekim 1911’de geçici bir kanun çıkartarak İtalya’dan ithal edilen malların gümrük vergisini yüzde yüz oranında arttırdı. Böylece İtalya’ya karşı ekonomik yaptırım uygulaması da başlamış oldu.

Türk Kuvvetleri Kore’ye Ayak Bastı (1950)

Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararına uyarak Kore’ye asker gönderme kararı aldı. Bu karar doğrultusunda 4500 kişilik bir Türk kuvveti 12 Ekim 1950’de Pusan limanından Kore’ye ayak bastı. Türk Kuvvetlerinin burada gösterdiği başarı Türkiye’nin uluslar arası alanda prestijini ve önemini oldukça arttırdı.

Seçimlerin Galibi yine AP Oldu (1969)

12 Ekim 1969’da yapılan milletvekilliği genel seçimlerinde AP %46,5 oy oranı ile 260 milletvekilliği aldı. CHP ise %27,3 oy oranı ile 144 milletvekili çıkararak ikinci parti oldu.

Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülü'nü Kazandı (2006)

Orhan Pamuk’un 12 Ekim 2006 tarihinde Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandığı açıklandı.Böylece Orhan Pamuk Nobel Ödülü kazanan ilk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu.

Fransa’da Ermeni Soykırımı Yok Demek Suç Oldu (2006)

Fransa'da Sosyalist Parti'nin sunduğu ve "Ermeni soykırımının inkârının suç sayılması" ile ilgili yasa teklifi, Fransa Parlamentosunda 12 Ekim 2006’da büyük bir oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1492- Cenovalı denizci Kristof Kolomb, karaya ayak bastı. Buraya ''Aziz Kurtarıcı'' anlamına gelen ''San Salvador'' adını verdi.

1579- Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa, bir Boşnak tarafından sarayında öldürüldü.

1926- ‘’Lotus’’ davasına ait Türk-Fransız karar anlaşmazlığı, Cenevre Uluslararası Mahkeme’ye götürüldü.

1935- Ünlü İtalyan tenor Luciano Pavarotti doğdu.

1956- ‘’Otuzbeş Yaş’’ın yazarı Şair Cahit Sıtkı Tarancı, tedavi gördüğü Viyana’da 46 yaşında öldü.

1958- Başbakan Adnan Menderes yurttaşlardan ‘’vatan cephesi’’ kurmalarını istedi.

1964- James Bond'un yaratıcısı İngiliz yazar Ian Fleming hayatını kaybetti.

1971- Türk din alimi ve 5. Diyanet İşleri Başkanı Ömer Nasuhi Bilmen vefat etti

1984- IRA, Margaret Thatcher’in kaldığı otele bomba attı. Margaret Thatcher kurtuldu, fakat 5 kişi öldü.

1987- Türkiye'nin 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk öldü.

1991- Sovyetler Birliği Başkanı Gorbaçov ile diğer cumhuriyet liderlerinin bir araya geldiği Devlet Konseyi Toplantısı’nda, ‘’KGB’’nin lağvedilmesi’ kararı alındı.

1992 - TEMA Vakfı kuruldu.

1999 - Pervez Müşerref, Pakistan'da kansız bir darbe ile yönetime geldi.

2001- Orkestra şefi Hikmet Şimşek, 77 yaşında vefat etti.

2002 - Endonezya'nın turistik adası Bali'de kalabalık bir gece kulübüne düzenlenen bombalı saldırıda, çoğunluğu yabancı 202 kişi öldü, 300'den fazla yaralı var.

2002- Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Doğal Afetleri Azaltma Günü ilan edilmiştir.

2003 - Belarus'taki bir akıl hastanesi yangınında 30 hasta öldü.

2004 - İslami Cemiyet ve Cemaatleri Birliği'nin yöneticisi Metin Kaplan, gözaltına alındığı Almanya'dan özel uçakla Türkiye'ye getirildi. 13 Ekim'de tutuklanan Kaplan, Bayrampaşa Cezaevi'ne konuldu.

2005 - Çin'in ikinci insanlı uzay aracı olan Shenzhou 6 fırlatıldı ve 5 gün boyunca yörüngede kaldı.

2006 - İsrail-Lübnan savaşında BM Barış Gücü kapsamında görev yapacak 261 kişilik TSK kara birliği Lübnan'a hareket etti.

2006- Fransa Ulusal Meclisinin sözde Ermeni soykırımının inkarının suç sayılmasına ilişkin yasa teklifini kabul etmesi tepkilere neden oldu.

2007- Nobel Barış Ödülü, küresel ısınmaya karşı mücadelesiyle son dönemde öne çıkan eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore ve BM Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'ne (IPCC) verildi.

2008- Gazeteci, spiker, radyo televizyon alanındaki ilk devlet sanatçısı Nedret Selçuker, İstanbul'da yaşamını yitirdi.

2011- 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, ''Geç Gelen Altın Portakallar'' ödül töreni yapıldı ve 1980 askeri darbesi nedeniyle yapılamayan 1980 yılı festivalinin ödülleri dağıtıldı. ''En İyi Film'' ödülüne ''Sürü'' filmi, ''En İyi Yönetmen'' ödülüne Zeki Ökten, ''En İyi Erkek Oyuncu'' ödülüne Tarık Akan ile Aytaç Arman, ''En İyi Kadın Oyuncu'' ödülüne Güngör Bayrak ve Melike Demirağ layık görüldü.

2012- Nobel Barış Ödülü'ne Avrupa Birliği layık görüldü.

2015- Usta oyuncu, komedyen Levent Kırca, 67 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2015- Nobel Ekonomi Ödülü'ne İngiliz iktisatçı Angus Deaton layık görüldü.

2016- Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, tedavi gördüğü Acıbadem Maslak Hastanesi'nde 70 yaşında hayatını kaybetti.

2017- Üniversiteye Giriş Sınavının adı "Yükseköğretim Kurumları Sınavı" olarak değiştirildi.

2017- ABD, UNESCO'dan, örgütün "İsrail karşıtı tutumunu" gerekçe göstererek çekilme kararı aldı.

2017- Astana Süreci kapsamında, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, gözlem noktalarını teşkil faaliyetlerine başladı.