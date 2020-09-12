Tarihte Bugün (12 Eylül): Ordu yönetime el koydu

Tarih Dosyası/ Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

12 Eylül Askeri Darbesi Yaşandı (1980)

Türk Silahlı Kuvvetleri 12 Eylül 1980 Cuma günü Genelkurmay başkanı Kenan Evren öncülüğünde darbe yaparak ülke yönetimine el koydu. Darbenin gerekçesi olarak siyasi ve ekonomik istikrarsızlık sonucu oluşan kaos ortamı gösterildi. Süleyman Demirel başbakanlığındaki hükümet görevden alındı TBMM Kapatıldı.1961 Anayasası askıya alındı ve ülke genelinde sıkıyönetim ilan edildi. Siyasi parti liderleri tutuklandı, yargılandı, partiler kapatıldı ve liderlerine siyaset yasağı getirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

II.Viyana Kuşatması Kaldırıldı (1683)

Viyana’yı kuşatan Osmanlı ordusu kale artık düşmek üzereyken Avrupa’dan yardım gelmesi üzerine iki ateş arasında kaldı. Osmanlı ordusu ile müttefik orduları arasında 12 Eylül 1683’de yapılan Kahlenberg (Alamandağı ) Savaşı kaybedildi. Bunun üzerine Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Viyana kuşatmasını kaldırdı ve geri çekilme emri verdi. Avrupalılar ilk defa Osmanlı ordusu karşısında büyük bir zafer elde etmişlerdi. Ayrıca büyük miktarda ganimet elde etmişlerdi.

Rus Ordusu Tuna’nın Güneyine Geçemedi (1771)

Rus General Essen büyük bir ordu ile Tuna nehrinin güneyine geçerek işgallere devam etmek istedi.Ancak Yergöğü bölgesinde Osmanlı ordusu karşısında 12 Eylül 1771 günü büyük kayıplar verince geri çekilmek zorunda kaldı.

Amerika’dan Osmanlı Devletine Teşekkür Ziyareti (1866)

Osmanlı Devleti Amerikan iç savaşı sırasında kuzeyin yani birlik yanlısı federal hükümetin yanında yer almıştı. Hatta Amerikan federal Hükümetine karşı korsanlık yapan gemilere Osmanlı limanları yasaklandı. Amerikan başkanı Lincoln bu tutumundan dolayı Osmanlı Devletine teşekkür etti. İç savaş bittikten sonra , Amerikan hükümeti Osmanlı Devletinin gösterdiği dostluk için bir savaş gemisini nezaket ziyareti için İstanbul’a gönderdi. 1841 Londra sözleşmesine aykırı olduğu için Osmanlı Devleti bu geminin özel izinle 12 Eylül 1866’da İstanbul’a gelmesine müsaade etti.

Yunanlılar Sakarya’nın Batısına Kaçmaya Çalışıyor (1921)

Sakarya nehrinin doğusuna geçme çalışmaları başarısızlıkla sonuçlanan Yunan ordusu geri çekiliyordu. 12 Eylül 1921 günü son kalıntılar da temizlendi. Artık Sakarya nehrinin doğusunda savaşan Yunan askeri kalmamıştı.

Yunan İşgalinden Kurtulan Yerler (1922)

26 Ağustos 1922’de Başlayan Büyük Taarruz sonrasında Türk ordusu ilerlemesine devam ederek Urla, Seferihisar, Mudanya , Haymana ve Kırkağaç’ı Yunan işgalinden kurtardı.

Türkiye ve AET Arasında Ortaklık Antlaşması (1963)

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin hukuki temelini oluşturan Ankara Antlaşması 12 Eylül 1963 tarihinde imzalandı. Bu antlaşma Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu temsilcileri ile Ankara’da imzalanmıştı. "Anlaşma’nın amacı, Türkiye ekonomisinin hızlandırılmış kalkınmasını ve Türk halkının istihdam seviyesinin ve yaşama şartlarının yükseltilmesini sağlama gereğini tümü ile göz önünde bulundurarak, taraflar arasındaki ticari, ekonomik ilişkileri aralıksız ve dengeli olarak güçlendirmeyi teşvik etmektir." (Madde 2/1)

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1624- Dünyanın ilk denizaltısı Londra’da test edildi.

1937- Dersim isyanının yöneticilerinden Seyit Rıza teslim oldu.

1959- Sovyetler Birliği Luna II roketini aya fırlattı.

1963- Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında Ortaklık Antlaşması imzalandı.

1980- Ordu yönetime el koydu. Parlamento feshedildi, siyasi faaliyetler durduruldu, tüm yurtta sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

1996- Türkiye, 2 bin 500 Iraklı Kürt’ün ülkeye girmesine izin verdi.

2006 - Diyarbakır'ın Bağlar beldesinde meydana gelen bombalı saldırıda, 8'i çocuk olmak üzere 10 kişi öldü ve 15 kişi yaralandı.

2010 - Anayasa değişikliği ile ilgili olarak 2010 Türkiye anayasa değişikliği referandumu yapıldı. Sandıkta sonuç olarak 'evet' kararı çıktı.

2012 - Anadolu Ajansının yeni hizmeti ''AA Finans Haberleri Terminali'' İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) seans salonunda hizmete girdi.

2013- ABD'de, 11 Eylül saldırılarında yaşamını yitiren kurbanların sayısı kadar Kur'an-ı Kerim yakmaya hazırlanan papaz tutuklandı.

2015- Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletine bağlı Petlawad kentindeki bir lokantada meydana gelen patlamada 90 kişi öldü.

2015- Uzayda toplam 879 gün geçirerek bu alanda rekor kıran Rus kozmonot Gennady Padalka Dünya'ya döndü.

2016- Van'da AK Parti İl Başkanlığı önündeki polis noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 46'sı sivil, 50 kişi yaralandı.

2017- Irak Meclisi, yaptığı oylamada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştireceği "bağımsızlık referandumunu" reddetti.

2018 - Güney Sudan'da yıllardır süren iç savaş, muhalifler ve hükümetin Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 33. Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda imzaladığı nihai barış antlaşmasıyla sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020, 10:11