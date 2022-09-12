Tarihte bugün (12 Eylül): Türkiye'de ordu yönetime el koydu

1624- Dünyanın ilk denizaltısı Londra'da test edildi.

1937- Dersim isyanının elebaşı Seyit Rıza teslim oldu, yargılama sonucu 15 Kasım'da idam edildi.

1959- Sovyetler Birliği, Luna II roketini aya fırlattı.

1963- Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında Ortaklık Anlaşması imzalandı.

1980- Türkiye'de ordu yönetime el koydu. Parlamento feshedildi, siyasi faaliyetler durduruldu, tüm yurtta sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

1996- Türkiye, 2 bin 500 Iraklı Kürt'ün ülkeye girmesine izin verdi.

2010 - Anayasa değişikliği, halk oylamasıyla kabul edildi. Geçerli oyların yüzde 57,88'i "Evet", yüzde 42,12'si ise "Hayır" çıktı.

2012 - Anadolu Ajansının yeni hizmeti "AA Finans Haberleri Terminali" İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) seans salonunda hizmete girdi.

2013- ABD'de, 11 Eylül saldırılarında yaşamını yitiren kurbanların sayısı kadar Kur'an-ı Kerim yakmaya hazırlanan papaz tutuklandı.

2015- Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletine bağlı Petlawad kentindeki bir lokantada meydana gelen patlamada 90 kişi öldü.

2015- Uzayda toplam 879 gün geçirerek bu alanda rekor kıran Rus kozmonot Gennady Padalka Dünya'ya döndü.

2016- Van'da AK Parti İl Başkanlığı önündeki polis noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 46'sı sivil, 50 kişi yaralandı.

2018 - Güney Sudan'da yıllardır süren iç savaş, muhalifler ve hükümetin Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 33. Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda imzaladığı nihai barış antlaşmasıyla sona erdi.

2020- İçişleri Bakanlığından şehirler arası yolcu taşımacılığında HES kodu zorunluluğu genelgesi yayımlandı.

2020- Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen başarılı operasyonlarla son 24 saatte 21, son 10 günde ise 118 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

2020- Giresunlu kemençe üstadı Katip Şadi, 88 yaşında hayatını kaybetti.

2021 - Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde 82 kişi yaşamını yitirdi.

2021- Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili soruşturmalarına dayanan ve bugüne kadar gizli olan belgelerin ilkini ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla halka açtı.