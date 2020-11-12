Tarihte bugün (12 kasım): Almanlar Madagaskar'da Yahudi devleti kurmayı planladılar

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Almanlar Madagaskar’da Bir Yahudi Devleti Kurmayı Planladılar (1938)

Filistin’de bir Yahudi devleti kurma fikri ilk olarak Yahudi gazeteci Teodor Herlz tarafından dile getirilmiş ve ilk çalışmaları da o başlatmıştı. Osmanlı Devleti zamanında bu isteklerine kavuşamayan Yahudiler İngiliz işgali zamanında gerekli desteği bulmuşlar ve çalışmalarını hızlandırmışlardı. Fakat Almanlar Ortadoğu’da bir Yahudi devleti kurulmasını istemiyorlardı. Polonyalılar ise bu konuda inceleme yapıp ön rapor hazırlamışlardı. Nazilerin ileri gelenlerinden Herman Göring Madagaskar’ı Yahudilerin anavatanı yapma fikrini ilk kez 12 Kasım 1938’de açıkladı. Plana göre Almanların kontrolünde bir Yahudi devleti kurulacaktı. Bu fikir uygulanamadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Kırım Hanı Rusların Yaptıklarını Yanına Bırakmadı (1736)

Ruslar savaşın başında sürpriz bir saldırı ile Kırım arazisine girip oldukça hasar vermişlerdi. Kırım Hanı Fethi Giray 12 Kasım 1736’da bölgedeki Rusları ağır bir yenilgiye uğrattı. Rusları Ukrayna bölgesi içlerine kadar takip etti ve çok sayıda esir aldı.

Türkiye’nin İlk Meteoroloji İstasyonu Çalışmaya Başladı (1925)

Zamanın hükümeti, 1925 yılında Ziraat Vekâleti'ne bağlı olarak bir meteoroloji servisi kurulmasını Prof. Dr. Antal Rethly'den istemiş ve kendisiyle iki yıllık bir sözleşme yapmıştır. Ön hazırlıklardan sonra 12 Kasım 1925'te Ziraat Vekâleti'ne bağlı olarak Rasadat-ı Cevviye (Meteoroloji Enstitüsü) ismi ile Etlik'te meteoroloji kurumu faaliyete başlamıştır.

Türkiye-ABD İlişkilerini Normalleştirme Çabaları (1927)

ABD Senatosu Lozan Antlaşmasını reddetti. Türkiye ile ABD bu durum karşısında çözüm aramışlar ilişkiler de geçici düzenlemeler içeren bir antlaşma imzalamışlardı. Bu antlaşmanın imzasından sonra 12 Ekim 1927’de ilk büyükelçisi Ankara’da göreve başladı.

Rumlar Rauf Denktaş’ı Serbest Bıraktılar(1967)

Kıbrıs’a gizlice çıkmaya çalışan Rauf Denktaş Rumlar tarafından tutuklanmıştı. Sonuçta Türkiye’nin sert tepkisi ve aldığı önlemler neticesinde 12 Kasım 1967’de Rauf Denktaş Rumlar tarafından serbest bırakıldı. Ancak Türk-Yunan ilişkileri iyice gerilmişti.

İlk Kez Bir Türkiye Cumhurbaşkanı SSCB Gezisine Çıktı (1969)

ABD’nin Küba krizi sırasındaki tavrı ve özelliklede Kıbrıs meselesinde Türkiye’nin yanında yer almaması Türkiye’de ABD’ye karşı bir kırgınlık oluşturmuştu. Bunun üzerine Türkiye-SSCB ilişkilerini geliştirmeye yöneldi. Bu konudaki en son hamle Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın 12 Kasım 1969’da başladığı SSCB gezisi idi. İlk kez bir Türkiye cumhurbaşkanı SSCB gezisine çıkmıştı.

Yolcu Uçağı ile Kargo Uçağı Havada Çarpıştı ‘’Sonuç Facia’’(1996)

Kazakistan Havayolları pilotlarının verilen irtifada uçmamaları faciaya neden oldu. Suudi Arabistan Havayollarının Boeing 747 yolcu uçağı ile Kazakistan Havayolları'na ait İlyuşin 76 tipi kargo uçağı Hindistan hava sahasın da çarpıştı. Bu kazada 312 kişi yaşamını yitirmişti.

Abdullah Öcalan İtalyan Polisi Tarafından Tutuklandı (1998)

Türkiye’nin Suriye Üzerindeki Baskıları neticesinde Abdullah Öcalan Suriye’den ayrılmak zorunda kaldı. Kendisine yeni bir ülke arayan Abdullah Öcalan 12 Kasım 1998’de Roma Havaalanında sahte pasaportla yakalandı. Türkiye’nin iade talebini reddeden İtalya Abdullah Öcalan’ı serbest bıraktı ve ülkeden ayrılmasına göz yumdu.

Düzce Depremi Oldu (1999)

17 ağustos depreminin ardından 12 Kasım 1999’da Düzce- Kaynaşlı merkezli 7.2 şiddetinde bir deprem yaşandı. Depremde 1000 civarında insan ölürken 5000’e yakın kişi de yaralandı. Bir çok bina yıkıldı ve hasar gördü.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1799- İlk meteor yağmuru kaydedildi.

1840- ''Düşünen Adam'' heykeli ile tanınan heykeltıraş Auguste Rodin, Paris'te doğdu.

1877- Gazi Osman Paşa, Plevne’de teslim olmayacağını bildirdi.

1900- Uluslararası Paris Sergisi’ni 50 milyon kişi gezdi.

1927- Sovyetler Birliği’nde Troçki, Komünist Parti’den çıkarıldı; Stalin başa geçti.

1929- Yeni harflerle basılan ilk Türk posta pulları kullanıma girdi.

1934- Türkiye’de ilk kez bir kadın, belediye başkan yardımcısı oldu: Bursa Belediye Meclisi, Zehra Hanım’ı Başkan Yardımcılığı’na seçti.

1943- Gazeteci Yazar Sadri Ertem, 45 yaşında öldü.

1967- Türk Hükümeti’nin, 31 Ekim’de gizlice girdiği Kıbrıs’ta Rumlar’ın tutukladığı Türk Toplumu Lideri Rauf Denktaş’ın serbest bırakılmasını Kıbrıs Hükümeti’nden istemesi sonrasında, Denktaş serbest bırakıldı.

1969 Moskova'ya giden Cevdet Sunay, Sovyetler Birliği'ni ziyaret eden ilk Türk Cumhurbaşkanı oldu.

1980 NASA uzay aracı, Satürn'e en yakın konumuna geldi ve halkalarının fotoğraflarını çekerek dünyaya gönderdi.

1995- Sait Halim Paşa Konağı tamamen yandı.

1997- ‘’AB-212’’ tipi Türk helikopteri, NATO Akdeniz Daimi Deniz Kuvveti’ne bağlı gemilerin müşterek eğitimleri sırasında Rodos Adası açıklarında düştü, 3 asker öldü.

1998 PKK lideri Abdullah Öcalan, Roma Havaalanı'nda yakalandı.

1999 Bolu, Düzce ve Kaynaşlı'da, 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yüzlerce kişi öldü ve binlerce kişi yaralandı.

2003 Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin barış zamanı idam cezasının kaldırılmasını öngören protokolü onayladı.

2003 TÜBİTAK tarafından üretilerek uzaya gönderilen BİLSAT uydusu görüntü göndermeye başladı.

2004 Arafat’tan sonra Mahmud Abbas FKÖ’nün lideri oldu.

2011- İtalya Başbakanı Berlusconi, parlamentoda çoğunluğu kaybetmesi nedeniyle istifa etti.

2011- Arap Birliği, Suriye'nin üyeliğinin askıya alınmasına ve Şam yönetimine yaptırım uygulanmasına karar verdi.

2011- ''Kartepe'' adlı deniz otobüsünü kaçıran terörist Mensur Güzel, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Güzel'in üzerinde bomba düzeneği bulundu.

2012- Büyükşehir Belediye Kanunu, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van büyükşehir belediyesi oldu.

2012- Merkez Bankası verilerinin AA tarafından yayımlanmasına ilişkin protokol imzalandı.

2013- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen törenle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Devlet Nişanı verdi. Aliyev de Gül'e "Haydar Aliyev Nişanı" tevcih etti.

2015- Ukrayna Parlamentosu, Kırım Tatarlarının 1944 yılında yaşadığı sürgünü soykırım olarak kabul etti. Ülkede 18 Mayıs, "Kırım Tatar Soykırım Kurbanlarını Anma Günü" ilan edildi.

2015- TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) konuşlandırılmış teleskoptan yapılan tayf gözlemlerinde "anakol yıldızı" ve "galaksi kümesi" keşfedildi.

2015- 1 Kasım'da yapılan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçları açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin 317, CHP'nin 134, HDP'nin 59 ve MHP'nin 40 milletvekili çıkardığını bildirdi.

2015- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2014 Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

2016- Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında "FETÖ/PDY'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay tutuklandı.

2017- İran-Irak sınırında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Irak'taki Halepçe ilçesi olan depremde, 450'den fazla kişi yaşamını yitirirken en az 7 bin kişi yaralandı.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020, 08:26