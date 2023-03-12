Tarihte bugün 12 Mart günü ne oldu?

Tarihte bugün veya tarihte 12 Mart günü yaşanan olaylar arasında neler var?

TARİHTE BUGÜN

Askerler 12 Mart Muhtırasını Verdiler (1971)

Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhurbaşkanı, TBMM ve Senato’ya 12 Mart 1971’de muhtıra verdiler. Verilen muhtırada ‘’Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyetini korumak ve kollamak görevini yerine getirerek, doğrudan idareyi üzerine almaya kararlıdır’’ deniliyordu. Bunun üzerine Başbakan Süleyman Demirel hükümeti istifasını sundu.



GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

İngiltere Ve Fransa’nın Osmanlı Devleti’nin Yanında Savaşa Girme Kararı (1854)

Osmanlı Donanmasının Sinop’ta Ruslar tarafından yakılması üzerine 12 Mart 1854’te Osmanlı Hükümeti’yle bir askeri ittifak antlaşması imzalayan İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti’nin yanında savaşa katılma kararı aldılar. Bu karada Avrupa’da oluşan kamuoyunun etkisi büyüktür.

TBMM Temsilcisi Bekir Sami Bey İtalya İle Antlaşma İmzaladı (1921)

Londra Konferansının son günlerinde yapılan ikili görüşmelerde TBMM temsilcisi Bekir Sami Bey İtilaf Devletleri ülkeleri ile çeşitli konularda ayrı ayrı antlaşmalar imza etti. Bunlardan bir tanesi de 12 Mart 1921’de İtalya ile Londra Konferansının son gününde yapılan antlaşmadır. Buna göre İtalyanlar İzmir ve Trakya’nın geri verilmesine çalışacak karşılığında özellikle Akdeniz bölgesinden bir çok ekonomik imtiyaz elde edecekti. Bu antlaşma da diğerleri gibi TBMM tarafından eşitlik ilkesine aykırı bulunarak kabul edilmedi. Hatta Bekir Sami Bey Dış İşleri Bakanlığını bırakmak zorunda kaldı.

İstiklal Marşı TBMM’de Kabul Edildi (1921)

TBMM tarafından açılan Milli Marş yarışmasında Mehmet Akif Ersoy’un yazmış olduğu İstiklal Marşı 12 Mart 1921’de TBMM’de Milli Marş olarak kabul edildi.

Gandhi Tuz Yürüyüşünü Başlattı (1930)

Gandhi İngilizlere karşı en en etkili eylemlerinden birisi olan Tuz vergisini protesto etmek amacıyla 12 Mart 1930 ünlü 400 kilometrelik ‘’tuz yürüyüşünü’’ başlattı.

SSCB Japonya’nın Asya İçlerine Sokulmasını Engellemek İstiyordu (1936)

Mançurya’yı işgal eden Japonya gözünü Asya’nın içlerine dikmişti. Japonya’nın İç Moğolistan ile ilgilenmesi SSCB’yi harekete geçirdi. SSCB ile Dış Moğolistan Halk Cumhuriyeti arasında 12 Mart 1936’da bir ittifak antlaşması imzaladı.

Nazi Almanya’sı Avusturya’nın Başkenti Viyana’yı İşgal Etti (1938)

Avusturya Almanların bütün isteklerine boyun eğmesine rağmen bunu yeterli görmediler. Alman orduları Avusturya sınırını geçerek 12 Mart 1938’de başkent Viyana’yı işgal ettiler. Arkasından Avusturya Almanya’nın bir eyaleti olarak ilan edildi.

Truman Doktrini İlan Edildi (1947)

SSCB’nin yayılmacı politikası Yunanistan’ı iyiden iyiye rahatsız ettiği bir dönemde ABD Truman Doktrini’ni 12 Mart 1947 hayata geçirme kararı aldı. Truman Doktrini’nin amacı SSCB yayılmacılığının hedefindeki ülkelerinin güçlendirilmesi esasına dayanıyordu. Bu kapsamda ilk olarak Yunanistan’a 300 milyon dolar, Türkiye’ye ise 100 milyon dolarlık askeri yardım yapılması karar altına alındı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1918. Erzurum düşman işgalinden kurtuldu.

1921. Londra Konferansı sona erdi. İtilaf Devletleri barış teklif etti.

1925. Çinli lider Sun Yat Sen öldü, yerine General Çan Kay Şek getirildi.

1933. Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nce eski sözcüklere Türkçe karşılık bulmak için Dil Anketi başlatıldı.

1935. Tarihçi Yusuf Akçura öldü.

1985. Türkiye’nin Ottawa Büyükelçiliği’ne Ermeni teröristler saldırı düzenledi. Kanadalı polisi öldüren teröristler, elçilikte 11 kişiyi rehin aldı. Büyükelçi Coşkun Kırca, canını pencereden atlayarak kurtarabildi.

1985. Sovyetler Birliği ile ABD arasında, Cenevre’de Stratejik Nükleer Kuvvetler, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler, Uzay ve Savunma sistemleri ile İlgili Yeni Silahların Kontrolü Görüşmeleri başladı.

1995. Bir taksiyi gasp eden teröristler, Gazi Mahallesi’nde Aleviler’e ait olduğu bildirilen 3 kahvehaneyi gece otomatik silahlarla taradı. 1 kişi öldü. 20 kişi yaralandı. 14 Mart’ta Gaziosmanpaşa’da meydana gelen olaylarda 96 işyeri tahrip edildi, 13 araç yakıldı.

1998. Komedi oyuncusu Ali Sururi, İzmir’de öldü.

1999. Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Macaristan, NATO’ya katıldı.

2000. Papa II. John Paul, Kilise’nin geçmişte Yahudiler’e, muhaliflere, kadınlara ve yerlilere karşı işlediği günahlardan ötürü af diledi

2003 . Sırbistan başbakanı Zoran Dindiç, Belgrad'da öldürüldü