Tarihte Bugün (12 Mart): İstiklal Marşı kabul edildi

1918- Erzurum düşman işgalinden kurtuldu.

1921- Burdur Milletvekili Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı ''İstiklal Marşı'', milletvekillerince dinlenildi ve ''Ulusal Marş'' olarak kabul edildi.

1921- Londra Konferansı sona erdi. İtilaf Devletleri barış önerdi.

1930- Hindistan'da Mahatma Gandi, tuz üretimindeki hükümet tekeline karşı çıkmak amacıyla Ahmetabat'tan denize doğru yürüyüşe başladı.

1933- Türk Dili Tetkik Cemiyetince eski sözcüklere Türkçe karşılık bulmak için ''Dil Anketi'' başlatıldı.

1947- ABD Başkanı Harry Truman, Kongre'den Sovyetler Birliği'nin baskısı altında bulunan Türkiye ve Yunanistan'a toplam 400 milyon dolarlık bir yardımda bulunulması ve bu devletlerin sivil ve askeri personeline ABD'de eğitim verilmesi için yetki istedi.

1971- Silahlı Kuvvetler "12 Mart Muhtırası"nı verdi. Başbakan Süleyman Demirel, bu gelişme üzerine istifa etti.

1979- Pakistan ve İran, CENTO'dan çekileceklerini açıkladı.

1985- Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği'ne Ermeni teröristler saldırı düzenledi. Kanadalı polisi öldüren teröristler, elçilikte 11 kişiyi rehin aldı. Büyükelçi Coşkun Kırca, pencereden atlayarak kurtulabildi.

1985- Sovyetler Birliği ile ABD arasında, Cenevre'de Stratejik Nükleer Kuvvetler, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler, Uzay ve Savunma sistemleri ile İlgili Yeni Silahların Kontrolü Görüşmeleri başladı.

1995- Bir taksiyi gasbeden teröristler, Gazi Mahallesi'nde Alevilere ait olduğu bildirilen üç kahvehaneyi gece otomatik silahlarla taradı; bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı. 14 Mart'ta Gaziosmanpaşa'da çıkan olaylarda 96 iş yeri tahrip edildi, 13 araç yakıldı.

1999- Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Macaristan, NATO'ya katıldı.

2000- Papa II. John Paul, "kilise"nin geçmişte Yahudilere, muhaliflere, kadınlara ve yerlilere karşı işlediği günahlardan ötürü af diledi.

2004- Atatürk, İsmet İnönü ve Celal Bayar'ın özel kalem müdürlüğünü yapan Haldun Derin 92 yaşında vefat etti.

2017- Hollanda'da Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretler engellenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Almanya'dan özel uçakla İstanbul'a geldi.

2018- Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu, mülteci çocuklara yönelik hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Uluslararası Barış Ödülü" verme kararı aldı.

2019- ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK’ya 300 milyon dolar, DEAŞ'la mücadele eden Suriye'ye sınır ülkelerin sınır güvenliğinin sağlanması için de 250 milyon olmak üzere toplam 550 milyon dolar ayırdı.

2020- Kovid-19 nedeniyle Türkiye'de ilk, orta, lise ve üniversitelerin 16 Mart itibarıyla tatil edilmesine, spor müsabakalarının da nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildi

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 10:31