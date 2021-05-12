Tarihte bugün (12 Mayıs): Çin'de 8 şiddetinde deprem oldu, 88 bin kişi öldü ya da kayboldu

1820- Dünya Hemşireler Günü ve Hemşirelik Haftası: İngiliz hastane reformcusu ve Selimiye Kışlası'ndaki Kırım Savaşı yaralılarınca, "Lambalı kadın" olarak bilinen Florence Nightingale doğdu.

1947- Güzel Sanatlar Akademisinin Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesinde yetişen on sanatçının oluşturduğu "Onlar Grubu" kuruldu.

1951- Yıkıcı gücü Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan bombaların 100 katı büyüklüğünde olan ilk hidrojen bombası denemesi, Pasifik Okyanusu'ndaki Eniwetok atolünde yapıldı.

1976- Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) Türkiye'de büro açma isteği kabul edildi.

1978- Liselerde okutulan ahlak dersi ve müfredat programları ile ders kitapları uygulamadan kaldırıldı.

1978- Ankara'nın Dışkapı semtindeki YIBA Çarşısı, tüp patlaması nedeniyle yandı, 49 kişi öldü.

1998- İstanbul'da, Hollanda ve Türk polisinin ortak çalışması sonucu, deniz yoluyla İtalya ve Hollanda'ya gönderilmek istenen, uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Hüseyin Baybaşin'in amcasının oğlu Nizamettin Baybaşin'e ait yüklü miktarda eroin ve afyon sakızı ele geçirildi.

2005- Türk sinemasının usta yönetmeni Ömer Kavur, 61 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2008- Çin'in güneydoğusundaki Sichuan eyaletinde, Richter ölçeğine göre 8 büyüklüğündeki deprem, ardında 88 bin ölü ya da kayıp bıraktı. 375 bin kişinin yaralandığı deprem yüzünden 5 milyon insan evsiz kaldı.

2010- Libya Havayolları Afrikiyah'ın Güney Afrika'nın Johannesburg kentinden gelen uçağının Trablusgarp Havalimanı'na inişinde düşmesi sonucu 104 kişi öldü, kazadan Hollandalı bir çocuk kurtuldu.

2012- Suriye'deki olayları takip etmek ve belgesel çekmek için gittikleri İdlib kentinde alıkonulan Gerçek Hayat dergisi Orta Doğu Temsilcisi Adem Özköse ile kameraman Hamit Coşkun, iki ay sonra özgürlüklerine kavuştu.

2013- Mısır'da Temyiz Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek liderliğindeki Ulusal Demokratik Partisi'nin organizasyondan sorumlu genel sekreteri Ahmed İz hakkında, "kara para aklama" suçlamasıyla açılan davada verilen 7 yıl hapis ve 2,5 milyar dolar para cezası kararını bozdu.

2013- İngiliz bilim adamları, verimliliği yüzde 30 artırabilen "Süper buğday" geliştirdi.

2013- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 48. Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye 4 altın, 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı.

2015 - Ergenekon davası sanıklarından Sami Hoştan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2015 - Picasso'nun "Les Femmes d'Alger" (Cezayirli Kadınlar) adlı tablosu New York'ta 179 milyon 365 bin dolara satılarak müzayede rekoru kırdı.

2015 - Barcelona ile Bayern Münih arasında yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçının 75. dakikasında oyuna giren Xavi Hernandez, turnuva tarihinde 150 maça çıkan ilk futbolcu oldu.

2016- Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında PKK'lı teröristlerin bomba yüklü aracı patlatması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

2017- Ilısu Baraj Gölü alanında bulunan 550 yıllık Zeynel Bey Türbesi, Türkiye'de ilk defa uygulanan proje ile 2 kilometre taşınarak baraj göl alanından çıkarıldı.

2018- Eserleri pek çok ünlü sanatçı tarafından seslendirilen besteci, şair Ahmet Kaçar, Giresun'da tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında vefat etti.

2018- Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5 kez şampiyonluğa ulaşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı.

2019 - Paralimpik Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı, Singapur'da düzenlenen Dünya Serisi'nde 50 metre sırtüstünde altın madalya kazandı.